RESUMO ＋ Neste Dia da Consciência Negra, as ações permanentes do Colégio Bandeirantes, instituição de ensino privado, mostram como a equidade racial integra o cotidiano escolar. O BandAntirracismo reúne famílias, professores e colaboradores em iniciativas de formação e reflexão. Estudantes participam de pesquisas, debates e vivências sobre culturas africanas, enquanto encontros com especialistas complementam o trabalho pedagógico.

Neste Dia da Consciência Negra, exploramos as ações do Colégio Bandeirantes para entender as possibilidades do setor de educação privada brasileiro.

Com uma agenda integrada ao cotidiano escolar, o colégio mantém um conjunto de ações pedagógicas permanentes voltadas à equidade racial.

A instituição mobiliza estudantes, docentes e famílias em iniciativas contínuas para formar jovens antirracistas e ampliar o conhecimento da comunidade escolar sobre o combate às desigualdades.

A pauta integra a rotina educativa do colégio, que promove o tema de forma transversal no planejamento pedagógico.

Essa atuação ganha estrutura com o BandAntirracismo

O projeto foi criado por iniciativa de famílias de estudantes em união com a equipe escolar.

O grupo reúne professores, colaboradores e pais em três eixos de ação baseados em sensibilização, reflexão e transformação.

O trabalho complementa o debate já presente nas disciplinas curriculares e consolida o letramento étnico-racial como base de aprendizado para toda a comunidade.

A capacitação contínua do corpo docente sustenta esse planejamento em todos os segmentos de ensino.

Os educadores participam de grupos de estudo e encontros de formação que abordam relações étnico-raciais, o conceito de branquitude, a desconstrução do mito da democracia racial e práticas pedagógicas amparadas na literatura especializada.

Nas salas de aula, os estudantes exercem papel ativo na elaboração de pesquisas e debates sobre as origens e os impactos do racismo e de outros preconceitos, contando com a mediação de especialistas convidados e com a análise de dados demográficos da própria comunidade escolar.

Projeto com foco na África

Entre as vivências de destaque já realizadas pela instituição, o projeto Xirê de Quintal aproximou crianças e adolescentes dos saberes ancestrais africanos e afro-brasileiros.

Por meio de jogos tradicionais, ritmos e brincadeiras originárias de países como Gana, Tanzânia e Moçambique, a atividade conectou alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, fortalecendo vínculos de cuidado e integrando princípios da filosofia Ubuntu à convivência diária.

Para aproximar famílias e especialistas externos das discussões contemporâneas, o BandAntirracismo promove encontros periódicos e painéis temáticos.

Em evento recente, o colégio sediou o debate "Raízes da Beleza", reunindo convidados do setor cultural, da moda e da comunicação.

O encontro analisou a estética negra como forma de resistência, a decolonização dos referenciais de beleza e os impactos que algoritmos e filtros de redes digitais causam na construção da autoimagem e da identidade dos jovens.

Na esfera institucional, o colégio realizou em parceria com o Instituto Inaperê

O simpósio "Diretrizes em Ação, Intercâmbio de Práticas de Equidade Racial" foi um encontro que reuniu educadores e gestores de diferentes instituições de ensino para debater metodologias aplicadas e os desafios de efetivação da Lei 10.639/03, legislação que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas.

A programação abordou a troca de experiências práticas no ambiente escolar, a articulação de redes colaborativas entre lideranças educacionais e a elaboração de diretrizes formativas de inclusão.

"A educação para as relações étnicas e raciais precisa fazer parte das escolhas curriculares, das referências culturais apresentadas e das oportunidades diárias de aprendizagem oferecidas aos estudantes", pontua Maria Estela Zanini, diretora de convivência do Colégio Bandeirantes.

A liderança escolar ressalta que as iniciativas buscam ampliar repertórios culturais e construir relações escolares alicerçadas no respeito e na pluralidade, estruturando um ambiente atento à diversidade e preparado para enfrentar os desafios sociais da contemporaneidade.