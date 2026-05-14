TikTok lança ferramenta de reservas de viagens e avança sobre território do Google

O TikTok anunciou nesta semana o TikTok GO, recurso que permite ao usuário reservar hotéis, passeios turísticos e experiências sem precisar abrir outro aplicativo. O lançamento, que segue a tendência de aplicativos multifuncionais adaptados com inteligência artificial, começa nos Estados Unidos e está restrito a usuários maiores de 18 anos.

Na prática, o recurso aparece integrado ao que o usuário já faz no app, como navegar de forma automática por vídeos da página principal ou pesquisar dicas de viagens com termos específicos A partir de pesquisas iniciais, é possível consultar opções, checar datas e fechar a reserva na mesma tela, transformando o aplicativo em uma alternativa viável para parceiros como Booking.com, Expedia, Viator e GetYourGuide.

Para criadores de conteúdo, a novidade abre uma nova frente de monetização. Se o TikTok Shop já estava permitindo que influenciadores de beleza ou rotina faturassem com a divulgação de produtos dos setores em questão, quem produz vídeos sobre destinos, hotéis e atrações agora poderá associar seu conteúdo diretamente a reservas e receber comissão pelas conversões.

A plataforma da ByteDance tem um longo histórico de flertar com vendas comissionadas. Em 2022, a plataforma se associou à Ticketmaster para comercializar ingressos de eventos sem redirecionar o usuário. Hoje, o TikTok Shop é um dos recursos mais populares da plataforma, possibilitando até que influenciadores fechem campanhas pagas a partir de um sistema desenvolvido para facilitar a comunicação entre marcas e criadores de conteúdo.

Quanto menos redirecionamento, melhor

Com a novidade, o TikTok reforça o quanto deseja que o usuário entre, descubra e compre sem sair do aplicativo. Cada novo serviço incorporado ao app reduz a dependência de plataformas externas, aumenta o tempo de permanência e cria uma nova fonte de receita. O movimento ganha peso estratégico, especialmente agora, após a reestruturação da operação americana e transferência de controle para Oracle, Silver Lake e MGX, mantendo a ByteDance com apenas 19,9% do negócio.

No campo competitivo, o TikTok GO coloca a plataforma em disputa mais direta com o Google no segmento de viagens; o site de pesquisa se destaca por ferramentas como Google Hotels e Google Flights. A competição não é inédita, uma vez que usuários decidiram utilizar o TikTok como ferramenta de busca e descoberta de lugares, enfraquecendo a posição do Google nesse comportamento, há anos. A reserva de viagens é apenas a próxima modalidade de combate.

Vale observar, também, a dinâmica entre o TikTok e os próprios parceiros de lançamento da ferramenta de viagens. Os sites Booking.com e Expedia entram no TikTok GO como fornecedores de inventário, mas, ao fazê-lo, ajudam a plataforma a se posicionar como o ponto central do relacionamento com o viajante, papel que essas mesmas empresas disputam há anos.