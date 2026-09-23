Como a indústria garante que alimentos cheguem em segurança ao supermercado

Por Giordania Tavares*

Quando um alimento chega à prateleira do supermercado, muita coisa já aconteceu antes de ele chegar ali. Da matéria-prima ao processamento, da embalagem ao armazenamento e à distribuição, cada etapa precisa preservar condições adequadas para garantir qualidade e segurança até o consumo.

Na indústria, isso significa controlar fatores como higiene, temperatura, umidade e circulação de pessoas e produtos, além de evitar situações que possam favorecer contaminações ou comprometer a conservação. Por isso, a infraestrutura dos ambientes produtivos também faz parte desse caminho invisível que ajuda a manter o alimento seguro.

Segurança dos alimentos exige controle diário na indústria

Esse controle, no entanto, é um desafio diário. A abertura constante de portas de uma área para a outra, permanecendo exposta por mais tempo do que o necessário, por exemplo, facilita a troca de ar entre ambientes e pode permitir a entrada de poeira, partículas, insetos e outros agentes externos.

Ao mesmo tempo, a perda de ambientes climatizados pode exigir um esforço maior dos sistemas de refrigeração. Não por acaso, a indústria de alimentos vem ampliando os investimentos em modernização: segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA), foram R$ 41,3 bilhões investidos pelo setor em 2025, alta de 6,8% em relação ao ano anterior, sendo R$ 26,7 bilhões destinados à inovação, modernização das plantas e novas tecnologias.

Infraestrutura ajuda a preservar os ambientes produtivos

Nesse cenário, pensar no ambiente produtivo é tão importante quanto pensar nos equipamentos responsáveis pela fabricação. Áreas de preparo, processamento, embalagem e armazenamento precisam funcionar de maneira integrada, mas podem exigir condições diferentes para preservar as características do produto.

Quanto maior o controle sobre esses espaços, mais fácil é manter os parâmetros definidos pelos protocolos de qualidade e pelas normas aplicáveis ao setor. Isso envolve desde a organização dos fluxos até a escolha de soluções capazes de acompanhar o ritmo da operação sem deixar os ambientes desprotegidos.

Como os acessos entram no controle da indústria de alimentos

É nesse ponto que os acessos ganham importância. O sistema de fechamento de uma passagem não é apenas um recurso para separar dois espaços: ele pode contribuir para reduzir a exposição dos ambientes às condições externas e limitar trocas desnecessárias de ar.

Em áreas industriais soluções como as portas rápidas, desenvolvidas para abertura e fechamento em poucos segundos ajudam a preservar essas condições durante a movimentação de pessoas, matérias-primas e produtos. Esse tipo de infraestrutura faz parte de uma estratégia mais ampla de controle dos ambientes produtivos, que deve considerar as necessidades específicas de cada operação.

Segurança e qualidade acompanham o alimento até o consumidor

No fim, garantir que um alimento chegue ao consumidor em boas condições depende de uma sequência de cuidados que começa muito antes da prateleira do supermercado. Equipamentos, pessoas e organização precisam trabalhar juntos para reduzir perdas e preservar a qualidade em cada etapa.

Em uma cadeia tão extensa, são justamente esses cuidados que muitas vezes passam despercebidos pelo consumidor, mas que têm uma grande diferença para os espaços fabris, o que influencia diretamente em todo o percurso do alimento entre a fábrica e a mesa da população, permitindo entregas com segurança e qualidade.

*Giordania R. Tavares é graduada em administração pela UNICID, com especialização pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. A executiva tem mais de 20 anos de experiência no setor industrial e como CEO foi responsável por tornar a Rayflex uma indústria líder no setor de portas industriais no Brasil e expoente na América Latina. Atua também como conselheira da Fispal Tecnologia e defende a presença feminina na liderança. Aborda temas como gestão, sucessão em empresas familiares, inovação e ambientes corporativos mais inclusivos.