Teatro Sérgio Cardoso inaugura sua nova Sala Digital

O Teatro Sérgio Cardoso acaba de inaugurar sua Sala Digital. No coração do Bixiga, na capital paulista, reconhecido como um dos mais importantes teatros públicos do país, o Sérgio Cardoso já recebeu milhares de artistas e profissionais da cultura, de engenheiros de som a produtores, iluminadores, diretores e maquiadores. A conta é de que cerca de 21 mil profissionais foram empregados graças ao TSC.

A fim de perpetuar o modelo virtual, com a certeza de que ele veio para ficar, o Teatro Sérgio Cardoso Digital nasceu de um projeto ambicioso. Contou com um planejamento crítico e baseado na experiência de produções realizadas durante 24 meses.

Como garantir uma experiência online o mais próxima possível da presencial? Essa pergunta deu régua e compasso para que profissionais da Amigos da Arte arregaçassem as mangas e fizessem tantos experimentos quanto necessários, em centenas de tentativas e erros, e que enfim resultaram numa expertise que contou com um investimento que veio principalmente de casa, a partir da observação de técnicos e diretores. Estava concebida a Sala Digital do Teatro Sérgio Cardoso, inspirada em modelos internacionais, a exemplo do que já fez a Sala São Paulo, reconhecida como um dos melhores espaços para apresentação de concertos do mundo. Para garantir apresentações virtuais que se aproximem da experiência presencial, foi contratado o consultor canadense, Alex Olegnowicz, que apostou em soluções inovadoras e criativas.

A sala conta com seis câmeras, todas com resolução 4k. Dessas, três são “Blackmagic”, referência no mercado de transmissão ao vivo, e atualmente o equipamento preferido nas produções de Hollywood. As outras são PTZs, câmeras robóticas controladas remotamente por joystick, que oferecem inúmeras possibilidades de enquadramento.

As duas salas do Teatro Sérgio Cardoso – Nydia Licia e Paschoal Carlos Magno – foram equipadas com 30 pontos de fibra ótica, o que permite que o sinal de áudio e imagem chegue com menor tempo de resposta e maior qualidade no estúdio.

Para o lançamento do Teatro Sérgio Cardoso Digital, os músicos Paulinho Moska e Renato Luciano foram convidados para apresentar a novidade para um público composto por colaboradores, moradores da região do Bixiga, autoridades, artistas, profissionais da cultura e imprensa. O show original, feito especialmente para o lançamento da sala digital e para a comemoração dos 40 anos do Teatro Sérgio Cardoso, trouxe um mix do repertório dos dois artistas.

A apresentação foi fechada para convidados, mas já está disponível pela plataforma #CulturaEmCasa.

