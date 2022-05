Burger King transforma lojas em SP em fortalezas anti-Demogorgon

Por Bússola

O Burger King anuncia hoje sua mais nova campanha que promete mexer com o coração e o paladar dos fãs de um dos maiores sucessos de Netflix, Stranger Things. Para celebrar a chegada da quarta temporada da série, que é fenômeno mundial, a rede lança amanhã seu Stranger Menu, que traz um combo de edição limitada, composto pelo Waffle Burger, Batata Hellfire, Sundae Demogorgon e uma tatuagem temporária exclusiva, com caixa criada especialmente para fazer parte do contexto, além de ativações temáticas nas lojas da Avenida Paulista e Praça Panamericana, em São Paulo.

No aplicativo, o BK lança uma página invertida. O consumidor terá acesso ao Stranger Menu quando colocar o app de cabeça para baixo, acessando o cardápio no verdadeiro mood da série. No período, as compras feitas pela ferramenta, além de terem preços promocionais, trarão ao consumidor a possibilidade de pontos em dobro no Clube BK, programa de fidelidade da marca.

As duas lojas que participam da promoção serão transformadas em “fortalezas” seguras para proteger o público do mundo invertido. Na fachada, a decoração simula um ataque Demogorgon, enquanto o ambiente interno traz espaços icônicos e reconhecidos pelos fãs, como o famoso quarto da Eleven e o Clube Hellfire. O drive-thru se transforma no Stranger-Thru, que propõe uma passagem por um portal interdimensional. A campanha foi uma criação da TracyLocke

“Nós buscamos promover experiências únicas para os nossos clientes. Levamos em consideração suas paixões e seus assuntos favoritos e, por isso, nos unimos à Netflix para essa ação especial, que promove uma verdadeira imersão no universo de Stranger Things”, diz Juliana Cury, diretora de marketing e inovação da BK Brasil, máster franqueada das marcas Burger King e Popeyes no país.

