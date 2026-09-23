Bússola & Cia: creche filantrópica Espaço Santa Terezinha completa 100 anos

Espaço Santa Terezinha, creche filantrópica na Gávea, completa 100 anos em 2026 e abre as comemorações na Casa Cor. O ambiente infantil assinado por Sophia Abraham Interiores, especializada em decoração para crianças, ganhou uma galeria com obras feitas pelos pequenos atendidos pela instituição.

As criações, inspiradas no universo de Tarsila do Amaral, passam a compor a narrativa do quarto e viram símbolo de inclusão e representatividade dentro da mostra. Ao todo, 19 trabalhos estão expostos, produzidos por 21 crianças da creche.

As telas serão arrematadas em leilão, com toda a renda revertida para o Espaço Santa Terezinha. Para ajudar e saber mais sobre o local, acesse: https://est.org.br

ONG Todos por 1 lança coalizão nacional contra o trabalho infantil e pela educação

A ONG Todos por 1 lançou a Aliança Nacional pela Infância e Desenvolvimento (ANID) em São Paulo, unindo governo, Ministério Público, OAB e sociedade civil.

A coalizão visa combater o trabalho infantil, que afeta 1,65 milhão de crianças no Brasil, e ampliar o acesso à educação com padrões internacionais, criando um Centro de Excelência Pedagógica para integrar redes públicas de ensino e garantir proteção integral à infância.

Gerdau e ABECE divulgam finalistas do 23º Prêmio Talento Engenharia Estrutural

A Gerdau e a ABECE anunciaram os finalistas do 23º Prêmio Talento Engenharia Estrutural, principal reconhecimento da área no Brasil. Com recorde de inscritos nos últimos dez anos, a edição traz cinco categorias: Infraestrutura, Edificações, Obras de Pequeno Porte, Obras Especiais e Edificações Habitacionais Racionalizadas. Além do júri técnico, o público pode votar no seu projeto favorito até 30 de setembro pelo site oficial. A premiação também concederá distinções de Sustentabilidade e Destaque do Júri. Os vencedores serão revelados em cerimônia no dia 22 de outubro, em São Paulo.

Motiva conquista o selo Great People Mental Health

A Motiva conquistou o selo Great People Mental Health (GPMH), certificação concedida pela consultoria Great Place to Work (GPTW).

Com cerca de 15 mil colaboradores em oito estados, a Companhia promove a saúde mental por meio do Programa Viva Bem, que reúne consultas gratuitas em psicologia e psiquiatria, modelo híbrido, campanhas de conscientização e a formação pioneira de 600 socorristas em saúde mental.

A empresa também possui reconhecimentos como o Selo Azul da Mercer Marsh e foi a primeira do setor de transportes a aderir ao Movimento Mente em Foco, do Pacto Global da ONU no Brasil.

A.C.Camargo Cancer Center é reconhecido como uma das melhores instituições especializadas do mundo

O A.C.Camargo Cancer Center é reconhecido entre as melhores instituições do Brasil e do mundo em Oncologia, Pediatria e Neurologia, segundo o World's Best Specialized Hospitals 2027, ranking da revista americana Newsweek.

Em Oncologia, o A.C.Camargo reforça seu protagonismo e figura novamente entre as três primeiras do Brasil.

Em Pediatria, foi eleito novamente e segue como líder do Brasil desde 2022, quando a especialidade foi incluída pela primeira vez no ranking, e em 2027 ocupa a 41ª posição mundial. Em Neurologia, estreia no ranking na 7ª posição nacional e na 146ª mundial.

O ranking, elaborado pela Newsweek em parceria com a Statista, avalia hospitais em 13 especialidades médicas a partir de recomendações de profissionais de saúde, acreditações e certificações, e medidas de resultados reportados pelos pacientes (PROMs).

Brasileiro assume a liderança global da cadeia do tabaco

Marcilio Laurindo Drescher, presidente da Afubra, foi eleito presidente da Associação Internacional de Cultivadores de Tabaco (ITGA) em Dortmund, Alemanha.

Com mais de três décadas de atuação no setor, o executivo brasileiro assume a entidade com o compromisso de fortalecer a voz dos produtores rurais, defender a rentabilidade no campo e alinhar o setor às exigências internacionais de sustentabilidade e rastreabilidade (ESG).

A conquista reforça o papel estratégico do Brasil no agronegócio global e destaca a importância da representatividade em conselhos internacionais.

Nova liderança na PAM Saint-Gobain

Augusto Bastos Filho assumiu a Diretoria-Geral da PAM Saint-Gobain na América Latina.

Com mais de 35 anos de trajetória no Grupo Saint-Gobain, o executivo acumula experiência em posições estratégicas no Brasil, na América do Sul e na Europa, com passagens pelas operações da PAM e de Abrasivos, além de atuação internacional na França.

Na nova posição, dará continuidade à estratégia de crescimento sustentável, inovação e proximidade com clientes e parceiros na região.

Provet amplia presença na Grande São Paulo com nova unidade em Osasco

Após a expansão em Belo Horizonte e Rio de Janeiro, o Provet - maior e mais completo centro de diagnóstico veterinário da América Latina e marca integrante do ecossistema Petlove - amplia sua presença para Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo.

A operação funciona no modelo store in store dentro do Hospital Veterinário Karu Amigo 24h, no bairro Rochdale.

A nova unidade em Osasco garante exames laboratoriais de ponta e tecnologia diagnóstica avançada em uma das regiões mais populosas e dinâmicas do estado.

Grupo Pereira planta 170 mudas e já soma mais de 120 mil entregues a colaboradores

Grupo Pereira planta 170 mudas no bosque do Bate Forte, em Campo Grande (MS), como forma de compensar as emissões geradas pela Convenção do Comper, realizada na cidade.

A ação dá continuidade a uma iniciativa promovida em 2025, em Cuiabá (MT), e amplia as frentes de atuação do programa Batismo Verde.

Criado em 2009, o programa já contabiliza 120.350 mudas entregues a colaboradores do Grupo e integra a estratégia ESG da companhia.

A iniciativa leva a pauta ambiental para a rotina dos funcionários desde o momento de integração à empresa, estimulando o envolvimento com a preservação ambiental.

A proposta é transformar compromissos ambientais em iniciativas concretas e próximas das comunidades e dos locais onde a empresa está presente.

SoftExpert mira dobrar receita com aliança estratégica com a SGS

A SoftExpert e a SGS firmaram uma aliança estratégica para modernizar a gestão de compliance, riscos e qualidade nas empresas.

A parceria combina a tecnologia da multinacional especializada em governança e gestão empresarial com a expertise técnica e regulatória da SGS e tem potencial para alcançar mais de 5 mil organizações.

Com a iniciativa, a SoftExpert projeta dobrar sua receita e conquistar 10% de market share nos próximos três anos.

A oferta reúne auditoria independente e tecnologia para centralizar dados, automatizar processos e ampliar o uso de IA na gestão de riscos.

Atvos quadruplica volume de contratos com netLex

A Atvos, uma das principais produtoras de biocombustíveis do Brasil, quadruplicou o volume de workflows contratuais do jurídico, passando de cerca de 80 para 300 por mês, com o apoio do netLex.

No mesmo período, o tempo médio de conclusão das demandas caiu 27%, de 30 para 22 dias úteis.

A solução também ampliou o controle de versões, a rastreabilidade e a automação de etapas, permitindo ao jurídico escalar a operação com mais eficiência e segurança.