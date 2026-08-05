'Os Feiticeiros Além de Waverly Place' chega ao fim com retorno de Selena Gomez

Depois de quase duas décadas acompanhando os feitiços, confusões e segredos da família Russo, chegou a hora de mais uma despedida. Os quatro episódios finais de "Os Feiticeiros Além de Waverly Place" chegaram ao Disney+ nesta quarta-feira, 5, encerrando a continuação da série que marcou uma geração no Disney Channel.

Os episódios foram exibidos nos Estados Unidos como um "especial" pelo Disney Channel na terça-feira, 4, e desembarcaram no streaming um dia depois. Selena Gomez retorna como Alex Russo ao lado de David Henrie, intérprete de Justin Russo.

O último feitiço da família Russo

Os episódios finais continuam diretamente os acontecimentos da segunda temporada, que terminou com uma grande revelação: Billie (Janice LeAnn Brown) descobriu que Alex é sua mãe.

A história também deixou Alex em perigo após seu desaparecimento em uma fenda mágica. Para encontrá-la, Billie precisa procurar seu pai e reunir aliados enquanto uma nova ameaça coloca sua família e o Mundo Mágico em risco.

O encerramento foi desenvolvido como um evento especial dividido em quatro partes. Selena Gomez, que também atua como produtora executiva da série ao lado de David Henrie, dirige o primeiro episódio do desfecho.

Harper e Mason estão de volta

A despedida também abre espaço para reencontros aguardados pelos fãs de "Os Feiticeiros de Waverly Place". Jennifer Stone retorna como Harper Finkle, melhor amiga de Alex na produção original. Gregg Sulkin também volta ao universo da franquia como Mason Greyback, lobisomem que viveu um longo relacionamento com Alex.

O retorno de Mason havia sido anunciado meses antes do lançamento do especial, embora os detalhes sobre sua participação tenham sido mantidos em segredo.

A história de Alex ganha um novo capítulo

O especial também concentra seu desfecho na relação entre Alex e Billie. Após a segunda temporada revelar o parentesco entre as duas, os capítulos finais aprofundam as circunstâncias que levaram Alex a esconder a identidade da filha e apagar memórias para protegê-la.

Justin volta a ocupar um papel central ao lado da irmã, reunindo novamente dois dos irmãos Russo para o confronto que encerra a história. A batalha envolve Lord Morsus e Damien, pai de Billie, enquanto os segredos sobre o passado da jovem feiticeira finalmente vêm à tona.