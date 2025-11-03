Gestão de pessoas impulsiona o crescimento das PMEs no Brasil

As pequenas e médias empresas (PMEs) sustentam boa parte da atividade econômica do Brasil, com presença decisiva em todos os segmentos produtivos. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), elas já respondem por mais de 27% do PIB e empregam mais da metade dos trabalhadores formais do país. São padarias, consultórios, lojas, oficinas, startups e negócios familiares que movimentam a economia real e enfrentam desafios diários para crescer de maneira estruturada.

Nesse cenário, a gestão de pessoas tornou-se peça-chave para garantir competitividade e sustentabilidade. Recrutar, reter talentos e avaliar desempenhos são etapas fundamentais para o desenvolvimento de qualquer empresa.

Mas, no caso das PMEs, essas funções estão concentradas, muitas vezes, no próprio empreendedor, sem processos claros ou apoio técnico. O resultado é sobrecarga e dificuldade para formar equipes estáveis e produtivas, condição básica para o crescimento sustentável.

É justamente nesse ponto que entra a Sólides, plataforma de tecnologia em RH voltada para pequenas e médias empresas. A avaliação é de Alessandro Garcia, cofundador da companhia. “O empreendedor brasileiro é protagonista real da economia do país. Porém, para crescer de forma sustentável, precisa de apoio, tecnologia e rede”, afirma.

Criada em Belo Horizonte, a Sólides organiza rotinas de RH com base em automação e people analytics — ferramenta que utiliza dados para orientar decisões sobre pessoas. Com mais de 40 mil empresas clientes e 15 milhões de profissionais impactados, a companhia atua para profissionalizar a gestão de pessoas nas PMEs.

Mais eficiência, menos rotatividade



Segundo levantamento interno da empresa, negócios com cerca de 150 funcionários podem economizar até R$ 287 mil por ano ao reduzir o índice de rotatividade, considerando custos com demissões, recontratações e perdas operacionais. Reduzir a rotatividade significa também ganhar tempo e eficiência.

Garcia explica que muitos empreendedores ainda não percebem o valor da gestão de pessoas desde o início, mas que essa mentalidade está mudando. “Muitos empreendedores acabam descobrindo a gestão de pessoas pela dor, e não pela consciência. Quando entendem que gestão é motor, e não acessório, o negócio muda de patamar”, diz.

A pandemia acelerou essa transformação. Segundo ele, o maior salto foi cultural: as PMEs passaram a ver a tecnologia como um recurso acessível e indispensável. “A tecnologia deixou de ser algo distante para se tornar essencial”, afirma.

Ninguém cresce sozinho



Em outubro, a Sólides lançou a campanha “Ninguém Cresce Sozinho”, com o objetivo de reforçar sua presença entre empreendedores. “Por trás de cada CNPJ existe uma família, uma equipe, uma comunidade que segura a barra, incentiva e inspira. Quando dizemos que ninguém cresce sozinho, estamos reconhecendo essa rede que constrói junto e assumindo o nosso lugar dentro dela”, afirma Garcia.

A plataforma oferece soluções que cobrem todo o ciclo do colaborador — do recrutamento ao desligamento — com foco na formalização de processos, prevenção de erros trabalhistas e desenvolvimento da cultura organizacional. “Crescer exige gestão, e nós existimos para caminhar junto com esse empreendedor, oferecendo estrutura, processos e tecnologia para que ele siga sendo o protagonista da sua história”, completa.

A campanha marca a consolidação da empresa após o maior investimento já feito em uma HR Tech na América Latina — R$ 530 milhões, levantados em 2022. Os recursos sustentam a estratégia de expansão e diversificação de portfólio.

Enquanto muitas startups concentram sua atuação em grandes corporações, a Sólides aposta nas PMEs como motor da economia nacional, oferecendo escala, eficiência e continuidade para os pequenos negócios. “Tempo é o ativo mais valioso que existe. Quando devolvemos tempo, devolvemos vida, propósito e resultado”, conclui.