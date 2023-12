Bússola & Cia: demanda por crédito impulsiona Linker

A linha de crédito PJ do Linker já recebeu mais de R$ 26 milhões em solicitações de pequenas e médias empresas de todo o Brasil. O facilita o crédito para empreendedores, com uma oferta 100% digital, sem entrada, sem garantia e com pagamento parcelado. “Entre os processos mais burocráticos e demorados para empreendedores nos bancos tradicionais está a concessão de crédito. Apostamos muito na transparência e na facilidade dessa concessão para nossos clientes como uma forma de nos afirmarmos como parceiros dos empreendedores brasileiros no uso de tecnologia para facilitar a gestão financeira e impulsionar o crescimento das empresas brasileiras”, afirma o CEO, David Mourão. O Linker lançará em breve sua maquininha de cartões e também se prepara para trazer ao mercado seu cartão de crédito.

Logística

O operador logístico TECADI investirá mais de R$ 20 milhões em inovação, novas tecnologias e infraestrutura até o fechamento do próximo ano. O objetivo é ampliar a agilidade e a acuracidade dos seus serviços. Com isso, deve fechar 2023 com um crescimento de 25% e aumentá-lo em 20% em 2024. A corporação ainda traz outra grande novidade, já que inaugurou recentemente um novo CD próprio em Navegantes (SC). Ele demandou investimentos de R$ 20 milhões, em uma área de 31 mil m2 inicialmente e que deve ser estendida para 60mil m2 até 2025.

Novo VP

A Transfeera anunciou seu novo VP de Produto: Mateus Ambros. Com mais de 10 anos de experiência em gestão de produto e inovação e com passagens por empresa como Conta Azul, Resultados Digitais (RDStation) e Pipefy, o executivo terá a missão de garantir que os produtos estejam sempre em progressão inovadora para o mercado e com uma visão estratégica alinhada aos objetivos da empresa.

Luz solar

A Ourolux investiu R$ 100 milhões na sua unidade fotovoltaica. Os produtos voltados ao mercado fotovoltaico da empresa são responsáveis por 40% do faturamento da companhia e a projeção é que alcance 70% nos próximos anos. Os produtos, com foco em sustentabilidade e economia energética, foram responsáveis por um salto de 122% no faturamento da companhia em 2022, alcançando a cifra de R$ 219 milhões.

Aprendiz

A Sodexo On-site começou seu programa Jovem Aprendiz, com cerca de 100 vagas abertas em todo o País. A maioria das posições exige idade mínima de 18 e máxima de 22 anos, residir e/ou estudar próximo ao local de trabalho e ter disponibilidade de quatro ou seis horas para as atividades práticas a depender da vaga, além de ter vacinação completa contra Covid-19. As inscrições devem ser realizadas diretamente pelo site da Taqe - https://vagas.taqe.com.br/sodexo, HRTech de empregabilidade que reúne candidatos, empregadores e parceiros educacionais.

Novos sócios

O BMA Advogados promoveu seis advogados a sócios do Escritório. Entram para o quadro de sócios, o advogado Christopher Zibordi da área de Societário e M&A, Reestruturação e Insolvência; Gabriel Bürgel e Henrique Pimenta, ambos da área de Mercados Financeiro e de Capitais; Thiago Pinho, da área de Societário e M&A; Fernanda Nasciutti, da área de Direito Trabalhista; e Matheus Barcelos, da área de Solução de Conflitos. “As nomeações dos novos sócios representam o reconhecimento da dedicação e consistência do trabalho realizado ao longo dos últimos anos pelos profissionais”, afirma Amir Bocayuva, sócio-diretor do BMA Advogados.

I love Pix

Pesquisa realizada pelo Instituto Qualibest para fintech Zoop, constatou que 88% dos entrevistados preferem o PIX como meio de pagamento. 99% consideram o mecanismo um facilitador de pagamento, pela praticidade (76%); não precisar circular com cartão ou dinheiro (54%) e segurança (35%).

