Bússola & Cia: Acelen cria unidade renovável para transição energética

A Acelen Renováveis apresentou em Dubai seu projeto pioneiro para a produção de combustíveis renováveis, SAF (Combustível Sustentável de Aviação) e o Diesel Renovável, a partir da macaúba - planta nativa brasileira com alto potencial energético. A iniciativa pode colocar o Brasil um passo adiante na transição energética mundial. Recém-criada e anunciada durante a COP28, a empresa chega ao mercado com investimentos de mais de US$ 2,5 bilhões - empresa da Acelen e sob patrocínio do Mubadala Capital

No forno

A Sagrado Boulangerie projeta crescimento de 400% em 2024, com a abertura de pelo menos 40 novas unidades. A rede de franquias de padarias artesanais já conta com doze unidades em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. Há opções de negócio a partir de R$ 350.000,00 para a loja container e R$ 190.000,00 para a unidade conceito. A rede tem faturamento anual de R$ 10 milhões.

Balanço

A nstech projeta faturamento de R$ 800 milhões em 2023. Tem hoje mais de 60 mil clientes ativos, presença em 14 países e R$ 1,5 bi investidos na sua plataforma que integra mais de 100 soluções logísticas - como roteirização, torre de controle e last mile. Fundada por Vasco Oliveira, a nstech tem mais de 14 trilhões em valor de mercadoria passando pela plataforma e mais de 160 milhões de fretes trafegados mensalmente.

Consulta pública

A Anvisa iniciou consulta pública para ouvir a sociedade sobre a regulamentação dos cigarros eletrônicos no país - o que pode restringir o mercado de contrabando e sonegação que hoje explora a ausência de leis sobre o produto. As manifestações ou comentários sobre o tema poderão ser feitas durante os 60 dias em que a consulta pública estará vigente, pelo portal da agência reguladora. Ao fim do período de sugestões, a Anvisa irá avaliar as contribuições e divulgar o relatório no seu portal.

Ética

A Oi recebeu o selo Pró-Ética 2022-2023, uma iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU), que premia empresas que adotam medidas de integridade voltadas para a prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção e fraude. Lançado em 2010, o selo tem como objetivo reconhecer as empresas com um programa efetivo de ética e compliance. O Pró-Ética é reconhecido internacionalmente por instituições como OEA, OCDE e UNODC e SCCE.

De olho na placa

A Osten Moove, empresa do segmento de inovação tecnológica, acelerações, open innovation e investimento criou uma ferramenta que usa a Inteligência Artificial (IA) para identificar placas de veículos. Projeta faturar R$ 1,5 milhão em dois anos. A inovação permite uso de câmeras de vídeo simples, até mesmo um modelo GoPro, o que barateia o serviço tornando acessível tanto ao Governo como para a iniciativa privada. Os furtos e roubos de veículos são um grande problema no Brasil. De acordo com dados de 2022, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, quase 1.000 carros foram roubados ou furtados por dia no país ano passado, o que representa um aumento de quase 12% em relação a 2021.

Caldo robusto

Kicaldo investiu cerca de R$ 45 milhões em nova unidade na Bahia, que será a mais moderna e vai aumentar em 15% o quadro de funcionários da empresa. A Kicaldo completou recentemente 25 anos, ultrapassando R$ 1,2 bi em vendas por ano no país e distribuindo mais de 20.000 toneladas do grão por mês.

Açaí

Açaí forte

A rede de franquias Açaí da Barra quer bater em cerca de R$ 300 milhões o faturamento de 2023, registrando um crescimento de 45% em relação ao ano anterior. A empresa possui 250 unidades em operação espalhadas por doze estados e no Distrito Federal, já tem mais de 100 unidades vendidas, só aguardando a inauguração. No próximo ano, quer dobrar o número de lojas.

Formação

A Télos, edtech com proposta de descentralizar o ensino de linguagem de programação no Brasil, quer formar mais de 1000 pessoas fora dos pólos de ensino já valorizados pelo mercado e conectar esses talentos a empresas empregadoras. Eles farão jornadas só para pessoas pretas do Norte do país começando em abril e uma jornada só para mulheres nordestinas começando em maio. O objetivo é ter 80% de todos que capacitaram empregados em até 9 meses após o início na trilha que dura seis meses (20 horas semanais).

Outlets

O Shopping Light vem registrando aquecimento nas vendas graças às lojas outlets. Em relação a outubro de 2022, as vendas cresceram 12%. Carro-chefe do shopping, os outlets já representam 45% do total de vendas do Light, que conta com lojas da Lacoste, Calvin Klein, Nike, Adidas, Fila, Puma e Carmen Steffens. “O consumidor encontra aqui as maiores marcas, sem a necessidade de intermediários, o que barateia o preço dos produtos e garante mais opções”, destaca Elquisson Lima, superintendente do shopping, que é localizado no centro de São Paulo.

Na onda do calor

A fabricante de máquinas de gelo e purificadores de água Everest teve crescimento acumulado, de maio a novembro, em mais de 1.100% em seu faturamento. Já no acumulado 2023, a marca alcançou crescimento de 23% em número de vendas junto aos seus Revendedores Autorizados, quando comparados ao ano anterior. Além da experiência de compra facilitada no e-commerce, que também contribui significativamente para o aumento nas vendas.

Saldo de dívidas

A Comgás, maior distribuidora de gás natural encanado da América Latina, iniciou no dia 24 de novembro o Saldão de Dívida para os clientes que desejam regularizar suas finanças. Até o dia 31 de dezembro de 2023, a negociação tem descontos progressivos de até 50%, sem adição de multas e juros, e vale para clientes dos segmentos residenciais (casas e prédios) e comerciais que possuem débitos abertos a partir de um ano.

É a terceira vez que a Comgás realiza essa campanha de renegociação. “O Saldão de Dívida é uma oportunidade única para quitar os débitos elegíveis e facilitar a vida dos nossos clientes que querem colocar suas finanças em dia", afirma Cristiano Barbieri, diretor de Tecnologia, Inovação e Relacionamento com o Cliente da Comgás.

