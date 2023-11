Intensa, agenda ESG da Oi foi homenageada pelo Instituto Ethos

Completando 25 anos de fundação, o Instituto Ethos homenageou algumas das empresas parceiras com atuação de destaque no âmbito da ESG. Uma delas foi a Oi, que recentemente investiu em iniciativas e ações que visam a redução de impactos no meio ambiente e a geração de valor para a sociedade.

Para o Instituto Ethos, que atua para mobilizar e ajudar as empresas a gerirem seus negócios de forma socialmente responsável, o destaque se justifica pelas inúmeras ações da companhia. Internamente, ao longo dos últimos anos, a empresa:

Trabalhou para diversificar sua matriz energética e estimula o uso de fontes renováveis,

Desenvolveu iniciativas de reciclagem , logística reversa e recondicionamento de equipamentos,

Estabeleceu um programa de Compliance para aprimorar a estrutura de mitigação de riscos e mecanismos anticorrupção, e promover a otimização dos processos de negócio.

A companhia também possui uma Política para Transações com Partes Relacionadas e Situações Envolvendo Conflito de Interesses, que tem por objetivo estabelecer regras e consolidar os procedimentos para transações dessa natureza, preservando a transparência do processo, de modo que as decisões sejam sempre tomadas com observância das melhores práticas de governança corporativa.

Forte investimento no "S" de ESG

Quando o assunto são questões de transformação social, a Oi trabalhou no letramento e engajamento pela diversidade.

Em 2022 criou o Grupo Multifuncional D&I, que reúne colaboradores de várias áreas da empresa para trabalhar de forma sinérgica e unificada em pilares como diversidade, inclusão e ambiente de trabalho seguro.

Em 2023 estabeleceu o programa Vozes Plurais que visa criar colaboradores embaixadores no tema.

Por meio do instituto Oi Futuro, a Oi desenvolve e apoia projetos culturais, educacionais e de inovação social, tratando de temas como igualdade de gênero e racial, neurodiversidade, saúde mental, sustentabilidade e empreendedorismo.

O NAVE (Núcleo Avançado em Educação), programa de Educação de Ensino Médio Integrado ao Profissional, também é um dos programas desenvolvidos pela empresa. Em 2022, a Escola Técnica Estadual Cícero Dias, o NAVE de Recife, foi reconhecida como a nona melhor escola pública estadual do país pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

O diretor de Governança , Riscos e Compliance, Duílio de Novaes Alves, “a companhia vem, junto com seus stakeholders (clientes, colaboradores, fornecedores, parceiros e acionistas), promovendo a ética e a transparência, investindo na ecoeficiência operacional e na transição para uma economia de baixo carbono, respeitando e promovendo a diversidade, além de investir em educação, cultura e inovação”.

