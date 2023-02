Bússola Cultural: semana destaca nova exposição do MIS

Por Bússola

Exposição Michelangelo

A exposição Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina está no MIS Experience, instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e traz projeções das obras do artista em 14 salas, totalizando mil metros quadrados de reproduções. Com projeções gigantes dedicadas à arquitetura, história e curiosidades da Capela Sistina. Além de conferir esculturas, desenhos, estudos e projetos do renascentista Michelangelo.

Terças, quartas, quintas e sextas, das 10h às 18h; domingos, das 10h às 18h. Sábados e feriados, das 10h às 19h; quartas a sextas – R$ 30 (inteira); R$ 15 (meia), sábados, domingos e feriados – R$ 50 (inteira); R$ 25 (meia), grátis às terças

Leitura ao ar livre

Ler é ótimo e desfrutar de um livro sob um grande céu azul com vento e ar fresco é ainda melhor. Nos bancos do Jardim Francês, do Museu do Ipiranga, é possível levar um livro, sentar no banco e, ainda, visitar o próprio museu e o Parque da Independência. Ou ainda, o jardim do Museu da Casa Brasileira, na Faria Lima, com 8 mil m², onde pode-se fazer piqueniques, seguindo algumas regras. Outras opções para se conectar com a literatura e a natureza, são as Bibliotecas Parque Villa-Lobos, que fica dentro do parque homônimo, e a de São Paulo, que está no Parque da Juventude. Nos dois espaços é possível realizar o empréstimo do livro de forma gratuita, por 15 dias.

Aos amantes da leitura, a plataforma BibliON, biblioteca digital do governo do Estado, possui um acervo de mais de 17 mil títulos, clubes de leituras, oficinas e o podcast “Criança Lê”, voltado, especialmente, para o público infantil.

Mais informações de horários e funcionamento nos sites do Museu do Ipiranga, da Biblioteca do Parque Villa-Lobos, da Biblioteca São Paulo, da BibliON e do Museu da Casa Brasileira

Pinturas do interior paulista

O Museu de Arte Sacra de São Paulo está com três novas exposições: Amar-TeEnTramas, de Almira Reuter; Dos Santos e A Pintura do Interior Paulista, ambas do produtor cultural e artista plástico Cassiano Araújo.

Amar-Te EnTramas conta com 15 trabalhos tridimensionais cujos temas estão vinculados a construções afetivas, conflituosas, imaginárias ou lúdicas arquitetadas em tramas. Dos Santos conta com 17 trabalhos em óleo sobre tela e constrói pinturas inspiradas na vida e obra dos santos do Brasil, com a presença de importantes figuras religiosas, desenvolvido durante longo período. E, por último, A Pintura do Interior Paulista, que traz 51 pinturas de 28 artistas cujas obras são inspiradas em cenas do interior do Estado de São Paulo. Alguns deles: Agostinho Batista de Freitas, Aldo Caldarelli e Benedito Calixto.

De terça-feira a domingo, das 09 às 17h (entrada permitida até às 16h30); R$ 6,00 (Inteira), R$ 3,00 (meia-entrada), grátis aos sábados, até 11/3, mais informações no site do Museu de Arte Sacra

São Paulo Companhia de Dança

Aos admiradores de dança, também, há possibilidades de lugares para assistir gratuitamente. A São Paulo Companhia de Dança, corpo artístico da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, realiza sua primeira apresentação de 2023 na cidade de São Carlos, no interior do estado, no Teatro Municipal.

O público poderá conferir a Suíte de Paquita, na versão remontada por Diego de Paula, que também é bailarino da SPCD, a partir da obra de Marius Petipa (1818-1910). E ainda, Pas de Deux de Dom Quixote, na versão de Duda Braz e a Umbó, de Leilane Teles.

Nos dias 3 e 4 de fevereiro, às 20h, gratuito, mais informações da São Paulo Companhia de Dança

Múltiplas linguagens

Mais uma opção para quem gosta de apreciar o corpo em movimento, as Fábricas de Cultura terão performances dançantes. As Fábricas são espaços culturais e de formação que oferecem diversas atividades artísticas, como aulas e apresentações de danças, teatro, música, circo, artes visuais, entre outras. Na programação deste mês, nas unidades da zona leste (Vila Curuçá, Sapopemba, Itaim Paulista, Parque Belém e Cidade Tiradentes) e São Bernardo do Campo haverá: contação de história, com contos de antigamente, roda de conversas sobre o mundo dos jogos e de com usar a tecnologia a favor da educação, encontro de leitores, mostras de danças, como do Centro de Artes Balancé Guaianases, com ballet, jazz, dança do ventre e hip hop. Na Fábrica de Cultura Vila Curuçá, além de sessões de cinema, também terá exibição de Ghost In The Shell. Participe!

