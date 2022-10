Bússola Cultural: Semana tem Dia do Poeta, Antonio Prata e Mia Couto

Por Bússola

Paulinho Moska e Renato Luciano inauguraram com um show na última quinta-feira (13) a Sala Digital do Teatro Sérgio Cardoso. O espetáculo reuniu o melhor do repertório da dupla, e surpreendeu pelas composições de Renato Luciano, ainda desconhecidas do grande público. Fechado para imprensa, autoridades e artistas, a apresentação já está disponível pela #CulturaEmCasa, a primeira plataforma de streaming e vídeo por demanda do Brasil, gerida pela Amigos da Arte.

Acesse aqui para este e muitos outros conteúdos culturais, todos gratuitos.

A Barca faz 10

Para comemorar os 10 anos da Cia Barca dos Corações Partidos, a plataforma #CulturaEmCasa estreia um festival com 5 ações do grupo, conhecido pela irreverência de músicas e que mistura espetáculo musical com teatro. Entre as ações, “Jacksons do Pandeiro”. Uma celebração ao multi-instrumentista Jackson do Pandeiro, em um show totalmente dedicado às canções do músico paraibano e, por consequência, uma homenagem à cultura nordestina e sua poesia popular. O espetáculo mistura músicas e episódios da vida de Jackson e se relacionam com a vida dos atores em cena. Indicado ao prêmio APCA (Associação Paulista dos Críticos e Arte) de Melhor Espetáculo. Disponível a partir de 20 de outubro.

Assista aqui.

Nu, de botas

O livro “Nu, de Botas”, de Antonio Prata conta, através de crônicas, passagens marcantes da infância do autor. O ator Rafael Bernardino, que é de uma geração parecida com a de Prata, ao se identificar com as passagens da vida do autor, resolveu levar essa deliciosa leitura aos palcos, em forma de monólogo. Entre risos e lágrimas, o espetáculo ativará as mais inusitadas lembranças da infância dos espectadores. Teatro Sérgio Cardoso, de 23/10 e 30/10, às 16h e às 19h; R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada); ingressos pelo Sympla.

Acesse aqui, mais informações pelo site do Teatro.

Elas não gostam de apanhar

O Círculo Teatro Produções em parceria com o Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro homenageiam o jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues, que este ano completaria 110 anos de vida. “Elas não Gostam de Apanhar” é uma aposta no humor da narrativa, na força do feminino e na potência do amor para superar, inclusive, as tragédias anunciadas. Especialista na obra rodrigueana, Marco Antônio Braz traz ao público uma adaptação de quatro contos de “A Vida como Ela É”, com textos que suscitam temas polêmicos e de grande importância no contexto sociocultural que vivemos. No elenco, Eduardo Silva, Gabriela Duarte e Nilton Bicudo.

Sábado, 22 de outubro, às 19h, 14 anos, gratuito pela plataforma #CulturaEmCasa, acesse aqui.

O Bode Bé

Animação e música, uma combinação perfeita para a criançada neste mês de comemorações. O que dizer quando o sotaque dessa musicalidade foge do tradicional e joga na mesa as maravilhas da cultura musical nordestina? O Bodé Bé e sua turma trazem, em 18 vídeos de animação, a alegria do axé, o gingado do forró, a africanidade do maracatu, o xote, o xaxado, o baião. Especial para apresentar, para cantar e brincar com a criançada.

Sexta-feira, 21 de outubro, acesse pela plataforma #CulturaEmCasa. Disponível também por demanda.

Fragma

A cantora, compositora e pianista carioca Amanda Magalhães promove um show virtual de lançamento de seu primeiro álbum, “Fragma”. Filha do produtor e arranjador William Magalhães, da Banda Black Rio, e neta do saxofonista Oberdan Magalhães, Amanda é considerada um dos nomes em ascensão na cena musical brasileira. Seu disco autoral tem como influência diversas sonoridades, como soul, funk, R&B e MPB, e conta com diversas participações especiais, entre elas Seu Jorge e Liniker.

Gratuito e por demanda. Lançamento em 20 de outubro às 15h30, pela plataforma #CulturaEmCasa, acesse aqui.

Dia do Poeta

Para comemorar o “Dia do Poeta”, a #CulturaEmCasa, plataforma de streaming e vídeo por demanda gerida pela Amigos da Arte, apresenta expoentes da literatura nacional num sarau virtual de leitura de poesias. O projeto “Minha Poesia” traz a escritora Carla Madeira (autora de “Tudo é rio”) que interpreta “Um Poeta”, da autora mineira Paula Vaz. A poetisa e ativista cultural Elizandra Souza faz a leitura do poema autoral “Insubmissão Ancestral”. Leonardo Miggiorin, ator e psicólogo, empresta a sua voz para recitar um trecho de “O Estatuto do Homem”, obra de protesto contra a ditadura militar escrita pelo poeta amazonense Thiago de Mello. O dramaturgo e poeta Fabrício Branco declama “Bula medicamentosa para tempos de pouca saúde mental”, poema de autoria própria que nos traz as (lou)curas sem amarras dos problemas do dia a dia. E Giulia Nadruz, atriz e cantora, recita o poema “Canção do Dia de Sempre” de Mário Quintana, um dos mais importantes poetas brasileiros da segunda geração de modernistas.

Acesse o conteúdo completo, aqui.

Santos Internacional

A Virada SP chega a Santos, litoral paulista, com a apresentação de três atrações internacionais, todas concentradas no domingo (22). Mike Love, cantor havaiano, se apresenta ao meio-dia, interpretando a obra que ele mesmo define como "música de consciência revolucionária". Às 13h, é a vez de Andrew Tosh, filho e sobrinho de dois ícones do reggae, Peter Tosh e Bunny Wailer respectivamente. Na sequência, sobem ao palco os jamaicanos The Skatalites, na ativa desde os anos 60, uma das primeiras bandas do movimento Ska, gênero musical que teve a sua origem na Jamaica no final da década de 1950.

Mais informações, acesse aqui.

Mia Couto no Sérgio Cardoso

“Chovem Amores na Rua do Matador” é uma adaptação do conto escrito por Mia Couto e José Eduardo Agualusa para os palcos, criada pelo próprio Mia Couto para o teatro, com interpretação do ator Expedito Araújo, que vem diretamente de Moçambique para encenar o monólogo. O espetáculo teatral - o primeiro do escritor moçambicano montado no Brasil - estreia no dia 1º de novembro no Teatro Sérgio Cardoso, com entrada franca.

Acesse aqui para aquisição de ingresso e mais informações. Classificação indicativa, 14 anos.

Dynamite, o resultado

O Prêmio Dynamite teve sua primeira edição em 2022 e logo se tornou o principal mapeador e catalisador de toda a cena musical independente brasileira nestes 20 anos. Foi criado pelo produtor cultural André “Pomba” e é realizado pela Associação Cultural Educacional e Social Dynamite. A votação para escolher os melhores trabalhos de 2021 nas 19 categorias foi realizada de forma online, e o resultado da votação será apresentado no palco do Teatro Sérgio Cardoso. O evento contará com a apresentação de Bianca Jhordão, e com os shows das bandas Ratos de Porão, André Matos Tributo, Roberto Mhoreti feat Ramilson Maia e Xerxes.

Quinta-feira, 20 de outubro, às 20h, Teatro Sérgio Cardoso, ingresso pelo Sympla aqui.

