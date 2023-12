O que é ‘lifelong learning’ e como desenvolver novas habilidades profissionais?

Por Alice de Salvo Sosnowski*

Vivemos um cenário cada vez mais digital, com mudanças econômicas, sociais e culturais. Inteligência artificial, robótica, automação são marcas deste novo século que já desencadeou transformações no mundo do trabalho e novos modelos de relações profissionais e pessoais.

Diversidade, trabalho híbrido e soft skills nunca estiveram tão em alta. Se por um lado, as empresas carecem de profissionais atualizados em tecnologia, esses mesmos precisam desenvolver habilidades comportamentais que os ajudem na gestão do trabalho.

Por isso, a importância de desenvolver novas competências profissionais, socioemocionais e tecnológicas para enfrentar os desafios do século XXI. Entre as competências profissionais, o conhecimento de estratégia, produtividade, liderança e a capacidade de aprender sempre – o chamado lifelong learning – são diferenciais fundamentais para quem quer estar atualizado. Já entre as soft skills, é importante desenvolver inteligência emocional, resiliência, autonomia e empatia, habilidades essenciais para lidar conosco e com os outros e construir relacionamentos de valor.

Acompanhando as mudanças no mercado

No mundo altamente tecnológico, é preciso também estar pronto para se adaptar a diferentes situações e saber se conectar a diferentes dispositivos, canais e plataformas digitais, utilizando de maneira benéfica a tecnologia em prol das pessoas e dos processos corporativos.

Mas como desenvolver tantas habilidades num mundo acelerado com demandas cada vez maiores e urgentes? Em minhas aulas, workshops e mentorias, eu sempre destaco que o caminho de saída é dentro de nós. O autoconhecimento é o primeiro passo a ser dado para quem quer desenvolver todas as outras competências, porque o profissional só chega a um destino se souber de onde está partindo. Como diria o gato de Cheshire, de ALice no País das Maravilhas: “Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve”.

Por isso, exercite o autoconhecimento de diferentes formas (terapia, escrita, arte, exercícios físicos, sonhos, viagens, cursos… não importa). Depois, escolha quais as competências quer desenvolver (foco é tudo!), estude cada uma delas, e exercite todos os dias em um processo contínuo de consciência e prática.

É preciso treinar novas habilidades como se fossem músculos na academia com disciplina e vontade, em qualquer lugar, independente da circunstância. Você vai ver que, aos poucos, estará alterando comportamentos, saindo do piloto automático, se transformando e evoluindo não apenas no aspecto profissional, mas também na vida.

*Alice Salvo Sosnowski é jornalista, consultora e especialista em empreendedorismo e soft skills. Foi eleita uma das Top Voices no Linkedin. Criadora da metodologia O Pulo do Gato Empreendedor©, que desenvolve habilidades para os desafios da nova economia

