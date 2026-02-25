Bússola & Cia: empresas se preparam para ‘segunda onda da IA’

A AXS Energia, energy tech do grupo ROCA, avança para a segunda onda da inteligência artificial ao integrar modelos preditivos à operação de usinas solares e à gestão de clientes.

A tecnologia permite prever falhas, otimizar a geração e ampliar a eficiência, além de aumentar a previsibilidade na compensação de créditos de energia. O uso estratégico de dados reduz custos, eleva a disponibilidade dos ativos e reforça a agenda ESG.

O case será apresentado no READY 2026, evento global da InterSystems, em Washington, nos EUA.

IA e inclusão: Instituto BAT Brasil investirá R$ 900 mil na formação de novos programadores

O Instituto BAT Brasil anunciou um investimento de R$ 900 mil para a formação de novos programadores por meio do projeto Transforma Futuros. Em parceria com a Recode, a iniciativa foca em Inteligência Artificial aplicada ao desenvolvimento de softwares para capacitar jovens em situação de vulnerabilidade no Rio de Janeiro. Sobre a relevância do projeto, Claudia Woods, CEO da BAT Brasil, destaca: “A Inteligência Artificial virou o tema central em qualquer debate sobre o futuro das organizações, mas como acontece em todo grande salto tecnológico, enfrentamos uma lacuna crítica de profissionais qualificados. Com o Transforma Futuros, conseguimos unir essa demanda latente do mercado à capacitação de novos talentos, afinal, acreditamos que a tecnologia é o meio, mas as pessoas continuam sendo o verdadeiro motor para que essa transformação aconteça de forma efetiva e inclusiva”.

As inscrições para a primeira turma de 2026 estão abertas até o dia 02 de março, oferecendo 50 vagas gratuitas para jovens de 18 a 35 anos. O curso, com início em 10 de março, terá duração de seis meses e modalidade online, com foco em temas como IA generativa e machine learning para preparar os alunos para os desafios do mercado de TI. Os interessados devem realizar a inscrição pelo site oficial da Recode para participar da seleção.

BB Seguros e BB Consórcios lançam campanha “Cliente + Premiado” com sorteios o ano todo

A BB Seguros e a BB Consórcios iniciaram no dia 9 de fevereiro a campanha “Cliente + Premiado”. A ação é destinada a quem adquire novos produtos e válida em todo o país, com sorteios de scooters elétricas, iPhones, voucher de viagem e uma Rampage 0KM.

A iniciativa destaca como empresas oferecem um portfólio diversificado de soluções inovadoras, criadas para acompanhar todas as necessidades.

A promoção é exclusiva para maiores de 18 anos que contratarem um dos seguros participantes durante a vigência da campanha. Após a contratação é necessário acessar o site www.clientemaispremiado.com.br e preencher dados para validar a participação.

FSB Comunicação assume as relações públicas do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat )

A associação reúne alguns dos principais parques temáticos, aquáticos e atrações do país.

O Sindepat fomenta o desenvolvimento do setor, buscando melhoria contínua no ambiente de negócios, e realiza o principal evento de parques e atrações turísticas do Brasil, o Sindepat Summit.

A entidade é signatária da Declaração de Glasgow, da ONU Turismo, e estimula práticas ESG entre associados. Com a nova conta, a FSB reforça sua atuação em turismo e experiências.

KFC traz Kerline Cardoso como a nova Coronel Sanders para impulsionar a oferta de 2 Crunch Salad por R$ 19,90

O KFC Brasil inova ao apresentar a ex-reality Kerline Cardoso como a nova Coronel Sanders. A partir de 24 de fevereiro, ela assume o posto simbólico para humanizar a marca e impulsionar a oferta de 2 Crunch Salad por R$ 19,90.

A escolha estratégica une a intensidade de Kerline ao DNA da rede, aproveitando a coincidência de suas iniciais (Kerline Farias Cardoso) com a sigla da empresa.

A campanha, assinada pela Lola\TBWA, foca em relevância cultural e humor para conectar a marca global ao ritmo das conversas digitais brasileiras.

Grupo Equatorial é listado entre as 100 empresas mais inovadoras no uso de TI

O Grupo Equatorial foi reconhecido pelo IT Forum como uma das 100 empresas mais inovadoras no uso de TI no Brasil em 2025. O ranking avaliou 351 cases e destacou organizações que unem inovação tecnológica, eficiência de processos e impacto nos negócios.

A análise considerou critérios como originalidade, resultados, liderança da TI, escalabilidade, sustentabilidade e aderência estratégica.

