Lucro líquido recorrente do Travelex Bank cresceu 98% em 2022

Clientes do Travelex Bank, primeiro banco exclusivo para operações de câmbio regulamentado pelo Banco Central no Brasil, contam com diversas soluções para facilitar as transações internacionais, com um atendimento customizado e dedicado às necessidades de pessoas físicas ou jurídicas. Em 2022, o banco registrou aumento no lucro líquido recorrente de 98% (R$ 57 milhões), além de alcançar um volume transacionado de 15 bilhões de dólares e 266 mil operações realizadas, representando um crescimento de 48% e 42%, respectivamente, comparado ao ano anterior.

Fechou o ano de 2022 com mais de 4 mil novos clientes ativos. Como resultado, se estabeleceu no grupo das principais instituições financeiras no mercado de câmbio brasileiro, e hoje é um dos bancos convidados pela B3 para colaborar com o fechamento diário da taxa média de câmbio praticada no mercado.

Como o banco se posicionou no mercado de câmbio?

Pensando em oferecer a melhor experiência em câmbio, o banco lançou no ano passado o Unlimited, segmento de negócios de pessoas físicas idealizado para simplificar o câmbio para quem deseja ter uma consultoria diferenciada, especializada e realmente personalizada, seja para realizar a compra ou venda de um imóvel no exterior, manutenção de residentes para aqueles que têm filhos estudando fora do país, investimento nos mercados financeiro e de capitais externo ou até mesmo aporte de capital em empresas localizadas fora do Brasil.

Além disso, o Travelex Bank atua como parceiro estratégico para as empresas que desejam realizar operações internacionais com segurança e eficiência. Com diversas soluções corporativas em câmbio, incluindo transferências internacionais, proteção cambial, Mass Payments, pagamento a fornecedores, recebimentos em moedas estrangeiras, importação e exportação, a companhia oferece as ferramentas necessárias para minimizar os riscos da volatilidade cambial e maximizar o retorno de operações internacionais. Gerenciar os riscos da volatilidade cambial pode parecer uma tarefa complexa para muitas empresas, mas com a ajuda de especialistas em câmbio, é possível minimizar os impactos e evitar prejuízos financeiros.

Para Paulo Marcos Ribeiro, diretor comercial do Travelex Bank, atender o cliente da forma que ele precisa, é a prioridade da companhia. “Em nossas estratégias de negócio, o cliente sempre está no centro nas decisões, oferecer as melhores soluções para eles, sejam pessoas físicas ou jurídicas de todos os portes e para os mais diversos setores, é essencial para o serviço que prestamos. Estamos inseridos em um mercado volátil, portanto investir em digitalização, infraestrutura, treinamentos para que nossos consultores se mantenham atualizados e qualificados para atuar no mercado de câmbio, faz toda a diferença para aquele cliente que deseja um atendimento direcionado, ágil e confiável”, diz o executivo.

Em um ano marcado pela recuperação econômica, o Travelex Bank manteve seu crescimento apoiando-se em suas operações especializadas em câmbio e comércio exterior, atuando cautelosamente em um mercado volátil, competitivo e em transformação.

