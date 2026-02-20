Inteligência Artificial

Porque 80% dos pequenos negócios devem adotar IA no marketing até 2026, segundo relatório

Relatório internacional mostra que a tecnologia já integra rotinas centrais de marketing e amplia a capacidade operacional das PMEs

Nas pequenas e médias empresas, a tecnologia apoia o marketing estratégico.

Nas pequenas e médias empresas, a tecnologia apoia o marketing estratégico.

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 15h20.

Última atualização em 16 de março de 2026 às 10h28.

Até o fim de 2026, mais de 80% das pequenas empresas devem utilizar ferramentas de inteligência artificial no marketing. 

O dado faz parte do relatório Small Business Now do 1º trimestre de 2026, da Constant Contact, que ouviu mais de 1.500 proprietários de pequenas e médias empresas em cinco países. Atualmente, 54% já utilizam essas soluções e outros 27% planejam começar ainda este ano. As informações foram retiradas da Forbes.

Adoção cresce com foco em eficiência

Entre as pequenas e médias empresas, o uso da tecnologia está concentrado em funções estratégicas do marketing. Segundo o levantamento, 45% utilizam as ferramentas para analisar tendências de clientes, 44% para produção de conteúdo e 40% para criação de imagens e peças visuais.

O cenário indica uma incorporação da tecnologia às rotinas centrais das áreas de marketing, especialmente em negócios com estruturas enxutas. A possibilidade de acessar recursos antes restritos a grandes departamentos amplia a capacidade operacional sem exigir expansão proporcional de equipe.

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Engajamento impulsiona investimentos

A combinação entre maior investimento e a busca por produtividade ajuda a explicar o avanço das ferramentas baseadas em dados. O objetivo é otimizar campanhas, identificar formatos com maior retorno e ajustar o momento de publicação.

Com o aumento da produção de conteúdo, cresce também a concorrência por atenção nos canais digitais. Nesse contexto, a utilização de ferramentas analíticas tende a integrar as estratégias de posicionamento e distribuição.

A ampliação do uso dessas soluções ocorre paralelamente à necessidade de maior consistência nas ações de comunicação, em um ambiente em que a presença digital se torna parte estruturante da estratégia comercial.

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Novo patamar tecnológico

A tecnologia surge como alternativa para ampliar alcance e eficiência em um ambiente de custos pressionados. O uso de automação e análise de dados permite reorganizar processos internos e revisar prioridades de investimento.

À medida que a adoção se expande, empresas que ainda não utilizam essas ferramentas passam a competir em um mercado em que a automação e a análise de dados já fazem parte da rotina de parte significativa dos concorrentes. 

O movimento sinaliza uma transição estrutural na forma como pequenas empresas organizam suas estratégias de marketing e acompanham resultados.

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  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;
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  • Como construir um plano de carreira prático.

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