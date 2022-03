Setor de consórcios bate recorde histórico no início de 2022

Por Millena Galdino (interina)*

O setor de consórcios explode e bate recordes em janeiro deste ano, mostrando-se como um dos principais aliados em momentos de inflação e juros em alta. Entre os últimos dez anos, o mês bateu recorde de maior venda de cotas comercializadas, totalizando 305,39 mil adesões. Os créditos concedidos atingiram o patamar de R$ 6,05 bilhões injetados na economia brasileira para compra de bens e aquisição de serviços, segundo dados da Abac (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios). O total de consorciados é um dos maiores em 60 anos, reunindo 8,21 milhões de participantes ativos. Outro recorde são os 132,87 mil contemplados no mês, a maior quantidade da última década.

Energia limpa

A Unipar é a única empresa de controle brasileiro em ranking mundial de energia limpa, ocupando o nono lugar da lista elaborada pela BloombergNEF, que elegeu os maiores compradores de energia renovável em 2021. No topo da lista está a multinacional Amazon, seguida por Microsoft e Meta. Além disso, a Unipar está investindo cerca de R$ 2 bilhões na construção de parques eólico e solar para se tornar a própria produtora de energia em suas unidades produtivas em São Paulo e na Argentina. A meta é atingir 80% de sua necessidade energética vinda de fontes limpas e renováveis até 2025.

Educação financeira

O projeto ‘Finanças dá Samba’, do G&P Finanças para Mulheres Negras, foi contemplado pelo Edital Carrefour de apoio para o fortalecimento institucional de organizações afro-brasileiras. E visa capacitar, por meio da educação financeira, cerca de 150 mulheres negras de cinco escolas de samba tradicionais de São Paulo. A iniciativa, criada em 2019 por Mônica Costa, já alcançou mais de 500 mulheres no Brasil, Colômbia, Argentina e Estados Unidos. O nome das escolas de samba participantes e os critérios para inscrições serão anunciados em breve. O programa será gratuito, terá a duração de seis meses e abordará temas como: educação financeira e ancestralidade, autoestima e empreendedorismo e reserva financeira como legado.

Edtech

O Qconcursos cresceu 103% no faturamento no último triênio e pretende fechar 2022 com 500 mil alunos assinantes da plataforma. A edtech lançou 12 produtos que auxiliam no crescimento, oferecendo soluções inovadoras para aumentar o desempenho do estudante, como o “Raio-X”, que possibilita o acesso aos assuntos mais relevantes cobrados historicamente em provas. Para o CEO, Caio Moretti, a edtech se preocupa em tornar o preparo para provas mais prático, com um ambiente digital integrado em todas as etapas de estudo.

Mérito científico

Crédito de Carbono e agricultura regenerativa, na área de Ciências Agrárias e Inteligência Artificial e o uso das águas e do solo, em Ciências Exatas e Tecnológicas. Esses foram os temas do Prêmio Fundação Bunge, que chega em sua 66ª edição, no incentivo à inovação e à disseminação de conhecimento. O anúncio foi feito junto à divulgação dos nomes para o Conselho Administrativo até 2024 da fundação. O presidente será Carlo Lovatelli, que atuou por décadas como executivo da Bunge, e a vice-presidente, Maria Bonomi, artista plástica. Ainda fazem parte do conselho: Adalberto Luis Val, Andrea Marquez, Celso Lafer, Diogo Ardaillon Simões, Esper Georges Kallás, Fernando Zanetti, Miguel Reale Júnior, Mônika Bergamaschi, Raul Padilla, Synesio Sampaio Goes Filho e Thelma Krug.

TI

A Yandex, empresa de internet, está trazendo seu bootcamp Practicum para o Brasil. Presente nos EUA, Rússia, Israel e Alemanha, o treinamento de dez meses que já formou cinco mil pessoas estará disponível a partir do próximo dia 5, oferecendo três carreiras diferentes: analista de dados, cientistas de dados e desenvolvedor web. Nenhuma experiência anterior em TI é necessária para participar do programa, que permite acesso ao suporte técnico de tutores, mentores e revisores de código 24 horas por dia, sete dias por semana. O bootcamp também oferece programa de aceleração de carreira, com orientação para rede de network, currículo e portfólio. Os cursos variam de US$ 1.700 a US$ 2.200.

Melhores lugares

Com valorização profissional, incentivo ao contínuo aperfeiçoamento para o desenvolvimento de carreiras, a Farmácia Artesanal conquistou o Selo Great Place To Work (GPTW), como uma das melhores empresas para trabalhar no Centro-Oeste. O grupo emprega hoje mais de mil colaboradores em todo o Brasil. “Ser referência como marca empregadora é uma das nossas estratégias de negócio, estamos trabalhando diariamente no projeto para expandir ainda mais essa cultura dentro da Artesanal, além de fortalecer o planejamento para expansão”, diz Evandro Tokarski, presidente da Artesanal. O grupo também inaugura este mês mais uma franquia, desta vez na cidade de Lavras (MG), oferecendo medicamentos manipulados e produtos de marca própria. Com o lançamento, o grupo passa a contar com 34 franquias em operação, além de 20 lojas franqueadas em implantação.

Jogando fora das telas

Com mais de 11 milhões de inscritos em seu canal do YouTube, Felipe Viktor, o Lipão Gamer, prepara para 8 de março o lançamento oficial de seu primeiro livro, o “Livrão do Lipão”. O livro, publicado pela Curta Editora, teve pré-lançamento em dezembro de 2021 com vendas esgotadas, e pode ser adquirido agora na Loja do Lipão. Em sua estreia no universo editorial, Lipão marca encontro com sua "gangue", apaixonada por desafios de corrida, também fora do universo digital. O livro fala às crianças sobre amizade, empatia, a importância de respeitar as regras de trânsito e dá dicas culinárias de uma forma didática e educativa. Para o gamer, a ideia é que a criança cumpra os desafios de forma colaborativa, brincando com os pais, responsáveis e amigos.

Nova IA

A 4intelligence realiza na próxima quarta-feira, 9, no Inovabra habitat em São Paulo, às 17h, o evento de lançamento da ferramenta 4CastHub, a solução para séries temporais da startup. A plataforma foi pensada para aumentar a performance no trabalho, sendo possível testar modelos de forma simples, rápida e automatizada, com maior segurança e rigor técnico em suas previsões. O evento será híbrido e voltado para cientistas de dados, economistas e estatísticos do mercado financeiro.

BBBrunch

De olho na relação entre o Big Brother Brasil e influenciadores, a agência Brunch apresenta a temporada especial do podcast Dia de Brunch para comentar os fenômenos sociais e mercadológicos provocados pelo BBB. Semanalmente, a COO e cofundadora Ana Paula Passarelli, junto a Issaaf Karhawi, conversam sobre os impactos do programa no mercado de influência. Os episódios exploram acontecimentos recentes do reality show e analisam como influenciadores ajudaram a renovar o BBB, transformando-o em um fenômeno nas redes sociais.

*Millena Galdino é estagiária de Redação da Bússola

