B2Mamy e Aladas criam primeiro summit focado no ecossistema de maternidade

A B2Mamy, socialtech que conecta mães e mulheres em comunidade tornando-as líderes e livres economicamente, acaba de anunciar o Mãe, Summit, primeiro evento nesse formato que une o ecossistema de maternidade do Brasil. O encontro, que acontece em 11 de maio no espaço Cubo Itaú, em São Paulo, é resultado de uma parceria com o Movimento Aladas – desenvolvido para unir, capacitar e apoiar mulheres que querem abrir seus negócios ou melhorar sua capacidade de gestão – e apoio de Cubo Itaú, EQL, Scooto e parceiro de mídia do Terra. Entre as palestrantes confirmadas estão nomes como Dani Junco, Dani Graicar, Samara Felippo, Rafa Brites, Mafoane e Caroline Figueiredo, além de outras mães e mulheres protagonistas.

“No Brasil nasce um bebê a cada 20 segundos e já somos 69 milhões de mães, mas este é o primeiro Summit no país totalmente voltado para o universo da maternidade, discutindo temas que passaram do tempo de ser somente das mães e sim de uma sociedade inteira. Um movimento empático e potente que começa em 11 de maio em São Paulo, mas que em breve ganhará o mundo. Queremos abrir as portas para as mães entrarem em eventos como esse, assim como fazemos há sete anos com os programas de aceleração, dando acesso para o mundo da inovação, negócios e tecnologia”, diz Dani Junco, CEO da B2Mamy.

Como mais um passo para acolher e incluir esse público, o evento também inova ao ter um espaço kids com monitoras preparadas para cuidar das crianças durante todo o dia. “Nos desafiamos a pensar um formato que efetivamente colocasse as mães no centro da conversa e que abordasse a maternidade de forma mais ampla, contemporânea e diversa. O Mãe, Summit nasce como resposta, reunindo mais de 300 mães em suas mais diversas versões e com uma programação potente e plural”, afirma Dani Graicar, fundadora do Movimento Aladas.

Quando olhamos para outros eventos desse porte e modelo, ainda enxergamos ambientes muito mais focados no público masculino e que levam em consideração apenas as necessidades deles, e é justamente nessa dor que o Mãe, Summit se encaixa. “Summits, em geral, não consideram as rotinas de quem tem filhos porque oferecem programações extensas, ingressos caros e horários que inviabilizam a rotina de crianças. Ter um Summit que acolhe mães e seus filhos e filhas, além de um horário de encerramento que caiba durante a semana, por si, é inovador. E, além dessa estrutura toda pensada, as possibilidades de conexão, encontros e reencontros são inúmeras”, declara Marina Franciulli, head de sustentabilidade financeira e projetos de impacto, diversidade e inclusão na B2Mamy.

O evento abordará diversos temas que cercam o ecossistema de maternidade, indo desde carreira e maternidade à saúde feminina e financeira, entre outros. Ao fim dos conteúdos, elas também terão um momento cultural com a apresentação da peça “Mulheres que Nascem com os Filhos”, das atrizes e líderes do movimento homônimo, Carolinie Figueiredo e Samara Felippo, e ainda um happy hour de encerramento.

Impacto social

O valor arrecadado com a venda dos ingressos irá ajudar a formar mais mães em situação de vulnerabilidade social em profissões de alta empregabilidade, a iniciativa reforça o importante papel da comunidade em prol da geração de renda e empreendedorismo

A venda dos ingressos é limitada e estará disponível pelo site, e os valores vão de R$ 199,00 até R$ 299,00, sendo que existe a opção de acesso apenas aos talks e painéis, e a opção de ingresso completo, contemplando também o acesso a peça de teatro e ao show. Para a compra de ingressos para grupos de cinco ou mais pessoas, o Summit disponibiliza desconto de 15% com o Comunidade Pass.

Para saber mais sobre a programação, acesse o site do evento.

