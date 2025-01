Cultura organizacional impulsiona startup de tecnologia que projeta receita anual de R$ 4 mi

Em 2024, a receita da 87Labs cresceu 75%. Atualmente, a empresa de tecnologia projeta uma receita recorrente anual de cerca de R$ 2 milhões, incluindo contratos existentes e negociações em andamento. A meta: dobrar este valor. O segredo: uma cultura organizacional inteiramente voltada para a solução de problemas reais.

“Nossa missão é agregar valor real ao seu projeto, indo além de código para entregar direção estratégica, inovação e impacto”, diz Daniel Pisano, CGO da 87Labs.

O plano da empresa é dobrar essa receita até o final de 2025, colocando em ação a estratégia para a internacionalização a partir do segundo semestre.

Cultura de persistência, governança e um bom time são essenciais

Fundada em 2017, um dos grandes diferenciais da 87 Labs está na cultura, na composição e na governança de seu time.

“Trabalhamos constantemente para desenvolver o senso crítico no nosso time. Para conseguirmos entregar boas soluções, precisamos focar o planejamento e o esforço de trabalho no núcleo do problema. Identificar isso, sugerir soluções simples, iterar e trazer soluções mais complexas somente quando o problema evolui é o que diferencia um bom desenvolvedor”, explica Rafael Macedo, CTO da empresa.

A 87Labs é especializada em tecnologias como Ruby on Rails, React Native, Go, Node.js, PHP, React e Vue.js, e está presente no Brasil, EUA e Europa.

Além da terceirização das equipes de desenvolvimento de software, a empresa atua no segmento de consultoria de tecnologia da informação, desde a concepção e arquitetura da solução que o cliente necessita até a transferência de conhecimento.

Plano de internacionalização

Como parte da estratégia de internacionalização, a 87Labs planeja abrir um escritório nos Estados Unidos no segundo semestre de 2025, com foco na formação de uma equipe comercial e de pós-vendas.

Ela também pretende internacionalizar os produtos das empresas investidas, como já ocorre com a Vurdere, ampliando sua atuação no mercado americano e fortalecendo seu impacto global.

“Com nossa cultura organizacional, investimos para transformar ideias em negócios inovadores que refletem nossa paixão por tecnologia e crescimento”, conclui Pisano

