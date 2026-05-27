Flamengo entra no top 15 de clubes mais seguidos do mundo nas redes sociais

Veja os 30 maiores times do mundo em número de seguidores
- Real Madrid – 487,6 milhões
- Barcelona – 441,8 milhões
- Manchester United – 238,6 milhões
- PSG – 208,1 milhões
- Manchester City – 187,8 milhões
- Liverpool – 179,2 milhões
- Juventus – 178,3 milhões
- Bayern de Munique – 165,2 milhões
- Chelsea – 156,5 milhões
- Arsenal – 118,5 milhões
- Tottenham – 112,2 milhões
- Atlético de Madrid – 91,4 milhões
- Inter de Milão – 82,7 milhões
- Milan – 81 milhões
- Flamengo – 71,6 milhões
- Al-Nassr – 66 milhões
- Borussia Dortmund – 64,6 milhões
- Al-Ahly – 60,1 milhões
- Galatasaray – 54,6 milhões
- Roma – 43,4 milhões
- Inter Miami – 43,2 milhões
- Corinthians – 43,1 milhões
- Fenerbahçe – 39,3 milhões
- Al-Hilal – 36,1 milhões
- Persib Bandung – 35,6 milhões
- Boca Juniors – 31 milhões
- River Plate – 30,3 milhões
- América-MEX – 29,7 milhões
- Betis – 29,1 milhões
- Sevilla – 28,6 milhões
Os números levaram em consideração as contas oficiais dos clubes nas principais plataformas digitais em maio de 2026.