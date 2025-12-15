Choque de cultura é responsável por metade das demissões em startups

O ecossistema brasileiro de startups enfrenta um desafio: ele cresce mais rápido do que sua capacidade de contratar e reter profissionais qualificados.

Apesar de o faturamento médio ter alcançado R$ 736 mil em 2025 e de o país registrar 3650 startups ativas em 424 cidades, a escassez de talentos e a retenção deles devido ao desalinhamento cultural continuam sendo os maiores gargalos do setor.

O novo Mapeamento do Ecossistema de Startups da Abstartups revela que 40,1% das empresas não conseguiram preencher vagas neste ano porque os candidatos não tinham as habilidades exigidas.

O desafio, porém, não está apenas na atração, mas também na permanência

A incompatibilidade cultural foi o principal motivo de demissões em 2024, responsável por 44,7% das saídas, superando reestruturações internas e cortes orçamentários.

Em estruturas enxutas, nas quais 88,2% das empresas têm até 20 colaboradores, qualquer desalinhamento se torna imediatamente crítico. A cultura, mais do que um conceito abstrato, passa a ser um mecanismo real de eficiência e sobrevivência.

Esse quadro convive com sinais claros de descentralização e renovação

Embora o Sudeste ainda concentre a maior parte das startups (60,2%), regiões como Nordeste e Norte avançam acima da média nacional.

A pluralidade também se reflete nos modelos de negócio:

82,2% atuam no mercado corporativo

O SaaS segue dominante, representando 39,2% dos casos.

Nas verticais, soluções de saúde e life science ganharam força e assumiram a segunda posição do ranking, refletindo a corrida por tecnologias capazes de responder a demandas estruturais do país.

No financiamento, o cenário segue marcado pela forte dependência de capital local. Para 68,5% das startups, o investimento veio da própria cidade ou estado, sobretudo de investidores-anjo.

Programas de aceleração e aportes de familiares ou amigos completam o quadro. Já o capital internacional, apesar de uma leve alta, permanece quase irrelevante:

Apenas 2,7% dos negócios receberam recursos de fora.

O valor médio investido ao longo da jornada das startups continua em torno de R$ 1 milhão.

A diversidade avança, mas ainda de forma lenta. Mulheres representam 19,9% dos fundadores e pessoas negras, 24,3%. A maioria dos líderes está na faixa entre 31 e 50 anos, indicando um setor mais experiente, mas ainda distante de refletir a pluralidade demográfica do país.

Há necessidade de mudança

A escassez de mão de obra qualificada, somada à alta sensibilidade cultural das equipes, tem levado startups a repensarem suas estratégias de atração e retenção.

Segundo Andre Purri, CEO da HRTech Alymente, essa reorganização passa necessariamente por benefícios corporativos mais flexíveis e adaptáveis ao perfil do trabalhador.

“Startups crescem em ciclos intensos e exigem pessoas altamente alinhadas. Benefícios flexíveis ajudam a equilibrar essa equação, oferecendo ao colaborador autonomia para montar o pacote que faz sentido para sua realidade. Em um mercado competitivo, isso se tornou decisivo para contratar e, principalmente, para manter bons profissionais”, diz.

A fotografia final é a de um ecossistema mais maduro, distribuído e financeiramente mais robusto, mas ainda limitado por lacunas de formação profissional, dificuldades de retenção e pouca inserção em mercados estratégicos, como o setor público e o investimento estrangeiro.

O próximo salto — mais qualitativo do que quantitativo — depende da capacidade das startups de construir times sustentáveis, atrativos e estruturados o bastante para acompanhar a velocidade que o próprio ecossistema impôs a si mesmo.

