6 formas de usar inteligência artificial em qualquer negócio

“ChatGPT cria empresa do zero e gera receita em poucos dias”. Notícias como essa têm se tornado cada vez mais comuns no meio dos negócios ao passo que a inteligência artificial avança e se populariza.

Investimentos em IA já são prioridades das empresas e as ferramentas de inteligência artificial como ChatGPT, Midjourney e Copilot se tornaram parte do dia a dia das organizações. Segundo o estudo Futuro do Trabalho, do Fórum Econômico Mundial, mais de 75% das empresas já buscam incorporar a inteligência artificial em seus negócios nos próximos anos.

Mas, afinal, como usar inteligência artificial em uma empresa?

Ferramentas como o ChatGPT já são usadas na criação de novos negócios. Um exemplo é o do empreendedor português João Ferrão, que deu a ordem para o ChatGPT criar uma empresa do zero com um valor inicial de US$ 1000.

O assistente inteligente sugeriu o modelo de negócio e ajudou o empreendedor na tomada de decisão, atuando como “CEO” da empresa. Em alguns dias, o negócio já tinha vendido mais de R$ 55 mil e conseguiu um investimento de R$ 600 mil.

Mas não é apenas ajudando a criar empresas que o ChatGPT e outras ferramentas podem auxiliar empreendedores. A Inteligência Artificial pode ser aplicada aos negócios de várias maneiras diferentes. Algumas empresas usam essa tecnologia como estrutura do negócio, como a Amazon e o Google, por exemplo.

Mas a IA pode ser utilizada para otimizar e potencializar os resultados de qualquer negócio, independentemente do setor ou do tamanho da empresa. Por exemplo, a inteligência artificial permite analisar uma quantidade gigantesca de dados em pouco tempo para tomar decisões mais certas para o negócio.

A redução de custos é outro benefício, uma vez que o gestor não vai precisar contratar um time com dezenas de analistas de dados. Outra utilização são os chatbots, que podem revolucionar a área de atendimento de qualquer empresa, trazendo agilidade, redução de custos e suporte 24h por dia para os clientes.

Algumas áreas comuns para usar Inteligência Artificial dentro de um negócio são:

Atendimento ao cliente: A IA pode ser usada para melhorar o atendimento ao cliente, fornecendo respostas rápidas e precisas a perguntas comuns, realizando triagens e encaminhando chamados para os departamentos apropriados, fornecendo sugestões de produtos e personalizando a experiência do usuário. Aqui são utilizados os famosos chatbots presentes na grande maioria das empresas. O Rock in Rio também já está usando inteligência artificial. Nas últimas edições, o chatbot Roque trabalhou em tempo real respondendo 3 milhões de mensagens tirando dúvidas e ajudando as pessoas a acessarem todas as informações sobre o evento. Seria necessário um time enorme de atendentes para atender uma demanda desse tamanho. Nesse caso, tanto a empresa quanto o público saíram ganhando com a aplicação da IA.

Marketing e vendas: A IA pode ser usada para prever o comportamento do consumidor, personalizar as campanhas de marketing, analisar dados do consumidor e identificar leads qualificados. Além disso, a IA pode ser usada para otimizar preços e ajudar a gerenciar a cadeia de suprimentos. Operações: os sistemas inteligentes podem ser usados para otimizar a cadeia de suprimentos, prever e prevenir falhas em equipamentos, melhorar a eficiência energética e reduzir custos operacionais. Um exemplo desse uso é a Caterpillar. Uma das maiores fabricantes de equipamentos de construção e mineração do mundo digitaliza todos os seus produtos, escavadeira por escavadeira. Com isso, a empresa recebe alertas antecipados de problemas e consegue prever quando uma máquina vai quebrar. Nesse caso, o sistema alerta automaticamente o cliente para fornecer uma nova peça. Recursos humanos: A IA pode ser usada para realizar triagens de candidatos a emprego, identificar talentos internos, gerenciar a folha de pagamento e fornecer treinamento personalizado. Essa é a lógica de negócio da Gupy, como mostramos no capítulo anterior. O site Vagas.com também já usa o ChatGPT para criar o job description das oportunidades que entram na plataforma. Pesquisa e desenvolvimento : A IA pode ser usada para analisar dados e identificar insights valiosos, acelerar o processo de desenvolvimento de produtos, simular cenários para testar ideias e fornecer previsões sobre o desempenho do produto. Finanças: A IA pode ser usada para analisar dados financeiros, identificar fraudes e riscos, realizar análises de investimentos e prever o desempenho financeiro futuro. O CEO da Palo Alto Networks, Nikesh Arora, disse que a empresa tem usado IA em seus serviços de segurança para evitar ataques cibernéticos, por exemplo. A companhia faturou cerca de US$ 30 milhões de dólares nas vendas de seu produto que usa aprendizagem de máquina para detectar ameaças.

