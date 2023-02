Bússola Cultural: Semana destaca a programação dos museus para o Carnaval

Carnaval no Museu da Língua Portuguesa

O Museu da Língua Portuguesa, instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, terá ampla programação no feriado de Carnaval. O coletivo Biricar, em 17/02, das 10h30 às 12h30, ensinará a fazer faixas, tiaras e outros adereços para o Carnaval, com tecidos, enfeites e carimbos alfabéticos. E o público infantil dançará com o Bloco Sainha de Chita, em 18/02, das 11h às 12h, com ritmos como samba, frevo, ijexá, axé e carimbó. Além de oficinas de máscaras, 18/02, das 10h às 12h e um bailinho da terceira idade em 23/02, das 14h às 16h.

Bloquinho infantil

No Museu do Futebol, terá o bloquinho de Carnaval com temática, músicas e atividades infantis com o grupo TikiDum. A partir de experimentos sonoros variados, a plateia será convidada a interagir, assim as crianças viverão uma experiência para além da contemplação de um show musical, pois terá interação e possíveis linguagens do corpo.

Especial Castelo Rá-Tim-Bum

O Castelo Rá-Tim-Bum é, antes de tudo, um clássico da televisão brasileira e, agora, você pode relembrar das aventuras do elenco, no encontro especial que será exibido na TV Cultura em 25/02, às 22h, e estará disponível na internet a partir do dia 26. O reencontro, após 26 anos, teve a participação de Nino, Biba, Zequinha e outros 14 personagens que marcaram a infância durante os anos 90, a produção celebrará o legado de uma das maiores produções infantojuvenis da TV, com os atores do seriado os quais conversarão sobre os momentos preferidos. O programa foi veiculado na TV Cultura, pertencente à Fundação Padre Anchieta do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Trajetória da máquina fotográfica

O Museu da Imagem e do Som (MIS), inaugurou, em 16/02, a exposição “Linha do tempo da fotografia – Acervo MIS”. A mostra exibirá dezenas de equipamentos originais, datados desde o século 19, até os tempos atuais, para traçar a história da fotografia. A visitação é gratuita, de terça-feira a domingo, das 10h às 18h. A linha do tempo começa em 1880, década aproximada da câmera mais antiga no acervo do museu, e vai até 2020. Os visitantes verão as mudanças na forma de registro, nas técnicas de revelação e popularização da ferramenta ao longo dos anos.

Caça ao Livro

Para quem está buscando aproveitar o Carnaval de forma mais tranquila e em família, pode ir aos domingos, 19 e 26/02, às 15h, no Museu da Imigração. A atividade proposta é o "Caça-livros", na qual, por meio de pistas pertinentes às especificidades de cada obra, como cor, formato e temática, os visitantes irão encontrar no museu. Os mediadores do espaço "Semear Leitores" trabalharão com as mais variadas possibilidades do livro, como materialidade, ilustração e mediações de leitura. E no dia 21/02, às 15h, terá a Oficina de mini estandartes de Carnaval, onde as crianças poderão confeccioná-los.

Galeria Multimídia - Obras de Candido Portinari

A galeria multimídia com a obra completa de Candido Portinari é destaque na programação do Museu Casa de Portinari, em Brodowski (SP). A projeção tem mais de 5.300 obras catalogadas com informações sobre as diversas fases da história do artista e passa nas paredes de uma sala onde foram instalados quatro projetores de alta resolução. O percurso, ainda, conta com um totem interativo que exibe uma coletânea com cerca de 200 obras emblemáticas de Portinari, entre elas, as das séries “Músicos”, “Casamentos”, “Chorinho”, “Frevo”, “Paisagens de Brodowski”, “Jogos Infantis”, “Circo”, “Trabalho no Campo”, “Jangadas e Pescadores”, “Tipos Étnicos”, “Cangaceiros”, “Fauna e Flora”, “Descobrimento”, “Ciclos Econômicos”, “Arte Sacra” e “Retirantes”, além de obras únicas do pintor como a conhecida “Tiradentes”.

Oficina “Um dia de Calixto”

Em 19/02, às 14h, terá a oficina "Um dia de Calixto", com borra de café e tintas, o público poderá realizar criações inspiradas em Benedito Calixto. Com base nas obras do pintor, a atividade voltada a crianças de 7 a 9 anos, estimula o conhecimento relacionado à arte e à história por meio da pintura com café. E ainda no dia 25/02, os visitantes poderão prestigiar canções de diversos gêneros com a apresentação da dupla Kika Willcox e Alexandre Blanc, a partir das 15h, no espaço da cafeteria.

Fome de mundo

A exposição panorâmica na Estação Pinacoteca São Paulo “Jonathas de Andrade: O rebote do bote” aborda a dimensão relacional da obra do artista e enfatiza sua presença, afetos e métodos diante das pessoas a quem recorre como modelos, fontes e/ou colaboradoras. Desses encontros, resultaram obras em diversas linguagens, sobretudo, em fotografia, vídeos e instalações. Na analogia, o bote é sobre ir para o mundo com impulso, com o desejo, com a “fome de mundo”. E o rebote é o retorno do mundo que traz as próprias questões e entendimento. O catálogo inclui, também, um arquivo completo com todos os trabalhos realizados ao longo da carreira do artista.

Entre os destaques da mostra estão: a obra inédita Museu da Caravana (2022), que funciona como um desdobramento da obra Cartazes para o Museu do Homem do Nordeste (2013); Teatro das Heroínas de Tejucupapo (2022), Nó na Garganta (2022), etc.

Curso gratuito de moda

A Fábrica de Cultura Jardim São Luís está com inscrições abertas para o curso de formação em estudos da moda para criadores periféricos. As inscrições ficam abertas até 1º de março e devem ser feitas presencialmente. Gratuito e com certificação, o curso tem duração de dois anos e contará com módulos bimestrais teóricos (criação, negócios e indústria da moda) e práticos em laboratórios de corte e costura.

Dança de salão gratuita

Nas tardes de segunda-feira, das 14h às 16h, o professor Rogério da Col anima os apaixonados por movimentar o corpo, de forma descontraída, com toda a desenvoltura e naturalidade da dança de salão. Entre os estilos estão samba e forró. Para participar, não precisa se inscrever, basta chegar no horário da aula com roupa e sapato confortável e ter mais de 14 anos. A dança melhora o tônus ​​muscular, força, resistência e condicionamento físico, além de ser uma ótima maneira de conhecer novos amigos. Então, vamos aproveitar?

