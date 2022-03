FDC vem impactando mais de 152 organizações e quase 3 mil pessoas

Mais de 240 mil horas de capacitação realizadas que atenderam 2.988 pessoas e 152 organizações sociais de todo o Brasil. Esses números representam parte do trabalho dos últimos 12 meses do FDC — Centro Social Cardeal Dom Serafim, braço social da Fundação Dom Cabral. Criado em outubro de 2020, o Centro reúne projetos da FDC já existentes antes de sua criação, além de potencializar o desenvolvimento de novas iniciativas.

Foram realizados projetos relevantes para a sociedade, gerando impacto em três segmentos: empreendedores populares, organizações sociais e jovens em situação de vulnerabilidade, com iniciativas que promovem autonomia, dignidade e prosperidade por meio da educação. O Centro ainda conta com o Hub de Inclusão Social, que desenvolve pesquisas nessa temática.

“Nós acreditamos que para alcançarmos o crescimento econômico sustentável do nosso país, precisamos de ações que possibilitem que as desigualdades sociais sejam reduzidas e o primeiro passo é ampliar o acesso à educação”, afirma Nádia Rampi, diretora estatutária e líder do FDC — Centro Social Cardeal Dom Serafim.

Para ela, a instituição é responsável pela formação e preparação de centenas de líderes do país e do mundo por meio de seus programas. A partir da criação do Centro Social, a FDC trabalha para ampliar as oportunidades de acesso a esse conhecimento que se consolidou ao longo da trajetória.

Empreendedores Populares

O Pra>Frente é uma iniciativa do segmento Empreendedores Populares, que capacita nano, micro e pequenos empreendedores por meio de uma metodologia proprietária e do envolvimento de voluntários atraídos, desenvolvidos e engajados pela FDC. Em 2021 foi desenvolvido o Pra>Frente Play, plataforma digital exclusiva com jornadas de aprendizagem baseadas em vídeos, podcasts e guias rápidos.

A iniciativa em formato digital possibilita capacitar empreendedores populares em escala e de forma assíncrona. No ano passado, 1.858 empreendedores em todo Brasil participaram da iniciativa e diariamente novos empreendedores acessam a plataforma.

Organizações Sociais

O FDC — Centro Social Cardeal Dom Serafim leva modelos contemporâneos de governança e gestão para organizações sociais e capacitação para seus gestores, como forma de impactar comunidades inteiras por meio das organizações que conhecem os desafios e as oportunidades de cada ecossistema. Em 2021 foram mais de 700 participantes de 152 organizações, com mais de 140 mil horas de capacitação promovidas apenas neste segmento.

A Parceria com Organizações Sociais (POS) é um programa de desenvolvimento de gestão para organizações que ajuda a incorporar ferramentas de gestão no dia a dia, com objetivo de se tornarem autossustentáveis e mais atrativas para investimentos e, assim, favorecer o desenvolvimento para toda a comunidade em que estão inseridas. A POS se desenvolve em três eixos: processo de gestão, conhecimento e intercâmbio.

O formato online se mostrou eficiente e se consolidou em 2021. Atualmente são 32 organizações parceiras nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, que atuam nas mais diversas áreas.

Já o programa Basis — Trilha de Capacitação de Iniciativas de Impacto Social tem o intuito de capacitar os gestores de iniciativas sociais de pequeno porte para assimilar os fundamentos de governança e gestão, além de conectar esses gestores com grandes empresas capazes de investir em patrocínios. Em 2021 capacitou duas turmas de pequenas organizações sociais e duas novas turmas já iniciadas terão continuidade em 2022.

O Programa de Desenvolvimento de Empresas e Organizações Sociais (PDEOS) atua por meio do apoio para o desenvolvimento local sustentável, a partir da promoção da gestão responsável junto às lideranças empresariais e comunitárias. A atuação em rede estimula a articulação entre lideranças empresariais e organizações.

