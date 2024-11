Como encontrar a empresa certa para você (comprar)

Tornar-se empreendedor adquirindo uma empresa pode ser uma boa alternativa se você quer seguir o caminho do empreendedorismo, mas não tem uma ideia para um novo negócio ou quer reduzir os riscos de insucesso mantendo o potencial alto de realização profissional e financeira. Existem duas formas principais de financiar a aquisição (com capital próprio ou de investidores) e duas formas de encontrar a empresa certa. Neste artigo, você vai saber qual é a forma mais promissora de encontrar a empresa certa para você adquirir.

Existem dois caminhos claros para se procurar uma empresa para comprar: indo diretamente atrás de uma empresa, a chamada busca proprietária, ou através de intermediários, assessorias financeiras de M&A (fusões e aquisições). No Brasil, o caminho mais promissor costuma ser o segundo.

Desde que criei a LTP Capital com o objetivo de adquirir uma empresa de médio porte do setor de serviços com um grupo de investidores, interagi com mais de uma centena de assessorias financeiras especializadas na compra e venda de empresas (M&A). O que descobri foi um papel de alto valor agregado das assessorias, muito mais amplo do que a intermediação do processo de compra e venda de uma empresa.

Preparar uma empresa para sua venda começa, muitas vezes, bem antes de apresentá-la ao mercado. Não é incomum um empresário levar anos de reflexão até decidir vender a empresa e as assessorias desempenham, não raro, um papel crucial nesse processo, que vai bem além de considerações sobre o negócio. “O que vou fazer depois de vender a empresa? O que vou fazer com o dinheiro da venda?” Estas são algumas das muitas perguntas que um empresário costuma se fazer nesse processo de reflexão e os assessores, muitas vezes, constroem tal nível de relacionamento com o empresário que os permitem ajudá-lo nesse processo pessoal.

Apresentar uma empresa no mercado para uma venda bem-sucedida demanda bastante trabalho antes da elaboração dos materiais sobre a empresa, os chamados memorando de informações (CIM, sigla em inglês). Não se trata apenas de organizar a contabilidade da empresa, o que, por si só, já demanda tempo, muito menos de apenas preparar slides de Powerpoint.

Não é incomum, em especial no caso empresas de médio porte, a assessoria identificar a necessidade e recomendar mudanças nos processos operacionais, implantação de sistemas e, até mesmo, recomendar a postergação do processo de venda até que empresa apresente um quadro de melhores resultados e uma consistência organizacional a partir de melhorias operacionais implementadas.

Como comentado, existem duas formas de se procurar uma empresa para se adquirir: (1) procurar por conta própria, a chamada busca proprietária, e (2) avaliar empresas apresentadas por assessorias de M&A. Ambas as abordagens têm seus pontos positivos, mas a segunda, pelo menos no Brasil, costuma apresentar melhores perspectivas.

É verdade que encontrar uma empresa diretamente tem seus pontos positivos. A começar pelo fato de não haver, a princípio, compradores concorrentes em virtude de a empresa não “estar no mercado”. Além disso, pode-se tratar mais pessoalmente com empresas em que existe um relacionamento prévio com o seu empresário ou com algum conhecido em comum.

No entanto, as vantagens de se adquirir uma empresa apresentada por uma assessoria de M&A são muitas. A começar pelo fato de a empresa estar à venda! Isso mesmo, o empresário ou sócios já passaram por todo aquele processo de reflexão e decidiram, enfim, vender a empresa. Mas, não só isso, o empresário foi “educado” pela assessoria de como funciona o processo de venda da empresa e, não raro, recebe um choque de realidade necessário de quanto a empresa vale no mercado, o que é, normalmente, menos do que o empresário imagina.

Além disso, a empresa foi preparada para ser apresentada ao mercado: sua contabilidade organizada, a tese de investimento elaborada etc. Sim, a empresa tende a ser vendida por um valor maior com compradores concorrendo por ela, mas, também, porque ela passou a valer mais em virtude do trabalho de preparação da empresa que a assessoria fez com seu empresário. E lembre-se de algo muito importante: os termos financeiros da transação não são a única coisa que conta, existem outros aspectos intangíveis também muito importantes, como a relação construída com o empresário e o que tende a acontecer com a empresa e seus colaboradores após sua venda.

Por fim, vale dizer que as assessorias de M&A fazem um filtro, assessorando empresas que são “vendáveis” dado suas características, seu momento e setor.

Portanto, se você for buscar uma empresa para comprar, sugiro priorizar o relacionamento com as assessorias de M&A. É valido, em paralelo, buscar por empresas diretamente, mas, mesmo se encontrar aquela joia rara, considere sugerir para seu empresário contratar uma assessoria de M&A “sell side” para ajudá-lo a se preparar para o processo de venda. Isso também irá ajudá-lo, por sua vez, no processo de compra da empresa.