Feira cheia

A organizador de eventos corporativos RX Brasil registrou recorde na geração de leads para os expositores e na qualificação dos visitantes que estiveram presentes na FEICON, AUTOMEC, Equipotel, Febrava, ISC Brasil, entre outros. Foram mais de um milhão e meio de visitantes compradores e tomadores de decisão (em sua maioria, quase 60%, C-Levels, incluindo diretores, sócios-proprietários e CEOS de empresas). Esse número é superior a população de muitas capitais brasileiras, como Recife (1.488.920), Goiânia (1.437.237) e Porto Alegre (1.332.833).

Acesso liberado

A Fundação Estudar está liberando, gratuitamente, por tempo limitado, todas as suas nove masterclasses com grandes nomes do mercado. Entre eles, Florian Bartunek, sócio e Chief Investment Officer da Constellation Asset Management e presidente do Conselho da Fundação Estudar; Carlos Brito, CEO do Belron Group e ex-CEO Global da AB Inbev; Pedro Franceschi, fundador e CEO da Brex; Joice Toyota, fundadora da Vetor Brasil; e Flávia Faugeres, Fundadora da Learn to Fly e ex-CEO da BRF.

Zero Lata

A Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas) recebeu o Prêmio Lixo Zero, na categoria Evento Lixo Zero, em reconhecimento ao trabalho de educação ambiental realizado no Carnaval da Sapucaí de 2023, pelo programa Cada Lata Conta, coordenado pela Associação. Certificada pelo Guinness World Records, a ação coletou e reciclou volume recorde de latas de alumínio

Benefício

O Grupo JFC conseguiu aumentar em 400% a produtividade no beneficiamento de alimentos frescos através da parceria estratégica das tecnologias da PariPassu, especializada em soluções para controle de qualidade e rastreabilidade de alimentos, e a Sunnyvale, especializada em automação e embalagens. A tecnologia aplicada ao beneficiamento de alimentos trouxe benefícios que vão além da produtividade, oferecem também um ganho em segurança com a eliminação do contato manual e controle de qualidade.

Insights

A marca brasileira Vittorino Watches lançou o Vittorino Club, espaço inovador dedicado a oferecer orientações, dicas e insights para aprimorar o estilo, elegância e lifestyle para o público masculino. "O Vittorino Club não é apenas sobre estilo, é sobre transformação. Queremos criar um espaço onde a elegância é universal e onde todos possam encontrar inspiração para serem a melhor versão de si mesmos”, explica o CEO da Vittorino Watches, Vitor Siqueira,

Saneando

Em Ribeirão Pires (SP), 30 famílias moradoras do Jardim Planteucal conseguiram saneamento básico gratuito. O modelo é alternativo, de baixo custo e de fácil implementação. O sistema utilizado no projeto piloto, chamado Unifams, vai desempenhar um papel crucial ao coletar resíduos nas residências. O projeto foi executado pela Unipar, Tigre, ONG Biosaneamento e a prefeitura de Ribeirão Pires.

Autorização

A fintech Zapay recebeu autorização do Banco Central (BC) para funcionar como instituição de pagamento (IP), na modalidade iniciador de transação de pagamento (ITP). Segundo Felipe Simões, CPO da Zapay, essa autorização vai ampliar a forma como a fintech impacta seus clientes, proporcionando mais facilidade e rapidez, agilizando ainda mais a forma de pagamento dos débitos veiculares.

Plantio

A iniciativa Reflorescer doou 1,8 mil mudas de plantas frutíferas como caju, manga, goiaba, acerola e graviola, para serem plantadas em quintais produtivos visando o fortalecimento da agricultura familiar e segurança alimentar do assentamento rural Alto da Felicidade, no Rio Grande do Norte. O projeto é apoiado pela 3R Petroleum em parceria com a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Rio Grande do Norte (ANEA/RN).

