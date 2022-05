Bússola&Cia: ônibus por aplicativo cresce com retomada da economia

Por Márcio de Freitas

A plataforma Buson iniciou o ano com mais de 250 empresas na sua base de vendas B2B, e projeta crescer em 100% o número de bilhetes vendidos em relação a 2021. No feriado da Páscoa deste ano houve aumento de 40% das vendas de suas passagens em relação a fevereiro. Já no comparativo com os feriados de Páscoa e Tiradentes de 2022 com os de 2019 (pré-pandemia de covid-19), houve crescimento de 130% nas vendas de passagens rodoviárias. Com a diminuição da pandemia, as duas semanas de feriado foram as mais movimentadas do ano, sendo Fortaleza, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte os destinos mais procurados pelos viajantes.

No Tejo

A ABFintechs realiza de 20 a 25 de junho, em Lisboa, a Missão Portugal, para aproximar empreendedores portugueses de executivos e investidores brasileiros. "Portugal pode ser a porta de entrada de muitas empresas e investidores para o mercado europeu. E é nosso propósito promover essa aproximação, por meio da ABFintechs, com uma programação diversificada, composta de visitas técnicas, network e oportunidades de negócios", afirma o conselheiro da ABFintechs, João Eduardo Villemor do Amaral. A Missão Portugal foi construída em parceria com a Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, a consultoria Atlantic Hub e o veículo português de funding para startups No Gap Ventures.

Zelo

O Grupo Zelo se consolidou como maior grupo de serviços funerários no país e o que mais cresce. Criado em 2017 a partir da fusão de quatro funerárias mineiras até o fim de 2021 já havia integrado 57 empresas. Hoje atua nacionalmente com mais de 4 milhões de clientes e 4 mil colaboradores diretos. A nova aposta agora é na oferta de planos corporativos. Fechou o balanço de 2021 com 96 CNPJs, tendo dobrado o volume de vidas cobertas de um ano para o outro. A comparação mostra que houve um salto de 57 mil vidas para 120 mil somente no segmento de PME.

Inovação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em parceria com a CTG Brasil anunciam, nesta quarta-feira, 25, a destinação de R$ 24 milhões para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de armazenamento de energia em grande escala para uma economia de baixo carbono. Empresas e startups podem se inscrever pela Plataforma Inovação para a Indústria. O investimento faz parte da ação “CTG Open Innovation” para apoiar a expansão do mercado de energias renováveis no Brasil. Os desafios a serem solucionados, por meio desses projetos inovadores, são: storage eletroquímico para armazenamento de energia elétrica, vindo de grandes geradores com foco numa economia de baixo carbono; tecnologias de gerenciamento, controle e comercialização de energia e Reciclagem e reúso de baterias.

Pitaco

O game sobre futebol Rei do Pitaco ultrapassou a marca de R$ 58 milhões em prêmios distribuídos. “Uma de nossas missões é fortalecer ainda mais o cenário esportivo com a tecnologia, possibilitando com que a relação entre os fãs e os jogos sejam mais emocionantes. Queremos ser a plataforma de entretenimento número 1 dos fãs de futebol”, afirma Mateus Dantas, CEO e cofundador do Rei do Pitaco. Entre março de 2021 e janeiro de 2022, a startup recebeu duas rodadas de investimento: R$28 milhões na rodada seed e R$180 milhões na série A.

Aquisição

Especializada na oferta de produtos e serviços na plataforma Service Now, a VA Expert acaba de ser adquirida de pela holding Ayo Group. A holding, que já atua nos Estados Unidos e na Europa, passa a atuar na América Latina, ampliando o portfólio do grupo, para além da presença geográfica, também para novos negócios. A expectativa de faturamento da VA é de 10% do total da holding neste primeiro ano, segundo a CEO da Ayo, Glória Guimarães. E espera crescimento de 30% em 2022.

