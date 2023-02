Assaí se consolida como o maior atacadista do estado de São Paulo

Por Bússola

No último dia 25 de janeiro, a cidade de São Paulo completou 469 anos. Uma das metrópoles mais populosas do mundo, com influências nacionais e internacionais, é também referência em cultura e economia, sendo o lugar das oportunidades. E foi nessa cidade que o maior atacadista de autosserviço de São Paulo, o Assaí, começou a sua história.

A primeira loja do Assaí Atacadista nasceu em 1974, na Vila Carrão, zona leste de São Paulo, com foco no abastecimento do pequeno transformador, como pizzarias e pastelarias. Onze anos mais tarde, a empresa ficou conhecida como uma das maiores revendedoras de muçarela da região, tornando-se referência no segmento. De lá para cá, muita coisa mudou, mas a vontade de crescer e estar cada vez mais presente no dia a dia da população segue a mesma. Hoje, a companhia se consolida como o maior atacadista da capital paulista, com 37 unidades na cidade e também do Estado de São Paulo, com 100 lojas no total – no último ano, o atacadista inaugurou dez unidades na capital. Em 2021, como forma de homenagear a sua origem e reforçar a conexão com os clientes da região, o Assaí adquiriu o primeiro naming rights do Metrô SP, passando a emprestar o seu nome para a Estação da Linha Vermelha, agora rebatizada Carrão-Assaí Atacadista.

O Assaí conta com um modelo de negócios baseado em preços baixos para compor o carrinho de compras das famílias e comerciantes locais (sejam eles: restaurantes, minimercados, cantinas, escolas, entre outros). Isso porque sua operação atua no formato de atacarejo – ou seja, comercializa tanto produtos no varejo quanto no atacado (com descontos ao comprar mais de uma unidade de um mesmo item). Em ambos os casos, o(a) cliente economiza, pois os preços no atacadista são, em média, de 10% a 15% mais baratos do que no varejo tradicional.

O sólido crescimento da Companhia beneficia não só os(as) clientes, mas a população local, em relação à geração de renda. Neste ano, o Assaí alcançou a marca de mais de 70 mil colaboradores(as) em todo o país – sendo mais de 11 mil apenas na cidade de São Paulo.

Atualmente, a Companhia conta com 263 lojas em operação em todo o território brasileiro e projeta dar continuidade ao seu intenso processo de expansão com a abertura de cerca de 20 lojas orgânicas e com a finalização do projeto de conversões de hipermercados em 2023. Com a continuidade das inaugurações, o Assaí reitera seu guidance de R$ 100 bilhões de faturamento em 2024 e o atingimento de mais de 300 lojas em operação.

