Hípica do Rio retoma calendário de alto nível com cavaleiros olímpicos e estrelas nacionais

As pistas da tradicional Sociedade Hípica Brasileira, na Zona do Rio, serão palco de uma importante competição nacional de hipismo neste feriado de Corpus Christi (16 a 19/06). O Concurso de Saltos Nacional Santa Cecília & Santo Antônio contará com a presença de alguns dos melhores cavaleiros do Brasil, como os atletas olímpicos Stephan Barcha, José Roberto Reynoso e Sergio Marins, além de talentos da Hípica carioca, como Rodrigo Lima, Thiago Mattos, Stephanie Macieira e Tiago Mesquita. O evento marcará a abertura dos concursos nacionais na Cidade do Rio na temporada 2022, num momento em que a Hípica do Rio busca destacar sua relevância no calendário nacional.

Com mais de 400 inscritos em provas de todas as categorias, o concurso vai distribuir R$ 350 mil em prêmios. O evento será a primeira etapa do recém-lançado Grand Slam SHB, que ao fim de três etapas premiará o campeão com um Volkswagen Nivus 2022 zero km. Integram o Grand Slam SHB o CSN Santa Cecília & Santo Antônio; o CSN Copa Sabemi, em setembro; e o CSN Aniversário da SHB, em novembro. Os destaques da nova geração do hipismo brasileiro também estarão na Hípica para a disputa da seletiva para o Campeonato Sul-Americano da Juventude 2022, na Argentina.

Com patrocínio do BTG Pactual, Grupo Sabemi, Shopping Leblon, Manége Santa Cecília, Coudelaria Santo Antônio, Grupo AB, Rituaali - Saúde do Corpo, Mente e Espirito, além de apoio da Maison du Cavalier, Vetnil e Seriflex, a competição terá diferentes atrações. Entre elas, destaque para a Prova Seis Barras, com a tentativa de quebra de recorde de altura (sexta-feira, dia 17, às 20h), e da qual participará o cavaleiro olímpico Luiz Felipe de Azevedo; o Grande Prêmio Santa Cecília & Santo Antônio (sábado, dia 18, às 17h); e a Copa Ouro (domingo, dia 19, às 15h). O evento será aberto gratuitamente ao público e terá transmissão ao vivo pelo site da SHB.

"O Rio e a Sociedade Hípica Brasileira sempre foram uma referência para o hipismo nacional. Por isso, estou seguro que voltaremos a ser destaque no calendário nacional. Por meio de parcerias com apoiadores e patrocinadores da Hípica do Rio, teremos condições de oferecer um calendário 2022 atrativo e competitivo, gerando interesse não só para os grandes cavaleiros nacionais, mas também para os amadores e o público em geral”, destaca o presidente da Sociedade Hípica Brasileira, Antônio Luís Ferreira de Mello.

Na sexta-feira (17/06), após o Grande Prêmio, haverá um show da banda Samba de Vinil, formada pelo ator e cantor Marcelo Serrado e o músico Édio Nunes.