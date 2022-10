Bússola Cultural: Semana tem aniversário do Sérgio Cardoso

Festa no Teatro

O Teatro Sérgio Cardoso completa 42 anos com uma programação especial. Nos dias 12 e 13 de outubro, o Teatro recebe peças infantis, o novo espetáculo musical do cantor e compositor José Miguel Wisnik, além de inaugurar uma sala digital. Wisnik apresenta clássicos do repertório e composiçōes de “Vão”, álbum que mistura ritmos e foi produzido durante a pandemia com inúmeras parcerias, como Arnaldo Antunes, Luiz Tatit e Paulo Neves. Assim como a apresentação de Wisnik, as peças “A Princesa dos Caminhos”, “Na Vila do Heitor “ e “O Pequeno Herói Preto” poderão ser conferidas presencial, mas também virtualmente pela #CulturaEmCasa, a primeira plataforma gratuita de streaming e vídeo por demanda do país, gerida pela Amigos da Arte.

Dias 12 e 13 de outubro, acesse todas informações, aqui.

Nu, de botas

O livro “Nu, de Botas”, de Antonio Prata conta, através de crônicas, passagens marcantes da infância do autor. O ator Rafa Bernardino, que é de uma geração parecida com a de Prata, ao se identificar com as passagens da vida do autor, resolveu levar essa deliciosa leitura aos palcos, em forma de monólogo. Entre risos e lágrimas, o espetáculo ativará as mais inusitadas lembranças da infância dos espectadores.

Teatro Sérgio Cardoso, de 23/10 e 30/10, às 16h e às 19h; R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada); ingressos pelo Sympla, acesse aqui, mais informações pelo site do Teatro.

Rosinha Sinhá

“Mytikah”, um livro mágico leva os irmãos Manga e Leco a conhecerem e ajudarem heróis reais por todo o Brasil. Desta vez, será apresentada a heroína Chiquinha Gonzaga. Reconhecida em vida como a maior compositora brasileira, Chiquinha compôs inúmeras músicas, viveu grandes amores e venceu preconceitos. A direção é de Hygor Amorim e Jonas Brandão.

Sábado, 8 de outubro, às 10h, acesse aqui.

Menina Flor e Açucena

A 1ª edição do festival “Arte na Primavera — Campos: Florada Cultural” apresenta uma programação repleta de ícones da música, da dança e do teatro brasileiro. “Aventuras da Menina Flor e a Boneca Açucena” é um espetáculo musical e teatral de Paulo Tatit e Filipe Edmo, do Projeto Siricutico. A peça retrata a vida de Flor, uma menina que, ao ganhar uma boneca, resgata o valor do brincar para além da própria casa. O espetáculo mistura música ao vivo, palhaçaria e muita interatividade.

Disponível pela plataforma #CulturaEmCasa.

Domingo, 9 de outubro, às 11h, acesse aqui.

Atos de revolta

Uma síntese entre meditação, divulgação científica e arte. É nesse caldeirão que o músico e jornalista Roger Marza prepara sua música: improvisações livres ao sax alto ao som de paisagens sonoras da natureza e da ciência. Marza celebra o lançamento de “Vento do Cerrado”, seu terceiro álbum, no meditashow “Natureza Sonora” . O álbum é uma parceria com o professor Linilson Padovese, coordenador do Laboratório de Acústica e Meio Ambiente da USP. A partir de sons captados em pesquisa científica de Padovese na área de Cerrado da Estação Ecológica de Itirapina, no interior de São Paulo, Marza gravou improvisações livres que mostram a beleza e fragilidade do bioma. Como as músicas são calmas, Marza se apresenta em aulas de yoga em meditashows, no qual as pessoas podem acompanhar até mesmo deitadas, improvisando melodias ao som de pássaros, cigarras e baleias.

Sexta, 7 de outubro, às 20h, Koru Corpo e Mente, Rua Conselheiro Saraiva, 765, Santana, São Paulo, para ingressos, acesse aqui; mais informações @roger.marza

Virada SP

Chegou a vez de Itanhaém, litoral paulista, se tornar a capital cultural do estado de São Paulo. Neste final de semana, dias 8 e 9 de outubro, Itanhaém recebe a Virada SP, maratona cultural que vai reunir diversas linguagens artísticas como música, teatro e poesia. Entre os destaques do evento, estão Mart'nália, Lenine, Rincon Sapiência e BNegão. Além do Poesia Eletrônica com Lirinha, a peça de teatro Nu de Botas e várias outras atrações. Toda a programação é gratuita.

Mais informações, acesse aqui.

Um imortal na plataforma

Para a comemoração de um ano do aniversário, a plataforma #CulturaEmCasa, a primeira de streaming e vídeo por demanda gratuita do país, preparou um programa inédito, com apresentação de Luiza Gottschalk, e um show mais que especial com o gigante da música Brasileira, Tom Zé. O mais recente imortal da Academia Paulista de Letras, Tom Zé faz um show intimista.

Disponível pela plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa, acesse aqui.

Selvagem

Em um dos espetáculos em tempos de pandemia do Festival #CulturaEmCasa, Céu foi uma das grandes estrelas. Com quinze anos de carreira, Céu é considerada uma das artistas brasileiras mais importantes de sua geração. Estreando sua carreira com uma indicação ao Grammy americano, ela foi ainda indicada oito vezes ao Grammy Latino, premiação que lhe rendeu, com o álbum “Tropix” (2016), vitória nas duas categorias em que foi indicado e, com o disco "Apká!” (2019), vitória na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. Céu dedica essa live a todos os profissionais que a acompanham em turnês pelo Brasil e pelo mundo.

Acesse o show pela plataforma ou aplicativo #CulturaEmCasa, aqui.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Leia também: