O que o BBB ensina sobre responsabilidade financeira

Quem diria que um programa de entretenimento poderia nos ensinar tanto sobre como administrar nossas finanças. O Big Brother Brasil, o BBB, usa em suas dinâmicas uma moeda conhecida como estaleca. Pegando o exemplo do dia a dia dos participantes, é possível explicar de forma simples e clara como controlar sua vida financeira.

Nos primeiros dias dentro da casa mais vigiada do Brasil, os jogadores começam com a mesma quantidade de estaleca para fazerem suas compras. Ao longo do programa são divididos em grupos e uns ficam no VIP, onde possuem mais regalias, e o resto, na xepa, onde tudo é um pouco mais difícil. O grupo desfavorecido, recebe menos moedas e precisa usar mais a cabeça na hora de fazer as compras.

A maioria já passou por algo parecido, sabe quando você vai ao mercado com a calculadora na mão? É mais ou menos assim que acontece dentro do jogo. Lá, o participante consegue ganhar mais estalecas durante as provas mas também pode perder a qualquer momento, assim como funciona aqui fora. Pensando nisso, o Professor Lucas Silva, especialista em educação financeira, elenca algumas dicas:

1. Saiba o momento certo e como usar o seu dinheiro.

O jogador que está no VIP pode ficar mais tranquilo porque sabe que possui mais benefícios, porém, não é ele que escolhe onde fica, dessa forma, a qualquer momento ele pode estar na Xepa. O mesmo é com a gente, no momento que estamos mais tranquilos em relação ao nosso dinheiro, podemos começar a pensar no destino dele. Onde e como investir é o primeiro passo, não é porque tem de sobra que você deve gastar sem necessidade, você deve pensar a longo prazo e garantir um futuro seguro, para quando precisar de um socorro, ter de onde tirar e ainda permanecer tranquilo.

2. Saiba dos riscos antes de tomar uma decisão.

No BBB, fugir das regras como por exemplo: não fazer o Raio-X do dia, falar sem microfone entre outros faz com que o jogador perca estalecas, correndo o risco de ficar zerado e não poder fazer suas compras. Assim como o jogo, todo sistema financeiro possui regras e nós do mundo real precisamos estar por dentro delas para saber qual decisão tomar com assertividade.

3. Guarde o saldo de emergência para a hora certa

No jogo, os participantes dividem os valores na hora da compra e alguns dão mais que o outro. Saber calcular o que você tem e deixar um valor separado para casos de emergências é um ato sábio e necessário. Não gaste sem pensar, imprevistos acontecem e é sempre bom ter uma reserva financeira.

