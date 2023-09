Cavaleiros olímpicos disputarão Copa Sabemi na Hípica do Rio

As pistas da tradicional Sociedade Hípica Brasileira (SHB), na Zona Sul do Rio, receberão na próxima semana cavaleiros olímpicos e campeões brasileiros e estaduais para a disputa do Concurso de Saltos Nacional Copa Sabemi, que será realizado de 14 a 17 de setembro, com entrada franca.

O público terá a oportunidade de assistir gratuitamente à performance de conjuntos formados por 190 competidores e mais de 300 cavalos. Entre as atrações estarão alguns dos melhores cavaleiros do país, como o olímpico José Roberto Reynoso, o mineiro Lucio Osório, os cavaleiros da SHB Tiago Mesquita, Rodrigo Lima e Thiago Mattos, além da amazona Luciana Lóssio, atual bicampeã do Grande Prêmio Sabemi, que estará nas pistas em busca de mais um título.

O concurso nacional vai distribuir mais de R$ 390 mil em premiações, incluindo motocicletas, bicicletas e hoverboards elétricos, entre outras. Fora das pistas, o público poderá assistir gratuitamente, na noite de sábado, a um show exclusivo da cantora Mart'nália e ainda apresentação de DJ, em comemoração ao cinquentenário da seguradora Sabemi.

“A Copa Sabemi é uma referência de qualidade técnica e competitividade. Nos orgulhamos muito de apoiar iniciativas como essa, pois acreditamos que o esporte, em todas as suas modalidades, estimula uma vida mais saudável. Neste ano, a disputa será ainda mais importante, já que marca a celebração dos nossos 50 anos”, ressalta Antonio Tulio Lima Severo, diretor-presidente da Sabemi, que é ex-competidor e um grande admirador do hipismo.

Para o presidente da Sociedade Hípica Brasileira, Antônio Luís Ferreira de Mello, o alto nível técnico será uma marca da competição. "Com um pacote de premiação relevante, conseguimos atrair competidores de altíssimo nível para essa Copa Sabemi, que certamente vai brindar o público com provas muito disputadas. Também é importante destacar, para além da presença de estrelas do hipismo brasileiro, a participação de cavaleiros amadores que têm apresentado performances muito consistentes nas pistas”, destaca Mello.

O Concurso de Saltos Nacional Copa Sabemi tem patrocínio do BTG Pactual, Grupo Sabemi, Shopping Leblon, Grupo AB, Coudelaria Santo Antônio e Manége Santa Cecília, com apoio da Maison du Cavalier; Sanol Dog; Alamaster; Rituaali - Saúde do Corpo, Mente e Espirito; Guabi; Injoy Suites; Seriflex; Cachaça da Quinta; Crepes Bon Profit; e Arte Móveis Eventos.

