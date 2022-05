Bússola Trends: O sistema de pesquisa da Internet está mudando

Por Alexandre Loures e Flávio Castro*

Já tratamos por aqui do aumento significativo do consumo de áudio digital, que atribuímos à conveniência da comunicação. Também falamos sobre a mudança da interação do usuário nos mais diversos canais de mídia.

O Google, acompanhando essa evolução, anunciou este mês seus planos para atender as necessidades dos usuários que, atualmente, vão além do texto.

De acordo com Prabhakar Raghavan, vice-presidente sênior e chefe de produtos da empresa, a busca deve ir de encontro a qualquer um dos sentidos. Áudio e imagem são as prioridades agora.

A nova atualização, que ainda não está disponível por aqui, utiliza o sistema “multisearch” permitindo que as pessoas usem fotos e textos juntos em pesquisas locais. Basta buscar uma imagem ou captura de tela contendo o que se está procurando e adicionar um texto adicional. O Google tentará encontrar empresas e serviços movendo a pesquisa para locais e marcas de acordo com a pesquisa.

O recurso Lens, que identifica objetos no mundo real, também será expandido, além do aplicativo de mapas que terá a visão da área em diagonal, do interior de estabelecimentos e informações mais específicas.

A pesquisa por voz é mais uma iniciativa de aprimoramento da empresa. O famoso “ok, Google” tende a sumir e, em seu lugar, a inteligência artificial assumirá um modelo de conversão de texto em fala onde a linguagem natural será reconhecida e frases comuns serão bem-vindas, em um processo de compreensão ampla do significado e intenção.

Profissionais de marketing devem se ater a essas mudanças criando conteúdo que atenda às novas formas de comportamento do usuário.

Otimizar, por exemplo, um site para uma pesquisa de voz é fundamental, mas para fazer isso é necessário, antes, entender por exemplo, como são formuladas essas questões.

Um caminho fácil para essa compreensão é o FAQ onde se tem um parâmetro de comportamento mais assertivo, com perguntas e respostas.

Com o avanço dos assistentes de voz, a pesquisa por esse meio se tornará uma atividade comum, absorvida facilmente pelas pessoas. Portanto, o desempenho das marcas no mundo digital não pode deixar de levar em conta que o áudio é um meio que aumenta a confiança e relacionamento entre cliente e empresas.

O lugar comum dessas transições de sistemas de pesquisas é a otimização do tempo e experiência mais humanizada, tendência que avança em todas as mídias e que a tecnologia está acompanhando a passos largos.

Adaptar-se a esses avanços requer agilidade e a compreensão de que o usuário, cada vez mais, procura por facilidade, agilidade, conforto e atenção às suas expectativas.

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios da FSB Comunicação

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a Exame. O texto não reflete necessariamente a opinião da Exame.