Mais informações de horários e dias de funcionamento no site da Fábrica de Cultura, gratuito

O Cego e o Louco

No espetáculo realizado no Teatro Sérgio Cardoso, Nestor é um pintor cego, de personalidade forte, o qual domina o frágil e taciturno irmão Lázaro, alguns anos mais jovem, com quem divide a solitária rotina em um apartamento. Entre os dois se estabelece uma dinâmica própria, eventualmente perversa, em que o cuidado fraterno cede lugar ao rancor desenfreado, mas também com situações divertidas. Até que a chegada de Lúcia, uma encantadora vizinha que se mudou para o prédio, ameaça desestruturar essa relação. Eles a convidam para uma visita e é nessa noite que a montagem se concentra, quando os traumas do passado dos irmãos vêm à tona.

De Sexta a domingo, às 19h; ingressos entre R$ 20,00 e R$ 40,00. Mais informações no site do Teatro Sérgio Cardoso

Festival de Verão de Campos do Jordão

Quem estiver pensando em ir a Campos do Jordão, pode se programar para o 2º Festival de Verão que está com concertos gratuitos que vão do clássico ao popular, desta maneira, as pessoas beneficiarão das vistas fabulosas das montanhas somada a uma programação musical, no Auditório Cláudio Santoro, dentro do Museu Felícia Leirner. Na programação consta a apresentação dos jazzistas noruegueses do NOR-BRA LOVE 3:3, do conjunto de música clássica Percorso Ensemble, acompanhado da cantora Eliane Coelho, da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo (Ojesp) tocando trilhas de filmes emblemáticos, entre outros.

Passeios incríveis para fazer a pé no centro de SP

A região central é conhecida pela beleza de suas edificações, com imóveis que são verdadeiros patrimônios culturais. Que tal conhecer um pouco da história e do que a região oferece? Coloque um tênis confortável, separe uma garrafinha com água e confira a programação das instituições culturais que celebram a arte, história e conhecimento como e podem ser acessadas pelo metrô ou trem Luz e Júlio Prestes: Oficina Oswald de Andrade (900 m, 11 minutos); Museu de Arte Sacra (700 m, 9 minutos); Museu das Favelas (1,3 km, 15 minutos); Sala São Paulo, Memorial da Resistência e Estação Pinacoteca (400 m, 5 minutos); Museu da Língua Portuguesa (7 m, 1 minuto) e Pinacoteca Luz (130 m, 2 minutos)

Mais informações de horários e funcionamento nos sites da Oficina Cultura Oswald de Andrade, do Museu de Artes Sacra; do Museu das Favelas; da Sala São Paulo; do Museu da Língua Portuguesa e da Pinacoteca

Economia circular do plástico

Quem quiser aproveitar a última semana de férias em uma jornada de ciência no Museu Catavento, a dica é o espaço “Economia Circular do Plástico”. A atividade faz parte das exposições de longa duração e reúne informações sobre a criação dos plásticos, tipos, como eles são aplicados no dia a dia da sociedade, além de jogos e projeções sobre consumo e descarte conscientes, reciclagem e a importância da gestão correta dos resíduos para a evolução da economia circular. Além disso, o visitante pode se aventurar pela parede de escalada com 7 metros de altura e conhecer personalidades mundiais.

De terça a domingo das 09h às 17h; bilheteria fecha às 16h. Mais informações no site do Museu Catavento, grátis às terças

Nova Fotografia 10 Anos

O Paço das Artes realiza, em parceria com o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo, a mostra comemorativa Nova Fotografia 10 Anos. São 60 trabalhos de fotógrafos contemplados pela convocatória do MIS. A exposição traz a diversidade e amplitude de técnicas, temas e abordagens características das obras do Nova Fotografia, uma das mais importantes convocatórias dedicadas ao setor.

A edição comemorativa apresenta uma obra de cada um dos artistas selecionados entre 2012 e 2021, oferecendo uma retrospectiva dos primeiros dez anos do projeto. Alguns destaques são: a realidade dos palestinos e israelenses em Tel-Aviv, Jerusalém, é apresentada em Entre muros e ideias, de Marcos Muniz. Tipos, de Fernando Banzi, apresenta fotopinturas digitais produzidas em retratos do fotógrafo Alberto Henschel — responsável por registros do RJ e da monarquia brasileira durante o reinado de dom Pedro II.

De terça a sábado, das 11h às 19h; domingos e feriados, das 12h às 18h; em cartaz até 19/2. Mais informações no Paço das Artes, sempre gratuito

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Confira um guia turístico para comemorar com São Paulo hoje

Bússola Play: Aproveite o feriado para ir a um museu em SP

10 lições que a história do Spotify pode te ensinar