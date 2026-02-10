Opinião: empresas precisam entender que recuperação de crédito mudou completamente

Cobrar deixa de ser um ato reativo e passa a ser um exercício de engenharia: de dados, de comportamento e de leitura de contexto financeiro real (Getty Images/Reprodução)
O mercado de recuperação de crédito entra em 2026 diante de um limite que não é apenas operacional, mas conceitual.
A lógica tradicional, baseada em volume, insistência e padronização, foi desenhada para um cenário em que a inadimplência era exceção.
Hoje, ela é estrutura. Com mais de 80 milhões de brasileiros negativados, o atraso deixou de ser um desvio de comportamento para se tornar parte do funcionamento do sistema econômico.
É nesse contexto que a recuperação de crédito passa a exigir outra natureza de decisão.
Cobrar deixa de ser um ato reativo e passa a ser um exercício de engenharia: de dados, de comportamento e de leitura de contexto financeiro real.
O foco desloca-se da pressão para a previsibilidade, da insistência para o timing, da padronização para a adequação.
Uma das transformações mais relevantes está no tempo de atuação. Em 2026, a recuperação de crédito começa mais cedo, muitas vezes antes mesmo de o atraso se consolidar.
Modelos analíticos mais sofisticados passam a identificar sinais de risco de inadimplência com antecedência, permitindo ações preventivas e renegociações antecipadas.
Essas ações permitem ajustes de parcela enquanto ainda existe vínculo e disposição para o diálogo.
O custo de recuperar um crédito não cresce apenas com o tempo; ele cresce com o desgaste emocional do consumidor, que, uma vez rompido, dificilmente se recompõe.
Essa mudança de lógica também desloca o centro das métricas. Durante anos, o mercado se orientou pela taxa de acordo fechado.
Em um cenário de reincidência estrutural, esse indicador perde poder explicativo.
Um acordo que será quebrado em poucos meses não representa eficiência, apenas postergação do problema.
A pergunta central deixa de ser “quanto foi recuperado” e passa a ser “quantos não retornaram ao ciclo da inadimplência”.
Isso obriga empresas a abandonarem propostas financeiramente inviáveis, descontos que apenas limpam o nome no curto prazo e parcelamentos que ignoram a capacidade real de pagamento.
Recuperação de crédito passa a significar reorganizar fluxo financeiro, não apenas regularizar registros.
Nesse movimento, o Open Finance assume um papel estratégico na cobrança.
Em 2025, o ecossistema brasileiro já ultrapassava 70 milhões de consentimentos ativos, segundo o Banco Central.
O impacto do Open Finance e da IA
Se antes era visto como ferramenta de apoio à concessão, passa a ser também um instrumento de qualificação da negociação.
Com consentimento, o acesso a dados de renda, recorrência e comportamento financeiro permite ofertas mais aderentes à realidade do consumidor.
A negociação deixa de ser baseada em médias estatísticas e passa a considerar a singularidade de cada perfil, reduzindo atrito e aumentando a sustentabilidade dos acordos.
A inteligência artificial acompanha essa maturidade. Depois de um período marcado por usos superficiais, voltados à automação de mensagens ou respostas, a inteligência artificial passa a atuar no núcleo da decisão operacional.
Em 2026, ela não serve apenas para “falar melhor”, mas para decidir melhor: qual canal utilizar, em que momento abordar e qual proposta apresentar.
Ela também define quando a insistência deixa de ser produtiva para se tornar risco, jurídico, reputacional e financeiro.
A sofisticação da cobrança passa a estar tanto na capacidade de agir quanto na capacidade de recuar.
Essa lógica exige também uma revisão profunda da omnicanalidade. O consumidor não rejeita a cobrança, mas a desorganização.
Estar em múltiplos canais não é vantagem competitiva se eles não compartilham contexto, histórico e coerência.
A jornada eficaz será aquela em que o cliente transita entre autoatendimento, canais digitais e atendimento humano sem repetir a própria história.
O objetivo é evitar propostas contraditórias e a sensação de estar dialogando com sistemas desconectados.
Por fim, a recuperação de crédito deixa de ser uma área periférica e passa a ocupar posição estratégica dentro das organizações.
A vantagem competitiva no mercado de recuperação de crédito não estará em quem cobra mais, mas em quem decide melhor.
A pressão perde espaço para a inteligência e a cobrança, para continuar existindo como atividade sustentável, precisará se afirmar menos como imposição e mais como estratégia.
*Guilherme Busch é VP da Paschoalotto.