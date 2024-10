A inteligência artificial está transformando o agronegócio brasileiro

Por Marcello Guimarães, CEO e fundador da AutoAgroMachines

O agronegócio brasileiro está na vanguarda de uma transformação digital, com a Inteligência Artificial (IA) desempenhando um papel crucial na modernização das atividades no campo. A implementação de tecnologias avançadas no setor não é apenas uma tendência global, mas uma necessidade que posiciona o Brasil como um dos líderes mundiais em inovação agrícola. Estima-se que até 2030, o uso de IA na agricultura possa aumentar a eficiência das operações em até 25%, segundo dados da consultoria McKinsey.

No centro dessa revolução, destaco a capacidade da IA em otimizar processos que exigem tomadas de decisões rápidas e complexas. No plantio de árvores, por exemplo, a tecnologia já se mostrou uma ferramenta essencial, auxiliando na avaliação da condição do plantio, checando, por exemplo, se a muda está inclinada, se o seu coleto está afogado e se o substrato está exposto, elementos essenciais em operações de larga escala. Esses detalhes são vitais para garantir um plantio de árvores mais eficiente.

A agricultura de precisão está transformando campos em verdadeiros hubs tecnológicos, com a coleta de dados em tempo real orientando cada decisão. Para colheitas que dependem de condições específicas, como árvores em silvicultura, a IA faz toda a diferença. É ela que assegura às plantas cultivadas um crescimento conforme o esperado, ao monitorar seu desenvolvimento e corrigir potenciais falhas. Além disso, em cultivos mais complexos, como o reflorestamento, sua presença é decisiva e necessária.

Este movimento não é apenas uma questão de eficiência, mas também de sustentabilidade. A capacidade de otimizar o uso de recursos, minimizar desperdícios e reduzir o impacto ambiental é fundamental em um mundo que enfrenta desafios climáticos cada vez maiores. O agronegócio, frequentemente apontado como um dos setores que mais consome recursos naturais, tem a oportunidade de se transformar em um dos maiores exemplos de inovação sustentável.

Um exemplo claro dessa mudança é a utilização de tecnologias inteligentes no reflorestamento, que, em particular, tem muito a ganhar com as inovações, uma vez que as tomadas de decisão têm de ser precisas e constantes. A IA pode auxiliar no planejamento dos projetos de reflorestamento e de recuperação de áreas degradadas, indicando o que e onde plantar, qual arranjo utilizar e até prever custos específicos por fase do projeto, desde a obtenção das sementes, produção de mudas, preparo do solo, plantio das árvores até o manejo da floresta.

O Brasil, reconhecido mundialmente por sua produção agrícola, está em uma posição única para liderar essa transformação global. A inovação no agronegócio não é apenas uma tendência, mas sim uma referência para o mundo. Através de inovações tecnológicas, estamos vendo o início de uma nova era em que a agricultura e o reflorestamento serão capitaneados por tecnologias de ponta, garantindo não apenas maior produtividade, mas também a sustentabilidade de nossas operações no campo.

A revolução do campo já começou e a Inteligência Artificial está no centro dessa mudança. O futuro do agronegócio será marcado pela capacidade de tomar decisões melhores e mais rápidas, baseadas em dados, o que vai garantir ao Brasil continuar sendo um líder global no setor.