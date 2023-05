Bússola & Cia: Brasil recicla 100% das latinhas de alumínio

Por Márcio de Freitas

Os recicladores brasileiros processaram 390,2 mil toneladas de sucata de latinhas, montante equivalente às 31,85 bilhões de unidades comercializadas pelos fabricantes de latas ao longo de 2022. O equivalente a 100% das latinhas produzidas no país. Feito inédito. Os dados são da Recicla Latas, com o apoio da Associação Brasileira do Alumínio (Abal) e da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas). É um sucesso social, empresarial e ambiental a reciclagem de latas de alumínio para bebidas. A conquista histórica foi celebrada pelas entidades que integram o setor. “Estamos felizes por alcançarmos um recorde. Houve um ajuste de estoques na cadeia produtiva, com reflexos até mesmo no nosso índice de reciclagem. No final das contas, houve um fluxo maior de latas para a reciclagem ", diz Cátilo Cândido, presidente executivo da Abralatas e atual presidente do conselho da Recicla Latas.

Segurança energética

Empresas de Energia estarão reunidas em 2 de junho no XVII Forum Ibef OIL, GAS & ENERGY 2023. O evento é organizado pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF Rio de Janeiro) sobre os dilemas e caminhos para garantir a segurança energética do país. Participam Charles Fernandes, Country Chair e Diretor Geral da TotalEnergies EP Brasil, Veronica Coelho, Presidente da Equinor no Brasil, Alberto Ferrin, Presidente da ExxonMobil Brasil, e Daniel Elian, CEO Petrogral Brasil, com moderação de Fernando Potsch, VP de Inovação do IBEF Rio.

RH

A startup Crowd faturou R$ 6 milhões em 2022, facilitando a geração de mais de 5 mil contratos de trabalho para freelancers cadastrados na sua plataforma, que incluem especialistas em desenvolvimento, design UX/UI, gestão de tráfego, redação e outras áreas de marketing e tecnologia. A startup já ajudou mais de 300 empresas a encontrarem os melhores profissionais e equipes remotas que assinaram contratos de trabalho.

Prêmio

No dia 3 de junho, o Rio de Janeiro será berço de premiação de US$ 1 milhão para startup que tiver a melhor ideia de sustentabilidade aplicada ao mundo da moda. Organizado pela ONG Hult Prize Foundation, em parceria com a Education First e a The Clinton Foundation, o Hult Prize 2023 tem seu tema baseado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Será a primeira vez na história do prêmio que uma semifinal acontecerá no Brasil. A grande final acontecerá na capital mundial da moda, Paris, no dia 20 de setembro. Camila Farani, empreendedora brasileira, representará a América Latina no Prêmio.

Cavalo

Em 2022, as 19 competições equestres oficiais da Associação Brasileira do Quarto de Milha (ABQM) tiveram mais de R$ 12 milhões em premiações. Estudo da ESALQ/USP estima que, por ano, a cadeia produtiva do cavalo movimenta cerca de R$ 35 bilhões no agronegócio brasileiro. E um levantamento do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) revela que a raça Quarto de Milha lidera o ranking do rebanho equino no país. Segundo o Relatório dos Serviços de Registro Genealógico do Brasil 2022 do Mapa, são 648.452 animais da raça registrados. Depois do Quarto de Milha estão as raças Crioulo (460.047) e Mangalarga Marchador (372.807).

Fundo imobiliário

O Cube FII desenvolveu plataforma inovadora no mercado que reúne informações sobre os mais de 3.300 títulos de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e do Agronegócio (CRAs) estocados no mercado financeiro brasileiro. A ferramenta, nomeada CR Data Solution, que estava em fase beta até o início de março deste ano, já conta com cerca de 20 assinantes, entre gestoras e securitizadoras, tais como a Rio Bravo, Vectis e Opea. O mercado primário de CRIs movimentou, sozinho, R$ 54 bilhões em 2022.

