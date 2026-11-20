Ações permanentes do Colégio Bandeirantes combinam formação docente, participação das famílias e projetos de educação antirracista (Prostock-studio/Shutterstock)
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Publicado em 20 de novembro de 2026 às 07h00.
Neste Dia da Consciência Negra, as ações permanentes do Colégio Bandeirantes, instituição de ensino privado, mostram como a equidade racial integra o cotidiano escolar. O BandAntirracismo reúne famílias, professores e colaboradores em iniciativas de formação e reflexão. Estudantes participam de pesquisas, debates e vivências sobre culturas africanas, enquanto encontros com especialistas complementam o trabalho pedagógico.
Neste Dia da Consciência Negra, exploramos as ações do Colégio Bandeirantes para entender as possibilidades do setor de educação privada brasileiro.
Com uma agenda integrada ao cotidiano escolar, o colégio mantém um conjunto de ações pedagógicas permanentes voltadas à equidade racial.
A instituição mobiliza estudantes, docentes e famílias em iniciativas contínuas para formar jovens antirracistas e ampliar o conhecimento da comunidade escolar sobre o combate às desigualdades.
A pauta integra a rotina educativa do colégio, que promove o tema de forma transversal no planejamento pedagógico.
O projeto foi criado por iniciativa de famílias de estudantes em união com a equipe escolar.
O grupo reúne professores, colaboradores e pais em três eixos de ação baseados em sensibilização, reflexão e transformação.
O trabalho complementa o debate já presente nas disciplinas curriculares e consolida o letramento étnico-racial como base de aprendizado para toda a comunidade.
A capacitação contínua do corpo docente sustenta esse planejamento em todos os segmentos de ensino.
Os educadores participam de grupos de estudo e encontros de formação que abordam relações étnico-raciais, o conceito de branquitude, a desconstrução do mito da democracia racial e práticas pedagógicas amparadas na literatura especializada.
Nas salas de aula, os estudantes exercem papel ativo na elaboração de pesquisas e debates sobre as origens e os impactos do racismo e de outros preconceitos, contando com a mediação de especialistas convidados e com a análise de dados demográficos da própria comunidade escolar.
Entre as vivências de destaque já realizadas pela instituição, o projeto Xirê de Quintal aproximou crianças e adolescentes dos saberes ancestrais africanos e afro-brasileiros.
Por meio de jogos tradicionais, ritmos e brincadeiras originárias de países como Gana, Tanzânia e Moçambique, a atividade conectou alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, fortalecendo vínculos de cuidado e integrando princípios da filosofia Ubuntu à convivência diária.
Para aproximar famílias e especialistas externos das discussões contemporâneas, o BandAntirracismo promove encontros periódicos e painéis temáticos.
Em evento recente, o colégio sediou o debate "Raízes da Beleza", reunindo convidados do setor cultural, da moda e da comunicação.
O encontro analisou a estética negra como forma de resistência, a decolonização dos referenciais de beleza e os impactos que algoritmos e filtros de redes digitais causam na construção da autoimagem e da identidade dos jovens.
Na esfera institucional, o colégio realizou em parceria com o Instituto Inaperê
O simpósio "Diretrizes em Ação, Intercâmbio de Práticas de Equidade Racial" foi um encontro que reuniu educadores e gestores de diferentes instituições de ensino para debater metodologias aplicadas e os desafios de efetivação da Lei 10.639/03, legislação que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas.
A programação abordou a troca de experiências práticas no ambiente escolar, a articulação de redes colaborativas entre lideranças educacionais e a elaboração de diretrizes formativas de inclusão.
"A educação para as relações étnicas e raciais precisa fazer parte das escolhas curriculares, das referências culturais apresentadas e das oportunidades diárias de aprendizagem oferecidas aos estudantes", pontua Maria Estela Zanini, diretora de convivência do Colégio Bandeirantes.
A liderança escolar ressalta que as iniciativas buscam ampliar repertórios culturais e construir relações escolares alicerçadas no respeito e na pluralidade, estruturando um ambiente atento à diversidade e preparado para enfrentar os desafios sociais da contemporaneidade.
O BandAntirracismo é um projeto criado por iniciativa de famílias de estudantes em parceria com a equipe escolar do Colégio Bandeirantes. A iniciativa reúne professores, colaboradores e pais em três eixos de atuação: sensibilização, reflexão e transformação, com foco no letramento étnico-racial.
O Colégio Bandeirantes integra a educação antirracista ao planejamento pedagógico e promove formação contínua de professores sobre relações étnico-raciais, branquitude e práticas pedagógicas. Os estudantes participam de pesquisas e debates sobre racismo e preconceitos, com apoio de especialistas convidados.
O Xirê de Quintal é uma iniciativa do Colégio Bandeirantes que aproxima estudantes dos saberes ancestrais africanos e afro-brasileiros por meio de jogos, ritmos e brincadeiras tradicionais. A atividade reúne alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e incorpora princípios da filosofia Ubuntu à convivência escolar.
O encontro Raízes da Beleza abordou a estética negra como forma de resistência e a decolonização dos referenciais de beleza. O debate também discutiu os impactos de algoritmos e filtros das redes digitais sobre a autoimagem e a identidade dos jovens, com a participação de convidados dos setores cultural, de moda e de comunicação.
O simpósio Diretrizes em Ação, Intercâmbio de Práticas de Equidade Racial reuniu educadores e gestores para discutir metodologias de inclusão e os desafios de efetivação da Lei 10.639/03. A programação incluiu a troca de experiências escolares e a articulação de redes colaborativas entre lideranças educacionais.
Segundo Maria Estela Zanini, diretora de convivência do Colégio Bandeirantes, a educação para as relações étnicas e raciais precisa estar presente nas escolhas curriculares, nas referências culturais e nas oportunidades diárias de aprendizagem. As iniciativas da instituição buscam ampliar repertórios culturais e fortalecer relações escolares baseadas no respeito e na pluralidade.