Grupo Petina lança primeiro operador logístico do Brasil focado em marketplace

O Fulfillment, ou Order Fulfillment, é um termo que vem se tornando cada vez mais popular no universo dos e-commerces e marketplaces. A expressão se refere a todo o conjunto de processos operacionais e logísticos que um canal online de vendas demanda, desde o momento em que cliente realiza o pedido até o recebimento do produto em seu endereço.

Criada em dezembro de 2022, a Petinoli Fulfillment foi idealizada por Rodrigo Garcia – diretor-executivo da Petina Soluções Digitais – e Marcelo Andreoli, especialistas em operações de marketplaces. Garcia e Andreoli decidiram unir suas amplas experiências no ramo para atender às necessidades de canais de compras online de diversos segmentos -– como Amazon, Mercado Livre, Carrefour, Netshoes e Renner, entre outros.

“Visamos otimizar a questão logística para os comerciantes do varejo digital, a Petinoli promete absorver toda a demanda do empreendimento além de buscar entender a operação de cada cliente, independente do sistema utilizado, e encontrar a solução mais adequada para cada pendência. Dessa forma, os processos que englobam a comercialização de produtos online, se tornam mais ágeis e eficientes, impactando diretamente na experiência de compra dos consumidores”, declara Garcia.

O executivo ressalta ainda que a Petinoli “tem estrutura adequada para atender pequenas, médias e grandes empresas” e a agilidade na entrega é garantida”. “Trabalhamos com o Envio Flex, temos parceria com as principais empresas homologadas pelo Mercado Livre para atendimento do Flex na região de SP e Grande SP, por isso conseguimos entregar no mesmo dia para essas regiões”, diz ele.

Passo a passo de um operador logístico

A atuação de um operador logístico envolve diversas etapas e um passo a passo bem definido:

1. Recebimento e armazenagem dos produtos

Seja do fornecedor ou do próprio vendedor, não é necessário agendamento prévio para o recebimento da mercadoria. “Assim que os produtos chegam, passam por vistoria, na qual são validadas possíveis avarias, e o recebimento é sistematizado para que o cliente possa acompanhá-lo online e em tempo real. A instalação conta com seguro contra roubo e incêndio, garantindo a segurança. Assim, os itens podem ser armazenados e devidamente etiquetados para que, posteriormente, a separação e despacho ocorra de maneira mais rápida”, diz Garcia

2. Organização dos pedidos

Essa etapa pode acontecer com o recebimento através do ERP (tiny e bling) do vendedor, realizando a emissão da nota fiscal e geração da etiqueta. “Caso a operação seja feita por um sistema diferenciado, as notas fiscais são recebidas pelos vendedores através da nuvem”, afirma o executivo.

3. Picking e packing

Picking - conhecido também como o processo de separação dos pedidos-, é realizado por onda e conforme a exigência dos canais de vendas digitais. Enquanto o packing, corresponde ao empacotamento dos produtos, que são embalados conforme a necessidade e fragilidade determinada. “A conferência dos itens é realizada em dois momentos para garantir que o cliente irá receber exatamente o que pediu”, diz.

4. Expedição e entrega dos produtos

A expedição dos pedidos é um diferencial da Petinoli, pois todos os pedidos aprovados até às 14h são liberados nos pontos de envio, coleta ou para transportadoras que consigam entregar no mesmo dia.

A entrega para os pontos de coleta dos marketplaces ou correios é feita por uma frota especial que assegura o prazo e o compromisso com o cliente. “É importante destacar que a Petinoli Fullfilment também trabalha com envios full do Mercado Livre, envios flex em parceria com empresas homologadas pelo ML para a região de SP e Grande SP. Em casos de cancelamento ou devolução, a logística reversa é por conta da própria empresa, que cuida desde a geração do código até o recebimento físico do pedido”, declara Garcia.

Existem diversas vantagens em terceirizar a operação logística de um marketplace, mas proporcionar uma boa experiência de compra ao cliente com certeza é um dos pilares. “Através dela, é possível atrair o olhar positivo do consumidor em relação à marca, bem como conquistar a fidelidade com o serviço prestado”, afirma o fundador da Petinoli.