Estudo

Discutida no Brasil, a tributação extra sobre bebidas adoçadas pode não surtir o efeito desejado. O exemplo vem do México. Estudo liderado pelo economista da FGV, Márcio Holland, e pelo professor de direito da USP José Maria Arruda de Andrade mostra que mais de 70% dos adultos mexicanos estão acima do peso. Lá houve forte mobilização e financiamento de campanhas a favor da criação do tributo há oito anos. Ainda assim, o sobrepeso e a obesidade devem seguir crescendo, de 35% da população em 2017, para 40% em 2030, de acordo com projeções da OCDE.

Engie

Entidades e empresas ligadas ao setor elétrico participam nesta quarta-feira, 25, do “Workshop Financiamento Sustentável”, evento online sobre opções de finanças sustentáveis e instrumentos para financiar empreendimentos do segmento da economia neutra em carbono. Palestram Isabelle Frederique (BID), Alexandre Siciliano Esposito (BNDES) e João Costa (IHA). Gil Maranhão, diretor de comunicação e responsabilidade corporativa da Engie, tratará do tema “Standart de sustentabilidade para hidrelétricas”, apresentando a usina de São Salvador, da companhia, que integrou o green bond lançado globalmente pela Engie.

Combate à pobreza

A fundadora do Instituto Igarapé, Ilona Szabó, estará presente na 51ª edição do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, para participar de três painéis com reflexões sobre a diminuição da pobreza no mundo, cooperação global e crises climáticas. Szabó acredita que este é o momento para fortalecer uma coalização de líderes mundiais que assumam compromisso com os principais desafios que passamos. “O mundo está ansioso para ver soluções e métodos para endereçá-las. Esse é o momento”, afirma.

Prosperidade

O think tank Imagine Brasil, criado pela Fundação Dom Cabral (FDC), foi lançado agora em maio em Nova York e deve ser apresentado na Europa no segundo semestre. A iniciativa busca inspirar e mobilizar o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e próspera. Além do encontro nos Estados Unidos, já foram realizados cinco webinares e 12 encontros para identificar as aspirações de educadores, ambientalistas, indígenas, líderes sociais, economistas, empresários, CEOs, intraempreendedores, jornalistas, esportistas e da área de defesa e segurança.

Vagas em hotelaria

O setor hoteleiro também passa por dificuldades de encontrar profissionais capacitados, principalmente para vagas de gerência. A Atrio Hotel Management gerencia 72 hotéis em 43 cidades do país e tem mais de 50 vagas em aberto (em várias funções) e um baixo nível de inscritos no banco de talentos. Apenas no LinkedIn a busca por "gerente de hotel" indica 1,2 mil oportunidades, só nos últimos 30 dias.

Woman

A BHub, startup de Gestão por Assinatura (GPA), promove, no dia 1º de junho, o Bwoman, com objetivo de reforçar o protagonismo feminino no mercado de startups e fintechs. O evento contará com a presença de CEOs e empreendedoras, que participarão de dois painéis temáticos: “Como as empresas mais inovadoras lidam com as mudanças das áreas” e “Diversidade: A liderança feminina como fator decisivo para o sucesso das empresas”. Entre as convidadas: Manoela Mitchell, Isabella Coutinho, Mariam Topeshashvili, Camila Bombonato, Rebeca Peppi, Mariana Fonseca. A iniciativa faz parte do movimento Potato Valley Club (PVC).

Combate à fome

A Simple Nutri, empresa de alimentação desidratada com foco social e combate à fome, presente na Humanitarian Networks Partnership Week, em Genebra, na Suíça, já enviou mais de 25 toneladas de refeições para as vítimas da guerra na Ucrânia. A empresa é uma das representantes brasileiras no evento, a convite da Agência Brasileira de Cooperação, órgão ligado ao Itamaraty, e por meio do ministro José Solla. A Simples Nutri está sendo representada pelo CEO, Rafael Romano. O executivo também se reuniu junto com a delegação brasileira com o embaixador Tovar da Silva Nunes, chefe da delegação permanente do Brasil em Genebra. A Humanitarian Networks Partnership Weeks acontece nessa semana e por causa da pandemia, funciona no modelo híbrido.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Pet vira parte da família e protagonista em seguro de vida na BB Seguros

Grupo Madero divulga resultados com receita líquida de R$ 319,9 milhões

Com Itaú, MetLife chega ao varejo com seguro de vida 100% customizável