Seguro

O número de roubo e/ou furto de celulares cresceu exponencialmente nos últimos anos no Brasil. Somente no ano passado, 202 mil ocorrências foram registradas na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP). A empresa do BB Seguros, desenvolveu a campanha “zona de perigo”, com o objetivo de alertar a população sobre este tipo de risco nas TVs internas de edifícios comerciais da área e dentro dos vagões da linha-2 verde do Metrô de São Paulo.

Namorados

No dia dos namorados, a C&A Brasil apresenta a campanha Hoje sim, C&A com a apresentadora e modelo, Daniela Cicarelli. A campanha tem como inspiração programas de namoro que sempre foram sucesso de audiência na TV brasileira. “Desde sempre os brasileiros adoram a mãozinha da televisão na hora de desencalhar, procurar uma nova paixão ou simplesmente aparecer na TV para colocar o lado romântico para fora. E é nesse clima divertido, alto astral e até irreverente que queremos celebrar esse dia dos namorados”, conta Mariana Moraes, head de Marketing da C&A.

Bilhão

A Investo acaba de alcançar R$ 1 bilhão de patrimônio sob gestão - são mais de 45 mil clientes ativos e 17 ETFs lançados na B3, a Bolsa de Valores brasileira. Destaca-se no portfólio da empresa o ETF LFTS11, principal produto da gestora, com mais de 12 mil cotistas até o momento.

Mudança

O Whatsapp é usado em 87% das vendas online segundo estudo encomendado pela VR ao Instituto Locomotiva. A mudança no perfil de compra, impulsionada pela acelerada transformação digital e pelo conforto de adquirir produtos de forma rápida, sem sair de casa, gerou grandes oportunidades, mapeadas pelos especialistas da XLab, nova marca do Grupo TV1, que chega ao mercado com o objetivo de desenvolver tecnologias imersivas que humanizam a comunicação e os negócios, criando conexões entre pessoas e marcas.

União

A Corebiz e o Mercado ADS, a plataforma de publicidade do Mercado Livre, irão promover no dia 01/06, às 16h, um evento online e 100% gratuito sobre como utilizar o poder do Retail Media para fortalecer a estratégia digital das lojas virtuais.

Pacto Global

A Kraft Heinz passou a integrar desde abril a rede brasileira do Pacto Global da ONU, entidade que responde diretamente à sede do Pacto Global, em Nova York, e preside o Conselho das Redes Locais da América Latina. A empresa se junta a 1.500 organizações do poder público, instituições de ensino, empresas e sociedade civil, que compõe atualmente a rede brasileira, fazendo dela a terceira maior agência local do acordo da ONU entre os 160 países participantes.

Estande

O VTEX Day acontece nos próximos dias 5 e 6 de unho, com oito palcos de conteúdo, distribuídos em cinco pavilhões, e capacidade para 25 mil pessoas. A Eu Entrego contará com um stand exclusivo para apresentar suas soluções de tecnologia aplicada a logística aos varejistas.

Estudar fora

A Fundação Estudar promove o encontro online “Como se livrar das burocracias e estudar fora” nesta quinta, dia 31 de maio, às 19h. O objetivo é apoiar brasileiros que sonham com uma graduação ou pós-graduação fora do país. O evento será transmitido pelo YouTube e terá como convidados a MPOWER e a Studies Planet Brasil. Para se inscrever, basta acessar o link.

Nomes

A Wayra Brasil e o Vivo Ventures anunciaram Wana Schulze e Ivan Yoon como novos Heads de Investimento e Portfólio. Os executivos chegam com a missão de liderar a equipe, focando em investimento e desenvolvimento de processos; maximizar as oportunidades do mercado de CVCs, que segue em crescimento, e na estratégia dos fundos da Vivo no Brasil.

Latina

A Standout projeta crescer 25% no faturamento em 2023. A empresa está em processo de internacionalização para a América Latina começando pelo México e Colômbia. Já no Brasil, a startup quer aumentar sua atuação nos segmentos Pet e de Casa e Construção. Sob o comando da CEO e cofundadora, Andrea Miranda, a STANDOUT atende mais de 350 clientes como Coca-Cola, Kimberly Clark, Vedacit, Kellog´s, Ferrero, Groupe SEB, Reckitt, Abbott e Eurofarma.

