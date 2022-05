O palco de aço para Rock in Rio Brasil 2022 pode ser sua geladeira amanhã

O Rock in Rio Brasil 2022 vai ter um palco construído totalmente em aço. Serão quase 200 toneladas do material, utilizado na cenografia do maior Palco Mundo que o festival já teve desde sua primeira edição em 1985, volume suficiente para a fabricação de 200 carros.

A estrutura modular terá mais de 100 metros lineares de largura e altura proporcional a um edifício de dez andares. Todo constituído por placas de aço com perfurações aparentes, o Palco Mundo dessa edição reforça um dos grandes encantos do aço: seu papel-chave no universo de reciclagem e sua importância para o processo de descarbonização do mundo.

Para entender um pouco mais sobre a estrutura, sobre o aço e sobre reciclagem, a Bússola conversou com Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, fornecedora exclusiva do aço para o Rock in Rio e maior recicladora de sucata metálica da América Latina.

Werneck falou sobre a importância da sucata e da reciclagem para a companhia e sobre detalhes do projeto. O aço é hoje não só o material mais reciclado do mundo, mas também conhecido por ser infinitamente reciclável, por nunca perder sua qualidade e propriedade.

Bússola: De onde vem o aço que construirá o Palco Mundo do Rock in Rio 2022?

Gustavo Werneck: Hoje, cerca 73% do aço produzido pela Gerdau é derivado de sucata. Isso porque a sucata metálica tem uma característica muito interessante: por ser magnético, o aço é mais fácil de ser separado de outros resíduos, o que torna elevada sua reciclabilidade. Além disso, o aço é o material mais reciclado do mundo pois é infinitamente reciclável, uma vez que não perde suas qualidades ou propriedades. E a beleza está aí: a geladeira de hoje pode ser o carro de amanhã ou o Palco Mundo do Rock in Rio em setembro.

Bússola: E qual é a importância disso para o meio ambiente?

Gustavo Werneck: O aço tem um papel muito importante na descarbonização do planeta. É a partir do aço que vamos construir as fontes de energia renováveis como as pás eólicas, a placa solar e até mesmo carros elétricos. Apesar de ser um material muito importante para a descarbonização, a produção global de aço emite entre 7% e 9% das emissões totais de CO2e do nosso planeta, por isso sabemos da nossa responsabilidade nesse processo de redução.

Aqui na Gerdau enxergamos na sucata o caminho para auxiliar nessa jornada de redução de emissão e descarbonização. Cada tonelada de sucata reciclada evita 1,5 tonelada de emissão de CO2e, então sua utilização auxilia na redução de emissão de gases de efeito estufa e gera economia na utilização de recursos naturais. Atualmente, as nossas emissões de gases estufa (CO₂e) são de 0,90 t de CO₂e por tonelada de aço, o que representa cerca de metade da média global de seu setor. segundo os dados de 2020 divulgados pela World Steel Association (worldsteel).

Bússola: Qual é o papel das cooperativas para reciclagem desse material?

Gustavo Werneck: Somos a maior recicladora de sucata metálica da América Latina e, com isso, sabemos da responsabilidade de estarmos ao lado de quem faz parte desse dia a dia. Hoje, temos um relacionamento muito próximo com todo o ecossistema de reciclagem e temos envolvidos nesse processo mais de um milhão de pessoas, incluindo catadores e cooperativas.

Bússola: Qual será a destinação do material utilizado na construção do palco após o festival?

Gustavo Werneck: O aço utilizado na cenografia do Palco Mundo do Rock in Rio 2022 poderá ser reutilizado nos palcos dos próximos festivais. No futuro, como o aço é um material 100% reciclável, os materiais usados na cenografia do palco podem ser eternamente reciclados, podendo se transformar em novas casas, edifícios, carros, centros hospitalares, entre tantas outras possibilidades.