Segundo Mauricio Velloso, diretor de Clientes, Inovação e Serviços, o reconhecimento reforça a transformação digital como alavanca estratégica do Grupo.

A companhia investe mais de R$ 402 milhões por ano em inovação e desenvolve mais de 50 projetos focados em clientes, eficiência e segurança, garantia de receitas e transição energética.

LG Benefícios atinge marca de 80 clientes e reforça ecossistema com parceria estratégica do Sem Parar

A LG Benefícios, unidade de negócios da LG lugar de gente — maior HR Tech do Brasil —, ampliou sua operação no mercado brasileiro ao atingir a marca de 80 clientes e 426 mil vidas sob gestão.

Este crescimento, que projeta uma evolução anual de 47,7% na receita, é impulsionado por um modelo de negócio que integra a gestão de benefícios diretamente à folha de pagamento, garantindo que a unidade represente 8% do resultado operacional total do grupo já em 2026.

Como parte do plano de escala, a companhia anuncia a parceria com o Sem Parar para oferecer uma solução de Vale-Transporte voltada à conformidade e eficiência do Departamento Pessoal.

ROIT projeta R$ 120 mi em 2026

A ROIT, ecossistema de tecnologia para gestão contábil, fiscal e financeira, encerrou 2025 com faturamento próximo de R$ 80 milhões, alta de 60% em relação ao ano anterior.

Para 2026, a empresa revisou sua projeção de receita de R$ 100 milhões para R$ 120 milhões, impulsionada pela crescente demanda por automação fiscal diante da implementação da reforma tributária.

A estratégia reflete investimentos antecipados em inteligência artificial, big data e automação, iniciados ainda em 2019.

Segundo a companhia, as mudanças no sistema tributário devem impactar a maioria das empresas de médio e grande porte, ampliando a busca por soluções tecnológicas capazes de garantir conformidade, eficiência e previsibilidade fiscal.

IR 2026: fim da isenção de dividendos

A declaração do Imposto de Renda 2026 traz mudanças importantes para contribuintes, empresas e investidores, devido à Lei nº 15.270/2025, que altera a tributação de lucros e dividendos.

A isenção histórica acaba, e dividendos acima de R$50 mil terão retenção de 10% na fonte.

Segundo a advogada tributarista Andressa Sehn da Costa, sócia do escritório Rafael Pandolfo Advogados Associados, a mudança exige atenção redobrada no preenchimento da declaração, detalhamento de valores e planejamento tributário, sob risco de autuações.

Empresas e investidores devem revisar estratégias para evitar impactos inesperados.

netLex aumenta produtividade dos setores jurídicos em até 240%

Ferramentas de automação contratual têm revolucionado a gestão de contratos em grandes empresas, aumentando a produtividade em até 240% e reduzindo em 82% o tempo de elaboração e revisão, segundo Flávio Ribeiro, CEO do netLex, principal plataforma de CLM da América Latina.

“Advogados superqualificados dedicam tempo demais a tarefas operacionais. Nossa tecnologia chega para resolver essa dor”, afirma.

O netLex automatiza etapas manuais, melhora a governança, gera insights estratégicos e reforça a segurança jurídica, permitindo que decisões ocorram mais rápido e com maior eficiência.

Brasil entre Top 100 CEOs

O empresário Caio Amante, CEO e fundador da Dataside, foi reconhecido entre os Top 100 CEOs do Global 100 Awards (GPMG) 2026, premiação que destaca lideranças com impacto global.

À frente da empresa, com sede em São José dos Campos (SP), lidera mais de 300 colaboradores e conduz um ciclo consistente de expansão nacional e internacional, com foco em crescimento sustentável, excelência e aplicação prática de dados e Inteligência Artificial nos negócios.

Diálogos intercontinentais reúnem Brasil e Alemanha para debater regulação, investimento e futuro de setores estratégicos

Entre 2 e 5 de março de 2026, a Universidade Goethe de Frankfurt, na Alemanha, será palco do German-Brazilian Intercontinental Dialogues – Regulation & Investment, iniciativa internacional que reunirá representantes do Brasil e da Alemanha para discutir os principais desafios regulatórios, econômicos e institucionais em setores estratégicos da economia contemporânea.

O evento é organizado pelo Dinter – Diálogos Intercontinentais, em parceria com a Goethe-Universität Frankfurt am Main e instituições acadêmicas e setoriais dos dois países, com apoio de organizações públicas e privadas envolvidas na agenda de cooperação internacional entre Brasil e Europa.