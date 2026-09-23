Como a indústria garante que alimentos cheguem em segurança ao supermercado

Infraestrutura e tecnologia ajudam a preservar a segurança e a qualidade dos alimentos (Tropical Ninja Studio/Shutterstock)
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Publicado em 23 de setembro de 2026 às 10h00.
Por Giordania Tavares*
Quando um alimento chega à prateleira do supermercado, muita coisa já aconteceu antes de ele chegar ali. Da matéria-prima ao processamento, da embalagem ao armazenamento e à distribuição, cada etapa precisa preservar condições adequadas para garantir qualidade e segurança até o consumo.
Na indústria, isso significa controlar fatores como higiene, temperatura, umidade e circulação de pessoas e produtos, além de evitar situações que possam favorecer contaminações ou comprometer a conservação. Por isso, a infraestrutura dos ambientes produtivos também faz parte desse caminho invisível que ajuda a manter o alimento seguro.
Esse controle, no entanto, é um desafio diário. A abertura constante de portas de uma área para a outra, permanecendo exposta por mais tempo do que o necessário, por exemplo, facilita a troca de ar entre ambientes e pode permitir a entrada de poeira, partículas, insetos e outros agentes externos.
Ao mesmo tempo, a perda de ambientes climatizados pode exigir um esforço maior dos sistemas de refrigeração. Não por acaso, a indústria de alimentos vem ampliando os investimentos em modernização: segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA), foram R$ 41,3 bilhões investidos pelo setor em 2025, alta de 6,8% em relação ao ano anterior, sendo R$ 26,7 bilhões destinados à inovação, modernização das plantas e novas tecnologias.
Nesse cenário, pensar no ambiente produtivo é tão importante quanto pensar nos equipamentos responsáveis pela fabricação. Áreas de preparo, processamento, embalagem e armazenamento precisam funcionar de maneira integrada, mas podem exigir condições diferentes para preservar as características do produto.
Quanto maior o controle sobre esses espaços, mais fácil é manter os parâmetros definidos pelos protocolos de qualidade e pelas normas aplicáveis ao setor. Isso envolve desde a organização dos fluxos até a escolha de soluções capazes de acompanhar o ritmo da operação sem deixar os ambientes desprotegidos.
É nesse ponto que os acessos ganham importância. O sistema de fechamento de uma passagem não é apenas um recurso para separar dois espaços: ele pode contribuir para reduzir a exposição dos ambientes às condições externas e limitar trocas desnecessárias de ar.
Em áreas industriais soluções como as portas rápidas, desenvolvidas para abertura e fechamento em poucos segundos ajudam a preservar essas condições durante a movimentação de pessoas, matérias-primas e produtos. Esse tipo de infraestrutura faz parte de uma estratégia mais ampla de controle dos ambientes produtivos, que deve considerar as necessidades específicas de cada operação.
No fim, garantir que um alimento chegue ao consumidor em boas condições depende de uma sequência de cuidados que começa muito antes da prateleira do supermercado. Equipamentos, pessoas e organização precisam trabalhar juntos para reduzir perdas e preservar a qualidade em cada etapa.
Em uma cadeia tão extensa, são justamente esses cuidados que muitas vezes passam despercebidos pelo consumidor, mas que têm uma grande diferença para os espaços fabris, o que influencia diretamente em todo o percurso do alimento entre a fábrica e a mesa da população, permitindo entregas com segurança e qualidade.
*Giordania R. Tavares é graduada em administração pela UNICID, com especialização pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. A executiva tem mais de 20 anos de experiência no setor industrial e como CEO foi responsável por tornar a Rayflex uma indústria líder no setor de portas industriais no Brasil e expoente na América Latina. Atua também como conselheira da Fispal Tecnologia e defende a presença feminina na liderança. Aborda temas como gestão, sucessão em empresas familiares, inovação e ambientes corporativos mais inclusivos.