Em 2021, de uma pesquisa sobre a situação do Balneário Água Limpa, comunidade que fica na divisa entre os municípios de Nova Lima e Itabirito (MG), a FDC assinou um Termo de Cooperação Técnica para o Projeto Novo Água Limpa para atuação conjunta com o poder público e associação de moradores local. A iniciativa vai promover a gestão responsável junto às lideranças da comunidade, acompanhando e capacitando seus membros para implantar mecanismos de controle e de governança.

Em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Federação Mineira de Associações e Fundações de Direito Privado (FUNDAMIG), o FDC — Centro Social Cardeal Dom Serafim formou uma turma direcionada a fundações de Minas Gerais para capacitar essas organizações sociais e seus gestores, por meio do programa Hands on Compliance.

O programa online e gratuito conta com metodologia criada pelo Centro de Governança, Risco e Compliance da FDC e é patrocinado pela empresa CCR. A turma é formada por dois representantes de cada fundação e, ao final da jornada de aprendizagem, os participantes saem com um programa de integridade pronto e adequado para a realidade de suas respectivas organizações. 95 participantes de 53 organizações concluíram o programa em 2021.

Jovens

Para transformar o futuro é preciso agir no presente. Por isso, o time do FDC — Centro Social Cardeal Dom Serafim atua em projetos voltados para a educação e profissionalização de jovens. Em 2021, 270 jovens foram atendidos, com cerca de 88 mil horas de capacitação.

A FDC concede bolsas de estudo com o propósito de desenvolver potenciais líderes que desejam fazer a diferença na sociedade, e promover o desenvolvimento sustentável. As bolsas capacitam pessoas que não têm condições de custear sua formação, fomentando o processo de inclusão social ao oferecer oportunidades de forma equânime às singularidades dos indivíduos, contemplando equidade de raça/cor, de gênero e de pessoas com deficiência.

São ofertadas bolsas para programas da FDC, graduação em faculdades e universidades parceiras e cursos técnicos em escolas parceiras.

A cada início de semestre, um processo seleciona candidatos aptos a serem contemplados com bolsas de estudos de até 100% para os programas da FDC: Pós-Graduação, MBA, Mestrado e Programas Abertos. Em 2021 foi publicada a nova política de concessão de bolsas de estudos para os programas da FDC, com abertura de inscrições no segundo semestre e dezenas de candidatos selecionados.

Ainda foi lançado, em trabalho conjunto com a Gerência Desenvolvimento de Parcerias, o Fundo de Bolsas FDC Transforma, que está captando recursos para financiar mais bolsistas nos programas da FDC.

Também a cada semestre, um processo seleciona candidatos a bolsas de estudo de até 50% para cursos de graduação. Em 2021, foram concedidas bolsas a 127 estudantes de oito faculdades diferentes nos mais variados cursos, como fisioterapia, direito, enfermagem, psicologia, administração, análise e desenvolvimento de sistemas, relações internacionais, engenharias, entre outros.

E aqueles que buscam uma oportunidade no ensino técnico, também podem contar com o apoio do FDC — Centro Social Cardeal Dom Serafim. No segundo semestre de 2022 foi iniciada a concessão de bolsas de estudos para Educação Profissional e Tecnológica (EPT) em parcerias com escolas de Belo Horizonte. Foram 41 bolsistas nos cursos técnico em Informática, Farmácia e Enfermagem.

E para levar a jovens em situação de vulnerabilidade conteúdos humanistas e de diferentes áreas do conhecimento não acessíveis na escola tradicional, Programa Raízes é o caminho. Com forte impacto transformacional na vida dos participantes, o programa contribui para ampliar a visão de mundo à sua volta e fortalecer seu senso de cidadania.

Além das aulas e interações oferecidas no programa, ao final os jovens têm o acompanhamento de mentores, parceria com o Comitê de Impacto Alumni. O Raízes foi realizado pela primeira vez no formato online em 2021 e está sendo desenvolvido um formato híbrido para 2022.

