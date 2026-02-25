Invest

Ações europeias batem recorde com impulso de HSBC e alívio sobre IA

Resultados e projeções mais fortes do HSBC impulsionam o setor bancário, enquanto sinais de adaptação à IA reduzem temores e sustentam o apetite por ações europeias

HSBC: ações europeias têm novo recorde apoiadas pelo banco. (Andrew Burton/Getty Images/Getty Images)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 07h52.

O mercado europeu vive um dia de otimismo renovado nesta quarta-feira, 25, com o recorde do índice pan-europeu Stoxx 600 registrando alta de 0,47%, a 632,08 pontos, impulsionado pelo forte desempenho das ações do banco britânico HSBC e por uma sensação mais equilibrada para a inteligência artificial (IA).

Maior banco da Europa, o HSBC superou as expectativas de lucro anual e elevou sua meta principal de ganhos, levando a valorização de 5,1% em seus papéis, mesmo após registrar fortes despesas extraordinárias. Isso ajudou a puxar todo o setor financeiro para cima, segundo fontes ouvidas pela Reuters.

Com o alívio nas preocupações sobre a pressão nas margens de lucro, as ações bancárias subiram mais de 1,7%.

O sentimento global em torno da IA, por outro lado, melhorou depois da startup americana Anthropic firmar parcerias e lançar novos plug-ins, sinalizando ao mercado que as empresas tradicionais estão, na verdade, integrando a tecnologia em suas operações em vez de serem substituídas por ela.

Entre o otimismo e as incertezas

O mercado, no entanto, ainda tenta entender como precificar o real valor das empresas diante da IA — uma dúvida que assola diferentes empresas e regiões — e monitora de perto as movimentações políticas nos Estados Unidos (EUA), de acordo com especialistas consultados pela agência.

Um grupo de analistas liderado pelo estrategista-chefe do UBS, Mark Haefele, observou que a volatilidade deve continuar no curto prazo enquanto os investidores avaliam tanto o "impacto residual" da tecnologia quanto as implicações de tarifas comerciais propostas por Donald Trump.

Haefele, apesar da cautela, permanece com uma perspectiva positiva para o continente. Para ele, as ações europeias são atrativas devido a uma melhora na "perspectiva cíclica", com preferência clara pelos setores bancário, industrial, de tecnologia da informação (TI) e serviços públicos.

Nem todos os setores vão bem

Enquanto a fabricante de turbinas eólicas Nordex disparou 15% após divulgar projeções de lucro operacional acima do esperado para 2025, o setor de consumo amargou perdas, conforme avaliação de fontes ouvidas pela agência.

A Diageo, gigante das bebidas, viu suas ações caírem 5,7% após reduzir suas previsões de vendas e lucros pela segunda vez em um curto período, além de cortar dividendos para os acionistas.

Outro destaque visto como negativo para as fontes foi a Edenred, cujos papéis recuaram 4% devido a uma decisão judicial no Brasil favorável ao governo em relação ao sistema de vale-refeição.

Agora os investidores aguardam os resultados da gigante de chips Nvidia nos EUA, que servirão como um termômetro crucial para o setor de tecnologia global.

Além disso, as dúvidas em torno das novas tarifas americanas permanecem no radar como um fator de risco para os mercados, indicam os analistas.

Europa Inteligência artificial Bancos

