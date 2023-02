Bússola Cultural: Semana destaca eventos do Carnaval em todo o Estado

Carnaval das Fábricas de Cultura

As Fábricas de Cultura do Governo do Estado de São Paulo estarão com atividades carnavalescas no mês de fevereiro. A programação gratuita e aberta para todos os públicos acontece nas unidades distribuídas na Zona Oeste, Leste, Norte, Sul, Região Metropolitana e Litoral. Na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, em parceria com os blocos da região norte, haverá um grande festival de Carnaval nas ruas do entorno do Largo da Matriz Senhora do Ó. Em 12, 18, 19, 20 e 21/02, a partir das 10h, o público acompanhará os desfiles dos blocos Akió, Jaé e Urubó. Já para quem quiser exercitar a escrita poética, poderá aproveitar a atividade “Poesia Carnavalesca”, organizada pela Fábrica de Cultura Jardim São Luís. Os participantes serão convidados a criar poesias dentro desta temática e terão como referência o livro Sol de Outono, de Silvia Alves. O encontro será na sexta-feira (17), às 15h.

O Mundo do Circo SP

De terça-feira a domingo, das 11h às 18h, é possível conferir a mostra “Mundo do Circo”, uma exposição lúdica e interativa sobre o imaginário circense, que apresenta várias modalidades artísticas, na Lona Exposição. Nos finais de semana de fevereiro, das 12h às 18h, tem intervenções circenses (malabares, pernas de pau e palhaços). Os espetáculos acontecem na Grande Lona. Em 11/2, às 17h, terá apresentação do mágico William Seven. Em 12/02, às 17h, terá espetáculo solo de malabarismo, bambolês, música, palhaçaria e interação com plateia.

Cultura + café

Aos apaixonados por café, a dica é conhecer ou revisitar o Museu do Café e a sua cafeteria que fica no piso térreo do edifício da Bolsa Oficial de Café, em Santos, litoral sul, que conta com uma grande variedade de grãos produzidos em diferentes regiões do Brasil Já a Casa das Rosas, na Av. Paulista, na capital, abriga uma cafeteria italiana no jardim e é uma excelente opção. No Museu da Casa Brasileira, o cafezinho pode ser tomado junto de um piquenique no jardim, basta agendar. No Museu da Imigração, é possível saborear a bebida no deck, com vista para o jardim do complexo da antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás, além de ter um visual vintage.

Cinema Brasileiro

O museu-Casa Guilherme de Almeida oferece o curso “Estrelas Interrompidas do Cinema Brasileiro”, que irá tratar da vida e da obra de algumas figuras importantes do cinema clássico brasileiro, cujas carreiras meteóricas foram interrompidas por razões muitas vezes desconhecidas, algumas de modo trágico. A atividade é online, por meio da plataforma Zoom, de segunda a quinta-feira, nos dias 13, 14, 15 e 16/02, das 19h às 21h. E para quem já está em ritmo de Carnaval terá oficina de máscaras antigas de carnaval, em 11/02, das 14h às 15h30.

Máscara de folhas

Com a chegada do Carnaval, todos querem aproveitar as festas, mas que tal se divertir de uma forma sustentável? Em comemoração a essa data, o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão, convidam os visitantes para confeccionarem uma máscara sustentável cuja elaboração é feita com papelão, folhas, galhos e flores, a máscara se torna um item divertido, colorido e amigável ao meio ambiente.

Oficina de samba

Outra opção com atividades de Carnaval é o Museu Índia Vanuíre,Tupã/SP. No dia 14/02, terá oficina de samba, com movimentos básicos, das 9h às 11h; já no dia 15/02, a ação Museu folia na rua, será uma noite ao som de marchinhas carnavalescas que marcaram a festa em Tupã, tocadas pela Orquestra Municipal Maestro Júlio de Castro, das 20h às 22h30. E na mesma data, às 19h30, é possível conferir o espetáculo de Danças Carnavalescas com os Integrantes do Bloco Abanaê, que trazem influência do carnaval paulista e de blocos afros da Bahia, como o Olodum, valorizando as raízes da festa Tupãense e promovendo a diversidade.

Espetáculo O Santo Milagroso

O espetáculo O Santo Milagroso, dirigido por Tom Rezende, artista egresso do curso de Direção da SP Escola de Teatro, estará com as últimas apresentações da temporada entre os dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Teatro Arthur Azevedo. Produzida pela Companhia do Voo, a peça, conhecida como “Romeu e Julieta interiorana”, é uma releitura da comédia escrita por Lauro César Muniz, em 1963. A montagem, já em sua pré-estreia, conquistou o Prêmio de Melhor Espetáculo pelo Júri Popular do XVI Festival Nacional de Teatro de Limeira.

Ingressos: R$ 30 - Inteira | R$ 15, a companhia irá disponibilizar o benefício de meia-entrada para todos os estudantes e colaboradores da SP Escola de Teatro

Memorial da Resistência

Há 14 anos, inaugurou-se o Memorial da Resistência, maior museu do Governo do Estado de São Paulo. A instituição ocupa o edifício que sediou por 43 anos o Deops/SP. Inaugurado em 2009, o espaço consolidou-se como referência na valorização e preservação das memórias da repressão e da resistência políticas no Brasil.

Terra na música brasileira e Libras

A Biblioteca Parque Villa-Lobos recebe a cantora, compositora e artista gráfica Juliana Amaral para a oficina “Canção-Assentamento: Terra, Território e Terreiro” que utilizará a música como fio condutor, e abordará a terra no cancioneiro brasileiro e desdobrará em três aspectos: a terra como direito; a terra como força sagrada (terreiro) e a terra como lugar de reconhecimento (território). Os encontros acontecem nos dias 14 e 16 de fevereiro, das 10h às 13h, online. E ainda tem o curso “Vivência em Libras”, um mergulho no mundo da Língua Brasileira de Sinais por meio de atividades lúdicas e descontraídas, em 12 e 26 de fevereiro, das 16h45 às 17h15.

Mulheres e desafios políticos

A Oficina Cultural Oswald de Andrade, instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, traz o espetáculo “Parque Industrial”, dirigido por Gilka Verana e como uma adaptação do romance de mesmo nome escrito por Patrícia Galvão, a Pagu, o qual denuncia as condições precárias das mulheres trabalhadoras da década de 1930. Na apresentação, 11 mulheres refletem sobre os desafios políticos e sociais enfrentados, ainda, hoje e com semelhanças às opressões e desigualdades daquela época. A obra fica em cartaz até o dia 16 de fevereiro, de terça a sexta-feira, das 19h30 às 21h30, aos sábados com duas sessões, às 14h30 e 18h. Os ingressos são distribuídos com uma hora de antecedência.

