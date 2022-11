Batalhas de rima ganham série original na plataforma #CulturaEmCasa

Quando a pandemia deixou todo mundo em casa, assim como tantos outros setores, a arte e a cultura também precisaram se reinventar para continuar existindo. A plataforma #CulturaEmCasa e o Teatro Sérgio Cardoso, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, deram vez e voz a centenas de artistas e profissionais da cultura que, de cima de um palco e vestido de toda a segurança imposta pela época, conseguiram levar arte para a casa das pessoas.

Foi assim que aconteceram as batalhas de rima realizadas no Teatro Sérgio Cardoso em 2020 e 2021 e que acabam de ganhar uma série inédita. “Uma batalha por dia” conta em seis episódios de 25 minutos cada a trajetória de cinco MCs da região metropolitana de São Paulo.

“Temos o maior orgulho deste novo original da #CulturaEmCasa, uma experiência incrível que vivemos no formato online”, diz Danielle Nigromonte, diretora-geral da Amigos da Arte, gestora da plataforma e do Teatro Sérgio Cardoso.

“Uma batalha por dia” estreou no dia 2 de novembro, às 20h, com a história do MC WinniT. Toda quarta-feira, no mesmo horário, a #CulturaEmCasa exibirá um novo episódio com as histórias dos MCs Magrão (9/11), Gabi Nyarai (16), Youngui (23), WM (30). Após a apresentação, os episódios ficam disponíveis por demanda na plataforma.

O último episódio da série, “Largo da Batalha", será transmitido no dia 7 de dezembro e vai trazer os cinco MCs se preparando para uma batalha realizada no Largo da Batata, região Oeste de São Paulo.

“Por um alinhamento de planetas, nossos cinco personagens foram convidados para participar de uma mesma batalha, aproveitamos essa coincidência e filmamos cada um deles, desde a preparação em casa até a chegada no evento e a exibição de cada um deles”, afirmou Rubens Crispim Júnior. “Tivemos seis equipes simultâneas trabalhando nesse episódio, foi perfeito”.

Os Mcs tiveram participação fundamental na produção da série. De acordo com Rubens, os locais das filmagens foram escolhidos pelos personagens, que também apresentaram suas 'quebradas', abriram suas casas e permitiram, à equipe de produção, entrevista com familiares e amigos.

Finais

O Teatro Sérgio Cardoso organiza a final dos concursos Batalha de Rima, Batalha de Breaking e Batalha de Slam, nos dias 26, 27 e 30 de novembro, respectivamente.

As participações dos MCs da série já estão confirmadas e a expectativa é de um teatro lotado. A plataforma #CulturaEmCasa vai garantir a transmissão ao vivo para quem não puder comparecer presencialmente. Não haverá cobrança de ingresso, mas os interessados devem chegar com uma hora de antecedência para retirada do bilhete.

“Esse formato híbrido veio para ficar e temos consciência de termos vivido e escrito essa história, a plataforma está na vanguarda desse processo, é a história da efetiva democratização da cultura sendo construída e realizada pela Amigos da Arte”, afirma Danielle.

