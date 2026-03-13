Quem é Beatriz Lasmar, jovem que investiu aos 12 anos e hoje se destaca no empreendedorismo

Desde cedo, Beatriz Abdala Lasmar demonstrou interesse pelo universo dos negócios. Natural de Goiânia, a jovem empreendedora iniciou sua trajetória ainda aos 12 anos, quando abriu duas franquias de extensão de cílios da Pink Lash em sua cidade natal.

Hoje, aos 18 anos, reúne diferentes frentes de atuação profissional: é fundadora de uma startup de inteligência artificial, mantém uma empresa online de perfumes, atua como cantora e compositora e também construiu uma audiência expressiva nas redes sociais como criadora de conteúdo, somando mais de um milhão de seguidores.

Sua renda atualmente vem tanto das empresas quanto da criação de conteúdo digital. Recentemente, Beatriz deu mais um passo na carreira ao iniciar a graduação em Administração pela Escola de Negócios Saint Paul.

Um novo passo na carreira

A combinação entre empreendedorismo e presença digital tornou-se uma das bases da trajetória de Beatriz. O ambiente das redes sociais, onde mantém contato direto com uma audiência numerosa, passou a funcionar não apenas como espaço de expressão pessoal, mas também como plataforma estratégica de posicionamento e visibilidade.

Esse movimento acompanha uma tendência crescente no mercado: profissionais que unem atuação empresarial e construção de reputação digital. No caso de Beatriz, a produção de conteúdo se conecta diretamente à sua atuação como empreendedora e artista, ampliando sua presença em diferentes segmentos.

Mesmo com uma trajetória iniciada precocemente, Beatriz decidiu investir na formação acadêmica como forma de estruturar ainda mais suas iniciativas.

A decisão de cursar Administração na Escola de Negócios Saint Paul surgiu após assistir a uma palestra ministrada por Mila Securato, diretora executiva da graduação. A partir desse contato, a jovem passou a enxergar a graduação como um caminho para fortalecer sua atuação no universo empresarial.

“Eu entrei na Graduação para alavancar meus negócios e ser uma cabeça jovem, acredito que o objetivo da Saint Paul é impulsionar novos empreendedores”, afirma.

Segundo a empreendedora, a experiência acadêmica tem contribuído para ampliar sua visão sobre negócios e estimular novas formas de aprendizado. Ela destaca que a dinâmica das aulas inclui trabalhos em equipe e metodologias voltadas à produção de conteúdo e desenvolvimento de ideias, como vídeos, mapas mentais e atividades voltadas à escrita.

Essa experiência acadêmica também se conecta ao fortalecimento de networking, um dos objetivos apontados pela jovem ao ingressar no curso. Para quem já atua em diferentes frentes — do empreendedorismo à produção de conteúdo —, ampliar conexões e trocar experiências com outros profissionais e estudantes passa a ser um fator relevante para novas oportunidades.

Olhando para o futuro

Enquanto constrói sua formação na área dos negócios, Beatriz também projeta o futuro conciliando diferentes interesses profissionais. Além de administrar suas empresas e manter presença constante nas redes sociais, ela pretende seguir desenvolvendo sua carreira artística.

“O mais importante é seguir seus sonhos e acreditar em um propósito, se a pessoa sonha em seguir uma carreira musical, não quer dizer que ela não possa fazer uma faculdade. É necessário às vezes abdicar de certas coisas para seguir seus sonhos e conciliar com os negócios”, diz.

A trajetória de Beatriz reflete um cenário cada vez mais presente no mercado contemporâneo: profissionais que transitam entre empreendedorismo, comunicação digital e desenvolvimento de marca pessoal.

Ao combinar negócios, produção de conteúdo e formação acadêmica, a jovem constrói uma presença que dialoga tanto com o universo empresarial quanto com a lógica de visibilidade e influência das plataformas digitais.