Bruno Carone: Como reduzir o turnover dos talentos da área de TI

Por Bruno Carone*

O crescimento e interesse do público para a área de TI cresce cada vez mais, devido aos atrativos que os cargos envolvem como salários acima do piso, benefícios e vantagens que tornam a migração cada vez mais massiva.

A transformação digital acelerada tem exigido dentro de organizações de todos os portes e segmentos, uma demanda maior de profissionais de inovação, pois, são eles que promovem ou viabilizam a jornada da empresa, da operação, de produtos e serviços para o ambiente digital.

Para isso, seguir algumas dicas pode ser uma solução para que gestores e funcionários alinhem seus desejos e as empresas evitem a rotação frequente de pessoas no ambiente de trabalho. Veja abaixo as características das empresas que conseguem reter mais profissionais.

Desafiam o profissional

Um profissional de TI sempre vai se sentir mais confortável e estimulado dentro de uma organização aberta à inovação, que não tenha medo de arriscar e convide os colaboradores a seguí-las nesse desafio diário.

Oferecem uma estrutura de trabalho adequada

Para reter talentos em TI é muito importante, também, oferecer a esse profissional uma estrutura de trabalho adequada, incluindo tanto equipamentos quanto soluções de tecnologias que lhe permita desempenhar suas funções de maneira plena. Para a equipe do home office, móveis ergonômicos e outras melhorias também são bem-vindos.

Fazem com que eles se sintam parte da equipe

Em geral, os profissionais tendem a permanecer em empresas nas quais se sentem parte da equipe. Dessa forma, as estratégias das empresas de TI para reter funcionários devem incluir sempre considerar a presença e a opinião desses colaboradores em decisões importantes do negócio. O que não é um exagero, tendo em vista que, hoje, a tecnologia tem o poder de otimizar a operação em todas as áreas de uma companhia.

Operam com um modelo flexível de trabalho

Além disso, é fundamental permitir que esse profissional trabalhe a qualquer hora e de qualquer lugar, ainda que, vez ou outra, seja preciso que ele esteja presencialmente na empresa para resolver questões pontuais. Lembre-se: com o home office testado e aprovado, empresas de exatamente qualquer lugar do mundo podem estar de olho no seu colaborador.

Preocupam-se em oferecer plano de carreira

Ainda que, hoje, não existam muitos profissionais construindo longas carreiras dentro de uma mesma companhia, é fundamental que, dentro da sua empresa, o colaborador de TI sinta que há interesse em investir em seu crescimento e desenvolvimento de uma forma estruturada.

Disponibilizam benefícios flexíveis e inovadores

Até mesmo por esse novo modelo de trabalho, os profissionais de TI valorizam benefícios diferenciados que agreguem real valor às suas vidas e sejam mais flexíveis, ou seja, que lhes permitam usufruir deles como, onde e quanto quiserem. Muitas empresas, por exemplo, têm oferecido créditos para viagens como forma de democratizar o acesso à experiência de viajar e demonstrar sua preocupação genuína com o descanso do colaborador e sua qualidade de vida. Tudo de uma forma personalizada.

Reconhecem profissionais de talentos

Também deve fazer parte das estratégias das empresas de TI para reter funcionários a iniciativa de valorizar os profissionais que se destacam. Isso deve ser feito por meio de reuniões de feedback, sempre que uma oportunidade se apresentar. Ou seja, quando o colaborador atingir ou superar as expectativas do seu líder direto. Mas é possível ampliar esse reconhecimento oferecendo uma premiação diferenciada, como os créditos para viagem.

*Bruno Carone é cofundador do Férias & Co.

