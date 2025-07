Bússola & Cia: parceria bate recordes no transporte de papel e celulose

O Projeto KBT, uma parceria estratégica entre Klabin, Brado e TCP, alcançou um recorde em maio de 2025, com 31 trens transportados e a movimentação de 2.498 contêineres, um crescimento de 20% em relação a abril, até então a maior movimentação registrada. Os 31 trens da Brado transportaram quase 60 mil toneladas de papel e celulose da Klabin, do terminal de Ortigueira até o Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) para exportação. O desempenho demonstra o amadurecimento da operação iniciada em 2021 e que vem mantendo crescimento gradativo, evidenciando sua consistência e a capacidade de expansão.

Certificação reforça compromisso com sustentabilidade

A Atvos renovou a certificação internacional Bonsucro para suas unidades em SP e MS, confirmando padrões socioambientais e de governança na cadeia da cana-de-açúcar. O selo reforça seu compromisso com a sustentabilidade e a competitividade internacional. Andréa Ramos, vice-presidente Comercial, destaca que a recertificação está alinhada à expansão global e à descarbonização da matriz energética. Além do Bonsucro, a Atvos recertificou suas oito unidades no RenovaBio até 2028, reconhecida pela eficiência e liderança na emissão de Créditos de Descarbonização (CBIOs), que representam a redução de uma tonelada de CO₂ por crédito.

Troféu de ouro em campanhas institucionais

A Multiplan conquista o troféu Ouro na categoria Campanhas Institucionais Corporativas do Prêmio Abrasce 2025 com a ação de 50 anos da Companhia. Com o tema “Há 50 anos, transformando momentos simples em algo único e mágico”, a campanha reforçou a conexão emocional da marca com o público e celebrou seu legado no setor de shopping centers, unindo inovação, memória afetiva e experiência do consumidor.

Uma IA exclusivamente criada para comunicação interna

O Grupo Pereira, sétimo maior varejista do país, desenvolveu o ChatGP - sua própria ferramenta de IA generativa, que é baseada no ChatGPT e voltada ao uso interno. A solução visa apoiar processos, agilizar fluxos e garantir segurança das informações. Segundo Douglas Uesato, gerente de digital e inovação do Grupo, o engajamento superou as expectativas. Durante o piloto, ela foi testada por áreas como Tecnologia, Gente & Gestão, Comunicação e Marketing, somando mais de 3 mil interações em um mês. A ferramenta também inclui sistema de feedback para melhorias contínuas.

Prêmio destaca boas práticas de governança

A Fundação Dom Cabral, escola de negócios, venceu o Prêmio INAC de Integridade na categoria Boas Práticas em Governança com o programa “Hands On ESG & Integridade”. A iniciativa capacitou mais de 400 fornecedores da Motiva entre 2024 e 2025, promovendo avanços em governança, conformidade e sustentabilidade. O prêmio é promovido pelo Instituto Não Aceito Corrupção.

Campanha busca valorizar o tempo na rotina

A Vila 11 lança a primeira campanha institucional com o mote “O Valor do Tempo” para reforçar a importância do tempo livre na vida das pessoas e oferecer uma experiência de moradia com menos contratempo e mais fluidez na rotina. O objetivo é mostrar que morar em um empreendimento multifamily é ganhar tempo, ao invés de perder com deslocamentos longos, burocracias desnecessárias na gestão do seu condomínio e apartamento, assinaturas de contratos com fiador e outras preocupações que quem mora em São Paulo.

Teatro com nova operação

Produtora referência no universo do entretenimento ao vivo no Brasil e reconhecida pela excelência na gestão de equipamentos culturais, a VME oficializa o início de sua operação do Teatro Multiplan, localizado no MorumbiShopping, em São Paulo. O movimento marca a consolidação da companhia e apresenta uma nova fase para o espaço, guiada pela campanha de reposicionamento “Pode Entrar!”. A iniciativa traduz o espírito aberto e plural que irá nortear a curadoria e as experiências oferecidas ao público, com foco em transformar o teatro em um centro cultural vivo e conectado com a cidade.

Parceria amplia entregas por aplicativo

A Uber e a Loggi, referência em entregas no Brasil, anunciam o lançamento do Flash Nacional, categoria dentro de Uber Flash que permitirá que clientes da Uber solicitem pelo próprio aplicativo a coleta de pacotes para envio às cidades onde a Loggi opera – atualmente, a empresa realiza entregas em mais de 5,5 mil municípios. O piloto do projeto já está disponível em Campinas (SP) e Curitiba (PR). Por meio da malha logística da Loggi, o Flash Nacional ampliará o produto Uber Flash, que atualmente permite que usuários e empresas enviem objetos apenas localmente, para envios intermunicipais e interestaduais, ampliando o alcance a nível nacional.

