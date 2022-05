Com Whindersson Nunes e Maísa Silva, Oi lança campanha de reposicionamento

Com foco na transformação do modelo de atuação no cenário de telecomunicações e com o objetivo de tornar-se referência no mercado das conexões por fibra óptica, a Oi lançou uma campanha que marca o seu reposicionamento, com duas ações de mídia na TV e no digital, além de anúncios em mídia impressa e exterior.

Na primeira, uma campanha institucional reforça o novo perfil de atuação da empresa no mercado a partir da conclusão da operação de venda da sua unidade de telefonia móvel.

Para esse reposicionamento, a companhia trabalhou em conjunto com parceiros de design e agências de comunicação (Nbs, Artplan, Cravo e Hífen). A campanha relaciona a reinvenção da Oi com as transformações vividas e demandadas pelos próprios clientes.

“A Oi é uma marca humana que quer ser cada vez mais acessível e plural. Nos reinventamos para ganhar agilidade e leveza e assim podermos focar em qualidade e encantamento dos clientes. A transformação, a nossa e a dos nossos clientes, é a grande protagonista da nova campanha”, afirma Livia Marquez, diretora de Marca da Oi.

O projeto resultou na incorporação de novos elementos gráficos, com destaque para um halo verde representando a fibra, e na criação da tagline “Simples. Poder. Fazer”. A campanha conta com filmes de 15 a 60 segundos, que trazem vozes femininas, masculinas e de crianças, simbolizando a diversidade.

A programação também conta com uma ação nas redes sociais conduzida pela atriz Maisa Silva, que fala da transformação da companhia mostrando a trajetória de crianças que participaram dos antigos comerciais da Oi e como suas vidas também se transformaram.

A outra campanha trata dos serviços de fibra ótica e é protagonizada pelo influenciador Whindersson Nunes, parceiro da companhia desde 2015. Realizado pela agência NBS, o filme usa o halo, novo asset da marca, como forma de representação visual e apresenta a oferta de 400 Mega + Oi Expert.

"Passamos por um grande processo de transformação, e o Whindersson nos acompanhou nessa trajetória. É muito gratificante ter ele com a gente nesta campanha que celebra um novo momento da companhia, mas que mantém a atitude divertida e irreverente que são marcas registradas da Oi e do próprio Whindersson”, diz Livia.

A Oi Fibra superou a marca de 3 milhões de clientes e, segundo relatório divulgado pela Anatel em fevereiro deste ano, é líder de market share em 14 capitais.

