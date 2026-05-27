Flamengo entra no top 15 de clubes mais seguidos do mundo nas redes sociais

Ranking do CIES coloca clube brasileiro à frente do Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo; Corinthians também aparece na lista

Flamengo: Rubro-Negro aparece melhor posicionado que outros gigantes do futebol mundial

Gabriella Brizotti
Colaboradora

Publicado em 27 de maio de 2026 às 10h41.

O Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory) divulgou nesta quarta-feira, 27, um ranking com os clubes mais seguidos do mundo nas redes sociais.

O Flamengo, do Brasil, apareceu na 15ª colocação, atrás de gigantes do futebol como o Real Madrid, Barcelona e Manchester United, que lideram a lista.

Com 71,6 milhões de seguidores, somando Facebook, Instagram, TikTok, X e YouTube, o Flamengo apareceu à frente do Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo.

Além do Flamengo, o Corinthians também aparece na lista, na 22ª posição. O time paulista soma 43,1 milhões de seguidores.

Líder, o Real Madrid soma 487,6 milhões, seguido pelo rival Barcelona, com 441,8 milhões. O United completa o top 3, com 283,6 milhões.

Veja os 30 maiores times do mundo em número de seguidores

  1. Real Madrid – 487,6 milhões
  2. Barcelona – 441,8 milhões
  3. Manchester United – 238,6 milhões
  4. PSG – 208,1 milhões
  5. Manchester City – 187,8 milhões
  6. Liverpool – 179,2 milhões
  7. Juventus – 178,3 milhões
  8. Bayern de Munique – 165,2 milhões
  9. Chelsea – 156,5 milhões
  10. Arsenal – 118,5 milhões
  11. Tottenham – 112,2 milhões
  12. Atlético de Madrid – 91,4 milhões
  13. Inter de Milão – 82,7 milhões
  14. Milan – 81 milhões
  15. Flamengo – 71,6 milhões
  16. Al-Nassr – 66 milhões
  17. Borussia Dortmund – 64,6 milhões
  18. Al-Ahly – 60,1 milhões
  19. Galatasaray – 54,6 milhões
  20. Roma – 43,4 milhões
  21. Inter Miami – 43,2 milhões
  22. Corinthians – 43,1 milhões
  23. Fenerbahçe – 39,3 milhões
  24. Al-Hilal – 36,1 milhões
  25. Persib Bandung – 35,6 milhões
  26. Boca Juniors – 31 milhões
  27. River Plate – 30,3 milhões
  28. América-MEX – 29,7 milhões
  29. Betis – 29,1 milhões
  30. Sevilla – 28,6 milhões

Os números levaram em consideração as contas oficiais dos clubes nas principais plataformas digitais em maio de 2026.

