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Projeto brasileiro chega a Angola para apoiar mulheres agricultoras

Projeto liderado pela Odebrecht em cooperação com instituições brasileiras e angolanas será implementado junto a comunidades locais

O evento de lançamento acontece após mais de um ano de intercâmbio e missões realizadas entre os dois países (Divulgação)

O evento de lançamento acontece após mais de um ano de intercâmbio e missões realizadas entre os dois países (Divulgação)

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Publicado em 15 de maio de 2026 às 13h00.

Após 20 anos gerando benefício a mais de 700 mil pessoas em comunidades rurais do Baixo Sul da Bahia, um projeto brasileiro será reproduzido na África a fim de gerar desenvolvimento na comunidade de Malembo, na Angola. 

Trata-se do Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Sustentabilidade, PDCIS, criado e coordenado pela Fundação Norberto Odebrecht.

O projeto focará no fortalecimento da agricultura familiar e na geração de oportunidades para comunidades rurais angolanas. Será liderado pela construtora Odebrecht Engenharia e é um trabalho desenvolvido junto à Cooperativa Homem Sofre, do território de Malembo.

Qualificação técnica para mulheres protagonistas

O projeto tem como foco a qualificação técnica das cooperadas, a melhoria dos sistemas produtivos das famílias e o fortalecimento institucional da cooperativa. 

Entre as ações previstas, estão a assistência técnica, capacitações, apoio à diversificação e comercialização de cultivos e a doação de insumos para sanar defasagens obtidas com as análises do solo. 

“Acreditamos que esta cooperação poderá contribuir significativamente para o crescimento sustentável da cooperativa e para a comunidade de Malembo, promovendo a valorização da agricultura local, a transformação dos produtos, a geração de renda, o empoderamento feminino e a expansão dos nossos produtos no mercado local e nacional.”, diz Margarida Chilongo Carneiro, representante da Homem Sofre. 

Um projeto a favor da segurança alimentar

A primeira reaplicação internacional do PDCIS foi realizada no último dia 12, com participação da Fundação durante a implementação em parceria com o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário (FADA) e a Embrapa Mandioca e Fruticultura – parceira estratégica para transferência de tecnologia. 

O evento de lançamento acontece após mais de um ano de intercâmbio e missões realizadas entre os dois países, tendo contado com a presença de autoridades locais, representantes institucionais, produtores agrícolas e comunidades.

Poder replicar soluções que geram desenvolvimento a longo prazo, junto à Odebrecht, dialoga diretamente com a nossa atuação e com as metas do governo angolano de erradicar a pobreza e garantir a segurança alimentar da população”, conclui Norberto Odebrecht Neto, Superintendente da Fundação. 

 

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