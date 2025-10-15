Primeiro no Brasil: WhatsApp ganha função de resumo de mensagens com IA

O WhatsApp é um dos aplicativos mais populares no mundo, com mais de 3 bilhões de usuários mensais, especialmente no Brasil, onde é usado por praticamente todos os donos de smartphones.

Por isso, o país foi o primeiro a receber uma nova função testada desde junho deste ano: uma inteligência artificial capaz de resumir mensagens de grupos ou chats individuais.

Lançada na segunda-feira, 13, a ferramenta de IA promete facilitar a leitura de conversas longas e economizar tempo.

O recurso, chamado "Resumo de mensagens", sintetiza automaticamente o conteúdo de grupos ou chats individuais, destacando apenas os pontos mais relevantes.

Após testes internos e versões experimentais em inglês, a novidade chega primeiro ao Brasil, com suporte ao português, antes de ser expandida para outros países e idiomas.

A Meta, empresa-mãe do WhatsApp, confirmou que o recurso será liberado gradualmente nos próximos dias, com a expectativa de chegar a outros mercados em breve.

Como funcionam os resumos com IA no WhatsApp

A função utiliza uma tecnologia chamada “Processamento Privado”, permitindo que a Meta AI – o sistema de IA da empresa – gere os resumos sem que o WhatsApp ou a Meta tenham acesso ao conteúdo das mensagens.

Nesse sentido, a empresa garante que as conversas permanecem protegidas pela criptografia de ponta a ponta, impedindo que qualquer pessoa fora da conversa tenha acesso ao conteúdo.

De acordo com a Meta, a tecnologia foi desenvolvida de maneira aberta e verificada por especialistas independentes.

Além disso, a Meta afirma que nenhuma mensagem é armazenada durante o processo de resumo, assim como o conteúdo gerado pela IA permanece criptografado e visível apenas para o usuário que solicitou a função. Como a ferramenta não notifica outros participantes, a privacidade também é preservada.

Como ativar e controlar os resumos com IA

Por padrão, a função de resumos com IA vem desativada. Para ativá-la, o usuário deve acessar as configurações das conversas e habilitar o “Processamento Privado”.

Também é possível limitar o uso da IA em chats específicos, ativando a opção de "Privacidade avançada de conversas" em cada um deles, o que impede que o recurso seja aplicado às mensagens selecionadas.

Segundo a Meta, os recursos de IA no WhatsApp seguirão três princípios fundamentais: liberdade de escolha, transparência e controle do usuário. A empresa planeja expandir gradualmente as funcionalidades baseadas em IA, mas mantendo o foco na privacidade e no controle individual dos usuários.