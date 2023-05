Dom Cabral é a única brasileira entre as 10 melhores escolas de negócios do mundo

A Fundação Dom Cabral (FDC) foi eleita a 7ª melhor escola de negócios do mundo pelo ranking de educação executiva do jornal Financial Times. A instituição é a única brasileira entre as dez primeiras, tendo subido duas posições em relação ao ranking do ano passado, quando ficou em 9° lugar. A Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP) também aparece na lista, em 36° lugar.

O ranking geral combina dois outros rankings: o que classifica os programas customizados das instituições, que são personalizados de acordo com as necessidades das empresas, e o que classifica os programas abertos, para os quais qualquer pessoa pode se inscrever. A FDC ficou em 11° lugar no ranking de programas customizados e em 7° no ranking de programas abertos.

Quais são os critérios usados?

Para classificar as instituições, o Financial Times considera critérios como formato e preparação do programa, novas habilidades e aprendizagem, corpo docente, nível de interação entre clientes e escola, métodos de ensino e materiais didáticos entre outros.

A HEC Paris, da França, ocupa o primeiro lugar da lista geral, que tem ao todo 50 instituições. Em seguida, aparecem a Iese Business School, da Espanha (2º), a Insead, da França (3º), a Esade Business School, da Espanha, (4º) e a London Business School, do Reino Unido (5º).