Brasilseg marca R$ 12 bilhões de prêmios emitidos em 2021

A Brasilseg, uma empresa da BB Seguros, encerrou 2021 com um crescimento de 16,2% em relação ao ano anterior, emitindo R$ 12,06 bilhões em prêmios. O resultado foi impulsionado pelos segmentos de seguros rurais e de vida, com crescimento de 35,5% e 17,1% sobre 2020, respectivamente.

Os resultados da Brasilseg, que avançaram também nas carteiras de seguros residenciais e empresariais/massificados, contribuíram para que a controladora BB Seguridade alcançasse o melhor resultado de um trimestre — nesse caso o quarto de 2021 — desde o IPO que deu origem à companhia, em 2013. O lucro líquido da holding foi de R$ 1,2 bilhão, volume 33,8% superior ao do mesmo período de 2020.

Segundo Rogerio Idino, CEO da Brasilseg, a transformação digital no campo, por exemplo, tornou o nosso seguro um ponto de apoio para a adoção de boas práticas de cultivo, tecnologia, assistência e gestão de risco.

“A nossa oferta renovada do que chamamos de ‘seguro pra vida’, foi muito importante no momento desafiador vivido no ano passado, e os clientes tiveram acesso a um produto completo, modular e que o ajuda em seu dia a dia. Novos clientes chegaram e muitos renovaram suas apólices. São resultados que demonstram a solidez da companhia e o trabalho de todas as áreas em levar sempre o melhor para o consumidor”, diz Idino.

Além da manutenção da liderança de mercado nos ramos em que atua, o desempenho da empresa nas demais linhas de negócios em que atua foi considerado satisfatório: a Brasilseg segue líder em seguros para o agronegócio, além de vida e prestamista, com participação de 55,5% e 14,9% respectivamente.

Residencial e empresarial

Outros números destacados pela empresa são os crescimentos de 23,4% em prêmios do seguro residencial e de 36,7% do seguro empresarial/massificados (produtos desenvolvidos para proteger o patrimônio de empresas, excluindo-se grandes riscos) em 2021 sobre 2020.

Para o CEO, o lançamento do novo seguro residencial em maio de 2021 marca uma nova experiência para os clientes, aumentando a percepção de valor do produto. “Para lançá-lo, ouvimos os desejos dos consumidores e construímos coberturas, benefícios e pacotes de assistências com uma série de comodidades que se enquadram na sua rotina, de grande conexão com o lar no ano passado”, diz.

De acordo com a Brasilseg, o crescimento do seguro empresarial é atribuído à preocupação dos segurados com a sustentação do seu negócio. “Num momento crítico como foi o ano de 2021, imprevistos podem gerar impactos maiores à vida da empresa e a proteção de um seguro confere mais tranquilidade para a operação do negócio”, afirma Idino.

Melhoria na jornada do cliente

Após iniciar um plano de aprimoramento da jornada do cliente, a Brasilseg registrou um grande impulso em seus índices de atendimento digital — o acesso aos canais virtuais teve crescimento de 26% em relação a 2020, com destaque para o uso do aplicativo do Banco do Brasil e do atendimento via WhatsApp, que representaram 62% e 36% de participação, respectivamente.

A empresa apostou na transição das etapas de acionamento de assistência e abertura de sinistro para o aplicativo do Banco do Brasil. Além disso, foi lançado o novo portal da BB Seguros, que, de acordo com a companhia, prioriza o autoatendimento e oferece mais autonomia e simplicidade na resolução de dificuldades e dúvidas.

A BB Seguros adotou também uma plataforma multicanal que integra voz, chat, e-mail, gravação e discador, para agilizar o suporte da Central de Atendimento.

2022

A Brasilseg tem como perspectiva para o ano a continuidade dos investimentos em ferramentas que favoreçam a centralidade do cliente. A transformação digital segue sendo a diretriz das atividades da companhia, que busca atrelar todos os seus serviços aos canais digitais.

“Na linha de produtos, continuaremos aprimorando o nosso portfólio e buscando benefícios e serviços que reflitam o propósito da companhia de cuidar das pessoas e de tudo que é valioso para elas. Com um esforço conjunto, temos a confiança de alcançar mais resultados e atender cada vez melhor nossos segurados”, declara o CEO.