Empresa com 50 anos decide mudar de nome

A Colortel, empresa com mais de 50 anos de história, agora é Vulp Air. Após ser adquirida pela Lotta Capital em 2023, e sob gestão do novo CEO, Mateus Orsini - a companhia, que ampliou o faturamento em 50%, chegando a R$132 milhões, mudou o posicionamento para oferecer climatização inteligente por assinatura. Pioneira neste mercado, tem 9 filiais, 40 postos avançados e mais 2.500 clientes. Agora, a meta é expandir a base atual de 105 mil equipamentos em operação para 135 mil, com aumento de receita de 40% até dezembro de 2025. Também estão previstos investimentos de R$ 70 milhões em equipamentos e R$ 15 milhões aplicados em pessoas e tecnologia ainda este ano.

Tecnologia de rastreamento impulsiona óleo e gás

Referência mundial em tecnologia de ponta para rastreamento de ativos na indústria de óleo e gás, a Geoforce deu um passo decisivo ao implementar o ERP da MXM Sistemas. Com a missão de construir a maior rede global de ativos conectados, a empresa precisava de uma solução de gestão robusta, capaz de seguir o ritmo acelerado de crescimento e exigências operacionais. A parceria consolidou a transformação digital da companhia, trazendo ganhos em integração, agilidade e controle de operações. A implementação do sistema foi concluída em apenas cinco meses, com mapeamento de processos e treinamentos.

Grupo de agências une forças em novo posicionamento

As agências Y’ALL (live e trade marketing), Energia.Ag (branding e publicidade) e Influência (marketing de influência) se uniram e lançaram o Grupo HÜK. Com o posicionamento “Atenção é valor de marca”, o grupo propõe estratégias que conectam propósito, presença e cultura - unindo branding, publicidade, influência e experiência de marca. A holding já nasce com operação integrada, estrutura híbrida e clientes como AstraZeneca, BRF, Colgate, GSK, Grupo Bimbo, Grupo Boticário, Nestlé e Shark Ninja. A expectativa é faturar R$ 100 milhões em 2025 e dobrar de tamanho até 2028.

Tech 2030 foca em inclusão e formação de talentos

O iFood e a Rocketseat se unem ao Movimento Tech 2030 na campanha de doações para a Maratona Tech, maior competição de tecnologia do país. A ação reforça o compromisso com educação, inclusão digital e formação de talentos diversos, promovendo impacto social por meio da tecnologia.

Como essa clínica vai crescer 30% em 2025?

A rede de clínicas Odonto Special projeta crescer 30% em 2025. Após fechar 2024 com cerca de 40 unidades, a marca pretende abrir mais 48 franquias ainda este ano. A expansão se apoia em três programas: Escola de Negócios, que capacita franqueados; Escola do Dentista Orçamentista, voltada à viabilidade dos tratamentos; e o PAI, suporte intensivo às unidades. No quadro societário está Sidney Kalaes, presidente do Grupo Kalaes e referência no franchising nacional.

Parintins registrou 9 mil ingressos e + 24% na receita da bilheteria

A Bilheteria Digital (BD), como ticketeira oficial do Festival de Parintins, registrou a compra de mais de 9 mil ingressos logo nas primeiras horas de abertura, assim como um aumento de 24% na receita. Com mais de 20 mil acessos na plataforma para compra dos ingressos, as vendas alcançaram picos de 500 ingressos por minuto. O Festival impulsiona a economia regional ao atrair turistas, aumenta a demanda por serviços e cria oportunidades de empregos temporários. Essa força é confirmada em dados pela BD: cerca de 18% do público da edição de 2025 vem de outros estados brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, entre outros.

Setor de tecnologia registra 64% mais fusões e aquisições

Segundo levantamento recém-divulgado pela boutique FZF Capital, o número de fusões e aquisições no setor de tecnologia cresceu 64% em maio na comparação com abril, somando 36 operações. O estudo também mapeou 21 rodadas de investimento no período. Os dados inéditos indicam uma continuidade no apetite por transações em tech. Entre os destaques, a RPE anunciou a compra de sete empresas para consolidar sua atuação em serviços financeiros para o varejo. A Allrede é adquirida pela TecPar, reforçando atuação em infraestrutura e cloud. Já a Blips levantou R$ 50 milhões em rodada liderada pela Headline.

Microfranquias no setor imobiliário podem render R$ 50 mi

A Rooftop, startup pioneira em entregar soluções imobiliárias para proprietários de imóveis residenciais de alto padrão com necessidade de liquidez de capital, acaba de lançar um modelo de operação por microfranquias e se torna o primeiro fundo imobiliário (FII) listado na bolsa a apostar neste formato. Com o objetivo de expandir à distribuição do principal produto: o HomeCash - solução que transforma imóveis de luxo em capital - a empresa espera adicionar mais de R$50 milhões ainda em 2025 na tese do fundo com as operações relacionadas às microfranquias.

