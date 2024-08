Cavaleiros olímpicos e os melhores do Rio disputam Copa Sabemi 5 estrelas na Hípica

A Sociedade Hípica Brasileira, na Zona Sul do Rio, voltará a ser palco de uma competição cinco estrelas, de amanhã (08/08) a domingo, com a disputa do Concurso de Saltos Nacional Copa Sabemi, que distribuirá mais de R$ 450 mil em premiações e terá entrada franca.

Estarão na pista alguns dos principais cavaleiros do Brasil, como os olímpicos José Roberto Reynoso e Artemus de Almeida, Guilherme Foroni, Luciana Lóssio e cavaleiros “da casa”, como Rodrigo Lima, Thiago Mattos e Tiago Mesquita.

No sábado, a principal atração será o Grande Prêmio Sabemi, a partir das 19h, que terá premiação de R$ 200 mil.

No domingo , o destaque será a disputa da Copa Ouro Shopping Leblon, que vai distribuir R$ 100 mil em prêmios.

No sábado, show 0800 de Dudu Nobre

Fora da pista, o público que comparecer sábado ao Concurso de Saltos Nacional Copa Sabemi terá a oportunidade de assistir a um show gratuito com o cantor Dudu Nobre. A apresentação vai começar logo após o encerramento do GP.

A competição tem patrocínio do BTG Pactual, Grupo Sabemi, Shopping Leblon, Grupo AB e Coudelaria Santo Antônio. Conta ainda com o apoio de Malta Beef Club, Sanol Dog, Alamaster, Rituaali - Saúde do Corpo, Mente e Espírito, Injoy Suites, Royal Horse, Maison du Cavallier, Cachaça da Quinta, Revista Esporte Equestre, Crepes Bon Profit, Equestrian Cavallie e Revista Horse.