Flores vão do digital para o físico

Após três décadas de atuação bem-sucedida no e-commerce e presença consolidada também no varejo físico, a Giuliana Flores dá início à expansão por meio do modelo de franquias. A decisão tem como foco ampliar a presença em pontos físicos estratégicos, oferecendo ao público uma experiência de compra mais sensorial, personalizada e com maior agilidade na entrega de presentes. O objetivo é transformar cada unidade em um ponto de conexão emocional com o consumidor. A meta é inaugurar entre 10 e 15 lojas franqueadas no primeiro ano.

Soluções digitais para riscos corporativos

A ICTS acaba de anunciar a Nexoria, nova empresa especializada na revenda e implementação de soluções digitais para riscos corporativos. Com mais de 80 clientes, 15 parcerias estratégicas e foco em áreas como antifraude, forense digital e privacidade, a Nexoria nasce da evolução do hub de tecnologias da Protiviti Brasil e já movimenta um mercado de R$ 15 bilhões no país.

Aporte de R$ 15 mi para inovações no agronegócio

Symbiomics, empresa líder em biotecnologia para o agro, encerrou sua rodada Série A com um aporte liderado pela Corteva, Inc., por meio de sua plataforma Corteva Catalyst. Este é o 1º investimento em uma startup do Brasil. A rodada também inclui investimentos de Arar Capital, Cazanga, MOV Investimentos e The Yield Lab Latam. Anteriormente, a biotech levantou R$ 15 mi na rodada Seed. Com os recursos da Série A, a Symbiomics avançará na descoberta de novos microrganismos e no desenvolvimento de tecnologias e novos biológicos, além de acelerar o cronograma de entrada no mercado, por meio de novas parcerias estratégicas no setor do agronegócio.

Startup de cannabis medicinal projeta transacionar R$ 30 mi

A Click Cannabis, startup de cannabis medicinal, cresceu sete vezes em 2024 e projeta transacionar R$ 30 milhões até o fim de 2025. A empresa já viabilizou mais de 30 mil atendimentos médicos e representa 25% do tráfego digital do setor no Brasil. Fundada em 2023, atua conectando pacientes a médicos prescritores e oferecendo suporte na importação de produtos com respaldo clínico. Hoje, tem 55 médicos parceiros e operação em todas as regiões do país.

Nova unidade de benefícios corporativos

A LG lugar de gente, uma das principais empresas de tecnologia para gestão de pessoas no Brasil, está ampliando sua atuação com a LG Benefícios, vertical dedicada à gestão de benefícios corporativos, estruturada em parceria com a benup (investida da Vectis Partners), iFood Benefícios e a corretora XIPP. A empresa projeta que a nova unidade responda por mais de R$ 50 milhões em faturamento acumulado até 2027, com a meta de atingir 100 mil vidas já no primeiro ano de operação.

Uma inovação para a experiência de viagens corporativas

Um estudo da VOLL identificou que cerca de 70% das solicitações de viagens corporativas são feitas optando por tarifas separadas — com o passageiro comprando a ida em um voo e o retorno em outro, de forma independente. Essa e outras ações podem alterar expressivamente os preços das passagens aéreas, deixando-as mais caras. Para superar esse atributo técnico de boa parte dos mais de 800 mil usuários de seu aplicativo, a agência de viagens corporativas criou a nova funcionalidade VOLL Flights: capaz de reduzir, em média, 40% no valor total da passagem em comparação com a compra tradicional combinada. O recurso faz parte do plano prático para a VOLL alcançar a marca prevista de R$ 1,7 bilhão de faturamento em 2025.

Acesso ampliado à educação superior

Com mais de R$ 18 milhões distribuídos em comissão, o modelo de negócio da edtech Saber em Rede ajuda mais de 56 mil pessoas a gerar renda extra por indicação de matrículas a instituições de ensino. A startup já inseriu mais de 100 mil estudantes em universidades parceiras e conta com 300 mil embaixadores cadastrados em todos os estados do país, alcançando hoje uma base ativa expressiva, com destaque para a taxa de conversão das indicações feitas por afiliados - 55% se transformaram em novas inscrições em cursos superiores, o que representa cerca de 50 mil matrículas realizadas nos últimos 12 meses. “Unimos propósito e oportunidade. Nosso modelo permite que qualquer pessoa transforme sua rede de contatos em renda, ao mesmo tempo em que promove o acesso à educação superior. É uma solução prática, flexível e com retorno real”, afirma Laila Martins, CEO do Saber em Rede.

R$ 2 milhões em serviços para incorporadoras

A Refera, que recentemente lançou um modelo SaaS focado em pequenas e médias imobiliárias, anuncia nova solução para incorporadoras: a terceirização dos chamados de garantia pós-obra, nas áreas comuns e unidades. Com uma plataforma digital de assistência técnica ao morador, a operação fica mais eficiente e melhora a satisfação do cliente. Com os lançamentos de 2025, a Refera projeta movimentar mais de R$ 2 milhões em serviços de manutenção no segundo semestre, o que pode representar até 20% do faturamento do período.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube